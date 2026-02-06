ETV Bharat / business

IDBI बैंक के 'निजीकरण' पर मुहर, सरकार और LIC बेचेंगे अपनी 60.72% हिस्सेदारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है. इस प्रक्रिया के तहत बैंक में 61 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी.

तीन कंपनियां लगाएंगी अंतिम बोली

मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक, एमिरेट्स एनबीडी और फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स इस सप्ताह IDBI बैंक के लिए अपनी अंतिम वित्तीय बोलियां जमा करेंगी. एक बोली पहले ही भेजी जा चुकी है, जबकि अन्य बोलियां सप्ताहांत से पहले आने की उम्मीद है.

सरकार और LIC के पास 90 प्रतिशत हिस्सेदारी

वर्तमान में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास IDBI बैंक की कुल 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है. केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है, LIC 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करेगी इस सौदे से सरकार को करीब 33,000 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है.

DIPAM को सौंपी जाएंगी बोलियां

सभी बोलियां वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को सौंपी जाएंगी. वित्तीय बोलियां खुलने के दौरान ट्रांजैक्शन एडवाइजर, अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) के सदस्य और बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद होगा फैसला

बोली खुलने के बाद चयनित प्रस्ताव को पहले अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) की सिफारिश के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद वित्त मंत्री की मंजूरी ली जाएगी. अधिकारी के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया *वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में पूरी कर ली जाएगी.