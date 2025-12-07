ETV Bharat / business

ICICI Prudential AMC का IPO 12 दिसंबर से खुलेगा, निवेशकों की नजर शेयर पर

हैदराबाद: ICICI Prudential Asset Management Company (AMC) ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) 12 दिसंबर से खोलने की घोषणा कर दी है. कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस IPO से कंपनी लगभग 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही है. यह पूरा ऑफर एक ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 4.89 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे, जो कंपनी के कुल पेड-अप इक्विटी का 9.9% है. इस IPO में कोई फ्रेश इश्यू नहीं होगा, यानी कंपनी को सीधे तौर पर इस ऑफर से कोई पैसा प्राप्त नहीं होगा.

IPO का शेड्यूल और लिस्टिंग

कंपनी ने बताया कि कुल ऑफर में से 24.48 लाख इक्विटी शेयर ICICI बैंक के शेयरहोल्डर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं. एंकर बुक केवल 11 दिसंबर को एक दिन के लिए खुलेगा, जबकि पब्लिक ऑफर 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगा. शेयर आवंटन 17 दिसंबर को फाइनल किया जा सकता है और ICICI Prudential AMC के शेयर 19 दिसंबर से BSE और NSE पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे. लिस्टिंग के बाद, ICICI Prudential AMC ICICI ग्रुप की चौथी कंपनी होगी जो स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध होगी. इससे पहले ICICI बैंक, ICICI Prudential लाइफ इंश्योरेंस और ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहले से लिस्टेड हैं.

कंपनी का परिचय और वित्तीय प्रदर्शन

ICICI Prudential AMC 1998 से ICICI बैंक और Prudential Corporation Holdings के संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें 51:49 फीसदी की हिस्सेदारी संरचना है. अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच कंपनी ने 1,618 करोड़ रुपये का मुनाफा और 2,949.4 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है. कंपनी कुल 143 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज कर रही है, जो देश में किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज की जाने वाली सबसे अधिक संख्या है.