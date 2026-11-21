हुरुन परोपकार सूची 2026: शिव नादर लगातार पांचवें साल देश के सबसे बड़े दानवीर, कुल दान ₹11,554 करोड़ के पार
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के 219 परोपकारी व्यक्तियों ने मिलकर कुल 11,554 करोड़ रुपये का दान दिया है.
Published : November 21, 2026 at 3:13 PM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े दानवीरों की ताजा सूची ‘एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2026’ जारी हो गई है. इस रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के 219 परोपकारी व्यक्तियों ने मिलकर कुल 11,554 करोड़ रुपये का दान दिया है. पिछले साल (10,380 करोड़ रुपये) की तुलना में इस साल कुल दान में 11 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
हुरुन इंडिया के इतिहास में यह पहली बार है जब इस सूची में 219 दानवीर शामिल हुए हैं, जो पिछले साल के 192 के आंकड़े से कहीं अधिक है. इस साल प्रति व्यक्ति औसत दान 53 करोड़ रुपये रहा.
शिव नादर नंबर-1 पर कायम, गौतम अदाणी दूसरे स्थान पर पहुंचे
एचसीएल (HCL) के संस्थापक शिव नादर और उनका परिवार लगातार पाँचवें साल ‘भारत के सबसे उदार’ दानवीर बने हुए हैं. उन्होंने वित्त वर्ष 2026 में कुल 2,593 करोड़ रुपये का दान दिया. इसका मतलब है कि नादर परिवार ने हर दिन औसतन 7.1 करोड़ रुपये परोपकार के कार्यों में खर्च किए.
इस साल सबसे बड़ी छलांग गौतम अदाणी और उनके परिवार ने लगाई है. अदाणी परिवार का दान 127 प्रतिशत बढ़कर 877 करोड़ रुपये हो गया, जिसके चलते वे तीन पायदान चढ़कर सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.
शीर्ष 10 दानवीरों की सूची इस प्रकार है
- शिव नादर और परिवार: 2,593 करोड़ रुपये
- गौतम अदाणी और परिवार: 877 करोड़ रुपये
- बजाज परिवार: 632 करोड़ रुपये
- मुकेश अंबानी और परिवार: 620 करोड़ रुपये
- नंदन नीलेकणि: 380 करोड़ रुपये
- कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार: 366 करोड़ रुपये
- साइरस और अदार पूनावाला: 336 करोड़ रुपये
- सुधीर और समीर मेहता: 334 करोड़ रुपये
- रंजन पई और परिवार: 219 करोड़ रुपये
- रोहिणी नीलेकणि: 215 करोड़ रुपये
शीर्ष 10 दानवीरों का योगदान कुल दान का 57 प्रतिशत है. टॉप-10 में जगह बनाने की न्यूनतम सीमा भी बढ़कर 215 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि टॉप-100 में शामिल होने की सीमा 2020 के 7 करोड़ रुपये से दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 15 करोड़ रुपये हो गई है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 85 दानवीरों ने पिछले साल से अधिक दान दिया, 23 ने अपना दान स्थिर रखा, जबकि 66 के दान में कमी आई.
महिला दानवीरों की बढ़ी भागीदारी, रोहिणी नीलेकणि शीर्ष पर
इस साल की सूची में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है. पिछले साल के 24 के मुकाबले इस बार 29 महिलाएं सूची में शामिल हैं. रोहिणी नीलेकणि 215 करोड़ रुपये के दान के साथ देश की सबसे उदार महिला दानवीर बनी हैं और ओवरऑल सूची में 10वें स्थान पर हैं. 2019 से अब तक 1,121 करोड़ रुपये का दान दे चुकीं रोहिणी नीलेकणि सूची की एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने लगभग शत-प्रतिशत दान अपनी निजी क्षमता से किया है.
महिलाओं की सूची में किरण मजूमदार-शॉ (93 करोड़ रुपये) दूसरे और अनु आगा व परिवार (78 करोड़ रुपये) तीसरे स्थान पर हैं. चौथे स्थान पर बीना शाह रहीं, जिन्होंने अपने पति हरीश शाह के साथ मिलकर ‘हरीश एंड बीना शाह फाउंडेशन’ के जरिए 155 करोड़ रुपये दान किए, जिसमें उनका हिस्सा 77.5 करोड़ रुपये है. पांचवें स्थान पर शीला कोचुसेफ रहीं, जिन्होंने कोचुसेफ चिटिलापिल्ली के साथ ‘के चिटिलापिल्ली फाउंडेशन’ के जरिए 111 करोड़ रुपये का दान दिया, जिसमें शीला का हिस्सा 55.5 करोड़ रुपये है.
शिक्षा सबसे पसंदीदा क्षेत्र, स्वास्थ्य और कला में भी बढ़ा निवेश
दान देने के लिए शिक्षा अब भी भारतीय उद्योगपतियों का सबसे पसंदीदा क्षेत्र बना हुआ है. कुल दान का 36 प्रतिशत यानी 4,188 करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र में गया. 200 दानवीरों ने शिक्षा के लिए पैसे दिए और 95 लोगों के लिए यह सबसे प्रमुख क्षेत्र रहा.
दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य क्षेत्र रहा, जिसमें 82 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ 1,768 करोड़ रुपये का दान मिला. तीसरे स्थान पर कला, संस्कृति और विरासत क्षेत्र रहा, जिसे कुल 1,377 करोड़ रुपये मिले. इसमें से अकेले 1,220 करोड़ रुपये शिव नादर और उनके परिवार ने दिए हैं.
नए चेहरों की एंट्री और युवा से बुजुर्ग तक का सफर
इस साल सूची में 45 नए दानवीर जुड़े हैं (पिछले साल यह संख्या 12 थी), जिन्होंने मिलकर 696 करोड़ रुपये का योगदान दिया. नए प्रवेश करने वालों में रामदेव अग्रवाल (120 करोड़ रुपये) और मोतीलाल ओसवाल (119 करोड़ रुपये) सबसे आगे रहे. वहीं, चंद्रिका और रंजन टंडन ने आईआईएम अहमदाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्कूल की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का दान देकर सूची में प्रवेश किया.
उम्र के लिहाज से इस सूची में 38 से 95 वर्ष तक के लोग शामिल हैं, जिनकी औसत आयु 68 वर्ष है. 70 के दशक की उम्र वाले 98 दानवीर सबसे बड़ा समूह हैं.
सबसे युवा दानवीर: जेके सीमेंट के 38 वर्षीय माधवकृष्ण सिंघानिया सबसे युवा हैं. उन्होंने अपने भाई राघवपत सिंघानिया के साथ मिलकर 11 करोड़ रुपये दान किए, जिसमें उनका हिस्सा 5.5 करोड़ रुपये है. दूसरे सबसे युवा 40 वर्षीय निखिल कामथ हैं, जिन्होंने अपने भाई नितिन के साथ रेनमैटर्स फाउंडेशन के जरिए 183 करोड़ रुपये दिए (निखिल का हिस्सा 91.5 करोड़ रुपये).
सबसे बुजुर्ग दानवीर: श्री सीमेंट के बेणु गोपाल बांगड़ और इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के लछमन दास मित्तल (दोनों 95 वर्ष) सूची के सबसे बुजुर्ग दानवीर हैं. इन्होंने क्रमशः 41 करोड़ और 28 करोड़ रुपये का दान दिया.
खुद के दम पर बने उद्योगपति और प्रमुख शहर
रिपोर्ट की एक खास बात यह है कि 219 में से 125 दानवीर सेल्फ-मेड हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति खुद बनाई है. ये कुल सूची का 57 प्रतिशत हैं और कुल दान में इनकी हिस्सेदारी 65 प्रतिशत है. वहीं, 100 करोड़ या उससे अधिक दान देने वाले 19 लोगों (सूची का मात्र 9%) ने कुल दान का 68 प्रतिशत (7,838 करोड़ रुपये) हिस्सा दिया है.
शहरों की बात करें तो संख्या के लिहाज से मुंबई (64 दानवीर) सबसे आगे है, उसके बाद नई दिल्ली (41) और बेंगलुरु (20) का स्थान है. हालांकि, कुल दान राशि के मामले में नई दिल्ली (3,168 करोड़ रुपये) ने मुंबई (3,007 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. इसके अलावा, विदेश में रहने वाले 11 प्रवासी भारतीयों (NRI) ने भी 498 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. उद्योगों में फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र से सर्वाधिक 31 दानवीर शामिल हैं.
पिछले 6 वर्षों का कुल रिकॉर्ड (2021-2026)
पिछले छह वर्षों के कुल संचयी दान की बात करें तो अजीम प्रेमजी और परिवार 12,431 करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर हैं (जिसमें 2021 का 9,713 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक दान शामिल है). इसके बाद शिव नादर और परिवार (11,919 करोड़ रुपये), मुकेश अंबानी और परिवार (3,018 करोड़ रुपये), गौतम अदाणी और परिवार (2,198 करोड़ रुपये) और कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार (2,046 करोड़ रुपये) का स्थान है.
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