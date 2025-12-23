ETV Bharat / business

ICICI क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा झटका! नए साल से घटेंगे फायदे, बढ़ेंगे शुल्क और सीमित होंगे रिवॉर्ड्स

नए साल 2026 से ICICI क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड्स और चार्ज में बदलाव होंगे. ऑनलाइन गेमिंग, वॉलेट और ट्रांसपोर्ट खर्च महंगे होंगे.

सांकेतिक तस्वीर (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 11:32 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो 2026 की शुरुआत आपके लिए महंगी साबित हो सकती है. बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है. इन बदलावों का सीधा असर कार्ड से होने वाले खर्च, लगने वाले शुल्क और मिलने वाले रिवॉर्ड्स पर पड़ेगा. बैंक के अनुसार, ये नियम जनवरी और फरवरी 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे.

ऑनलाइन गेमिंग पर अब देना होगा ज्यादा चार्ज
क्रेडिट कार्ड नियमों में सबसे बड़ा बदलाव ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लेन-देन को लेकर किया गया है. अब Dream11, Rummy Culture, Junglee Games और MPL जैसे प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर कुल ट्रांजैक्शन राशि का 2 प्रतिशत चार्ज देना होगा. भविष्य में इसी तरह के अन्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी यही शुल्क लागू किया जाएगा.

दो महीनों में लागू होंगे कई अहम बदलाव
ICICI बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में हाल के वर्षों के सबसे बड़े बदलावों में से एक की घोषणा की है. इसमें लगभग सभी कार्डों के शुल्क, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर और अतिरिक्त लाभों में संशोधन किया गया है. ज्यादातर बदलाव 15 जनवरी 2026 से लागू होंगे, जबकि कुछ रिवॉर्ड लिमिट और बेनिफिट्स में कटौती 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी.

एमराल्ड कार्डधारकों को सबसे बड़ा झटका
नए नियमों के तहत ICICI के सुपर-प्रीमियम एमराल्ड कार्ड यूजर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा. एमराल्ड मेटल, एमराल्ड प्राइवेट और एमराल्ड (PVC) कार्ड पर डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन (DCC) चार्ज बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा एमराल्ड मेटल कार्ड पर सरकारी सेवाओं, फ्यूल, रेंट, टैक्स भुगतान और थर्ड-पार्टी वॉलेट लेन-देन पर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे. नए ऐड-ऑन कार्ड के लिए 3,500 रुपये का एकमुश्त शुल्क भी देना होगा.

ट्रांसपोर्ट खर्च पर रिवॉर्ड की लिमिट तय
अब कई ICICI क्रेडिट कार्डों पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स की सीमा तय कर दी गई है. एमराल्ड, सैफिरो और रुबिक्स जैसे कार्डों पर महीने में 20,000 रुपये तक के ट्रांसपोर्ट खर्च पर ही रिवॉर्ड मिलेंगे. वहीं कोरल, प्लैटिनम और अन्य मीडियम कैटेगरी के कार्ड्स पर यह सीमा 10,000 रुपये प्रति माह होगी. इससे ट्रेन और बस टिकट बुकिंग करने वाले यूजर्स पर असर पड़ेगा.

थर्ड-पार्टी वॉलेट और एंटरटेनमेंट ऑफर्स में बदलाव
अब Amazon Pay, Paytm, MobiKwik और अन्य वॉलेट में 5,000 रुपये या उससे ज्यादा लोड करने पर 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा. साथ ही BookMyShow का ‘Buy One Get One’ ऑफर भी शर्तों के साथ मिलेगा. फरवरी 2026 से इंस्टेंट प्लैटिनम कार्डधारकों के लिए यह सुविधा पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी.

