ETV Bharat / business

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से 'मेक इन इंडिया' को मिलेगी रफ्तार, चमकेगी मोबाइल और लैपटॉप सेक्टर की किस्मत: ICEA

ICEA के चेयरमैन पंकज महेंद्रू के अनुसार, भारत-अमेरिका ट्रेड डील के तहत 18% शुल्क भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाए रखेगा.

Etv Bharat
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी (File photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नयी दिल्ली: इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने 3 फरवरी, 2026 को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापार समझौते के तहत 18 प्रतिशत की शुल्क दर वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) के रूप में भारत के आकर्षण और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखेगी.

भारत के लिए रणनीतिक जीत
ICEA के चेयरमैन पंकज महेंद्रू के अनुसार, यह दर भारत को उसके प्रमुख विनिर्माण प्रतिस्पर्धियों, जैसे वियतनाम और बांग्लादेश (जहाँ शुल्क लगभग 20% या उससे अधिक है), की तुलना में बेहतर स्थिति में रखती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस ऐतिहासिक बातचीत के बाद अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर दिया है.

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बड़ी राहत
इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को इन अतिरिक्त शुल्कों से छूट मिलना जारी रहेगी. ICEA का मानना है कि यह भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में गहराई से एकीकृत करने में मदद करेगा. संगठन ने पहले भी भारत-अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर अगले दशक में 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

विनिर्माण और निर्यात पर प्रभाव
प्रतिस्पर्धा: 18% की दर के साथ भारत अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बना रहेगा.

अन्य क्षेत्र: शुल्क में इस कटौती से कपड़ा (Textiles), इंजीनियरिंग, फार्मा और समुद्री उत्पादों (Seafood) के निर्यात में भी बड़ी वृद्धि होने की संभावना है.

निवेश: अनिश्चितता खत्म होने से वैश्विक कंपनियां अब भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखते हुए अपने विनिर्माण आधार को यहाँ और मजबूती से स्थापित कर सकेंगी.

भारतीय उद्योग जगत ने इसे "मेक इन इंडिया" पहल के लिए एक बड़ी जीत बताया है, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण के अगले केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम है.

यह भी पढ़ें- भारत-अमेरिका ट्रेड डील; क्या सबकुछ वैसा ही होने जा रहा जैसा ट्रंप कर रहे दावा?
ये भी पढ़ें: India-EU ट्रेड डील...आपको कितना फायदा, क्या नुकसान, एक क्लिक में जानिए वो सबकुछ

TAGGED:

ICEA
भारत अमेरिका ट्रेड डील
INDIA US TRADE DEAL
ICEA ON US TARIFF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.