ICICI बैंक का सितंबर तिमाही में मुनाफा 3.2% बढ़कर ₹13,357 करोड़ पहुंचा

ICICI बैंक का सितंबर तिमाही मुनाफा 3.2% बढ़कर ₹13,357 करोड़ हुआ. ( ians )

मुंबई: भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी किए हैं. इस तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3.2% की बढ़त के साथ ₹13,357 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹12,948 करोड़ था. स्टैंडअलोन आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ 5.2% बढ़कर ₹12,359 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह ₹11,746 करोड़ रहा था. यह प्रदर्शन बैंक की कोर आय में मजबूती, एसेट क्वालिटी में सुधार और कम प्रावधानों का परिणाम है. कोर नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 7.4% की वृद्धि

सितंबर तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 7.4% की बढ़त के साथ ₹21,529 करोड़ रही. यह वृद्धि 10.6% की एडवांस ग्रोथ (लोन वितरण) की वजह से संभव हो सकी. हालांकि, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में थोड़ा संकुचन देखा गया और यह 4.36% से घटकर 4.30% हो गया, जो अधिक प्रतिस्पर्धा और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का परिणाम हो सकता है. नॉन-इंटरेस्ट इनकम में 13.2% की बढ़त, ट्रेजरी इनकम में गिरावट

बैंक की नॉन-इंटरेस्ट इनकम (ब्याज रहित आय) में 13.2% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹7,356 करोड़ रही. लेकिन, ट्रेजरी इनकम में तेज गिरावट देखने को मिली. यह ₹680 करोड़ से घटकर ₹220 करोड़ रह गई.