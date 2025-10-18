ETV Bharat / business

ICICI बैंक का सितंबर तिमाही में मुनाफा 3.2% बढ़कर ₹13,357 करोड़ पहुंचा

ICICI बैंक का सितंबर तिमाही मुनाफा 3.2% बढ़कर ₹13,357 करोड़ हुआ. कोर इनकम, बेहतर एसेट क्वालिटी और कम प्रावधानों से लाभ को बढ़ावा मिला.

Etv Bharat
ICICI बैंक का सितंबर तिमाही मुनाफा 3.2% बढ़कर ₹13,357 करोड़ हुआ. (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी किए हैं. इस तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3.2% की बढ़त के साथ ₹13,357 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹12,948 करोड़ था.

स्टैंडअलोन आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ 5.2% बढ़कर ₹12,359 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह ₹11,746 करोड़ रहा था. यह प्रदर्शन बैंक की कोर आय में मजबूती, एसेट क्वालिटी में सुधार और कम प्रावधानों का परिणाम है.

कोर नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 7.4% की वृद्धि
सितंबर तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 7.4% की बढ़त के साथ ₹21,529 करोड़ रही. यह वृद्धि 10.6% की एडवांस ग्रोथ (लोन वितरण) की वजह से संभव हो सकी. हालांकि, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में थोड़ा संकुचन देखा गया और यह 4.36% से घटकर 4.30% हो गया, जो अधिक प्रतिस्पर्धा और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का परिणाम हो सकता है.

नॉन-इंटरेस्ट इनकम में 13.2% की बढ़त, ट्रेजरी इनकम में गिरावट
बैंक की नॉन-इंटरेस्ट इनकम (ब्याज रहित आय) में 13.2% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹7,356 करोड़ रही. लेकिन, ट्रेजरी इनकम में तेज गिरावट देखने को मिली. यह ₹680 करोड़ से घटकर ₹220 करोड़ रह गई.

डिपॉजिट ग्रोथ 9.1%, एसेट क्वालिटी में सुधार
बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ इस तिमाही में 9.1% रही. इसके अलावा, बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया है. 30 सितंबर 2025 तक बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशियो घटकर 1.58% रह गया, जो पिछले साल 1.97% था. यह बैंक के लोन रिकवरी मैकेनिज्म की मजबूती को दर्शाता है.

प्रावधानों में गिरावट, मजबूत पूंजी आधार
बैंक के प्रावधानों में उल्लेखनीय कमी आई है. इस तिमाही में कुल प्रावधान ₹914 करोड़ रहे, जो पिछले साल ₹1,233 करोड़ और पिछली तिमाही के ₹1,815 करोड़ से कम हैं. बैंक की कुल पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy Ratio) 17.31% रही, जिसमें कोर कैपिटल बफर (CET-1) 17.06% था.

ICICI बैंक ने Q2FY25 में स्थिरता और मजबूती का प्रदर्शन किया है. जहां एक ओर कोर बिजनेस से आय बढ़ी है, वहीं खराब ऋणों पर नियंत्रण और प्रावधानों में कमी ने भी मुनाफे को सहारा दिया है. हालांकि ट्रेजरी इनकम में गिरावट एक कमजोर पक्ष रही, फिर भी समग्र रूप से यह तिमाही बैंक के लिए सकारात्मक रही है. यह प्रदर्शन निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के लिए उत्साहजनक संकेत है.

यह भी पढ़ें- HDFC बैंक का सितंबर तिमाही मुनाफा बढ़ा 10.8%, बाजार की उम्मीदों से बेहतर नतीजे

TAGGED:

ICICI BANK
Q2FY25 RESULTS
GROSS NPA RATIO
ICICI BANK Q2FY25 RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.