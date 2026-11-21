ETV Bharat / business

हुरुन परोपकार सूची 2026: शिव नादर लगातार पांचवें साल देश के सबसे बड़े दानवीर, कुल दान ₹11,554 करोड़ के पार

Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े दानवीरों की ताजा सूची ‘एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2026’ जारी हो गई है. इस रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के 219 परोपकारी व्यक्तियों ने मिलकर कुल 11,554 करोड़ रुपये का दान दिया है. पिछले साल (10,380 करोड़ रुपये) की तुलना में इस साल कुल दान में 11 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

हुरुन इंडिया के इतिहास में यह पहली बार है जब इस सूची में 219 दानवीर शामिल हुए हैं, जो पिछले साल के 192 के आंकड़े से कहीं अधिक है. इस साल प्रति व्यक्ति औसत दान 53 करोड़ रुपये रहा.

शिव नादर नंबर-1 पर कायम, गौतम अदाणी दूसरे स्थान पर पहुंचे

एचसीएल (HCL) के संस्थापक शिव नादर और उनका परिवार लगातार पाँचवें साल ‘भारत के सबसे उदार’ दानवीर बने हुए हैं. उन्होंने वित्त वर्ष 2026 में कुल 2,593 करोड़ रुपये का दान दिया. इसका मतलब है कि नादर परिवार ने हर दिन औसतन 7.1 करोड़ रुपये परोपकार के कार्यों में खर्च किए. इस साल सबसे बड़ी छलांग गौतम अदाणी और उनके परिवार ने लगाई है. अदाणी परिवार का दान 127 प्रतिशत बढ़कर 877 करोड़ रुपये हो गया, जिसके चलते वे तीन पायदान चढ़कर सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. शीर्ष 10 दानवीरों की सूची इस प्रकार है शिव नादर और परिवार: 2,593 करोड़ रुपये

गौतम अदाणी और परिवार: 877 करोड़ रुपये

बजाज परिवार: 632 करोड़ रुपये

मुकेश अंबानी और परिवार: 620 करोड़ रुपये

नंदन नीलेकणि: 380 करोड़ रुपये

कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार: 366 करोड़ रुपये

साइरस और अदार पूनावाला: 336 करोड़ रुपये

सुधीर और समीर मेहता: 334 करोड़ रुपये

रंजन पई और परिवार: 219 करोड़ रुपये

रोहिणी नीलेकणि: 215 करोड़ रुपये शीर्ष 10 दानवीरों का योगदान कुल दान का 57 प्रतिशत है. टॉप-10 में जगह बनाने की न्यूनतम सीमा भी बढ़कर 215 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि टॉप-100 में शामिल होने की सीमा 2020 के 7 करोड़ रुपये से दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 15 करोड़ रुपये हो गई है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 85 दानवीरों ने पिछले साल से अधिक दान दिया, 23 ने अपना दान स्थिर रखा, जबकि 66 के दान में कमी आई. महिला दानवीरों की बढ़ी भागीदारी, रोहिणी नीलेकणि शीर्ष पर

इस साल की सूची में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है. पिछले साल के 24 के मुकाबले इस बार 29 महिलाएं सूची में शामिल हैं. रोहिणी नीलेकणि 215 करोड़ रुपये के दान के साथ देश की सबसे उदार महिला दानवीर बनी हैं और ओवरऑल सूची में 10वें स्थान पर हैं. 2019 से अब तक 1,121 करोड़ रुपये का दान दे चुकीं रोहिणी नीलेकणि सूची की एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने लगभग शत-प्रतिशत दान अपनी निजी क्षमता से किया है. महिलाओं की सूची में किरण मजूमदार-शॉ (93 करोड़ रुपये) दूसरे और अनु आगा व परिवार (78 करोड़ रुपये) तीसरे स्थान पर हैं. चौथे स्थान पर बीना शाह रहीं, जिन्होंने अपने पति हरीश शाह के साथ मिलकर ‘हरीश एंड बीना शाह फाउंडेशन’ के जरिए 155 करोड़ रुपये दान किए, जिसमें उनका हिस्सा 77.5 करोड़ रुपये है. पांचवें स्थान पर शीला कोचुसेफ रहीं, जिन्होंने कोचुसेफ चिटिलापिल्ली के साथ ‘के चिटिलापिल्ली फाउंडेशन’ के जरिए 111 करोड़ रुपये का दान दिया, जिसमें शीला का हिस्सा 55.5 करोड़ रुपये है. शिक्षा सबसे पसंदीदा क्षेत्र, स्वास्थ्य और कला में भी बढ़ा निवेश

दान देने के लिए शिक्षा अब भी भारतीय उद्योगपतियों का सबसे पसंदीदा क्षेत्र बना हुआ है. कुल दान का 36 प्रतिशत यानी 4,188 करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र में गया. 200 दानवीरों ने शिक्षा के लिए पैसे दिए और 95 लोगों के लिए यह सबसे प्रमुख क्षेत्र रहा.