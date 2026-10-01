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मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त रिकवरी, सितंबर में 7 महीने के रिकॉर्ड स्तर 55.1 पर पहुंचा देश का मैन्युफैक्चरिंग PMI

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आज एक अच्छी खबर आई है. सितंबर के महीने में देश की फैक्ट्रियों में काम की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है. घरेलू और विदेशी बाजारों से मिले मजबूत ऑर्डर की वजह से भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI सितंबर में उछलकर सात महीने के उच्चतम स्तर 55.1 पर पहुंच गया है.

एचएसबीसी इंडिया (HSBC India) की तरफ से गुरुवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त के महीने में यह इंडेक्स 52.8 पर था, जो अब सितंबर में बढ़कर 55.1 हो गया है. आर्थिक जानकारों के मुताबिक, जब भी यह इंडेक्स 50 से ऊपर रहता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि सेक्टर में मजबूती और बढ़त आ रही है. नए ऑर्डर्स और प्रोडक्शन में आई भारी तेजी

इस शानदार उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह फैक्ट्रियों को मिलने वाले नए ऑर्डर्स हैं. बाजार में मांग बढ़ने की वजह से कंपनियों की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है. इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयों और कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिली है. विदेशी बाजारों की बात करें तो अमेरिका, यूरोप, यूएई और ब्राजील जैसे देशों से भारतीय सामानों के लिए बड़े ऑर्डर्स मिले हैं. इसके चलते फैक्ट्रियों में उत्पादन की रफ्तार पिछले चार महीनों में सबसे तेज रही है. रोजगार के मोर्चे पर आई खुशखबरी

काम बढ़ने का सीधा फायदा देश के युवाओं को मिला है. सितंबर महीने में कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती की रफ्तार को काफी तेज कर दिया है. मई के बाद से, यानी पिछले चार महीनों में, यह नौकरी देने की सबसे तेज रफ्तार है. बिजनेस बढ़ने की उम्मीद में कंपनियों ने कच्चे माल की खरीद बढ़ा दी है और आने वाले दिनों के लिए अपना स्टॉक भी मजबूत कर लिया है.