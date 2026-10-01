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मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त रिकवरी, सितंबर में 7 महीने के रिकॉर्ड स्तर 55.1 पर पहुंचा देश का मैन्युफैक्चरिंग PMI

सितंबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़कर 55.1 हुआ, जिससे नए ऑर्डर्स, उत्पादन और रोजगार में पिछले सात महीनों की सबसे तेज बढ़त दिखी.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 12:11 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आज एक अच्छी खबर आई है. सितंबर के महीने में देश की फैक्ट्रियों में काम की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है. घरेलू और विदेशी बाजारों से मिले मजबूत ऑर्डर की वजह से भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI सितंबर में उछलकर सात महीने के उच्चतम स्तर 55.1 पर पहुंच गया है.

एचएसबीसी इंडिया (HSBC India) की तरफ से गुरुवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त के महीने में यह इंडेक्स 52.8 पर था, जो अब सितंबर में बढ़कर 55.1 हो गया है. आर्थिक जानकारों के मुताबिक, जब भी यह इंडेक्स 50 से ऊपर रहता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि सेक्टर में मजबूती और बढ़त आ रही है.

नए ऑर्डर्स और प्रोडक्शन में आई भारी तेजी
इस शानदार उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह फैक्ट्रियों को मिलने वाले नए ऑर्डर्स हैं. बाजार में मांग बढ़ने की वजह से कंपनियों की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है. इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयों और कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिली है. विदेशी बाजारों की बात करें तो अमेरिका, यूरोप, यूएई और ब्राजील जैसे देशों से भारतीय सामानों के लिए बड़े ऑर्डर्स मिले हैं. इसके चलते फैक्ट्रियों में उत्पादन की रफ्तार पिछले चार महीनों में सबसे तेज रही है.

रोजगार के मोर्चे पर आई खुशखबरी
काम बढ़ने का सीधा फायदा देश के युवाओं को मिला है. सितंबर महीने में कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती की रफ्तार को काफी तेज कर दिया है. मई के बाद से, यानी पिछले चार महीनों में, यह नौकरी देने की सबसे तेज रफ्तार है. बिजनेस बढ़ने की उम्मीद में कंपनियों ने कच्चे माल की खरीद बढ़ा दी है और आने वाले दिनों के लिए अपना स्टॉक भी मजबूत कर लिया है.

बढ़ती महंगाई ने बढ़ाई चिंता
हालांकि, इस अच्छी खबर के बीच कंपनियों के सामने एक चुनौती भी खड़ी हो गई है. सितंबर में कंपनियों के लिए लागत यानी कच्चा माल खरीदना महंगा हो गया है. स्टील, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और दवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल के दाम बढ़ने से कंपनियों का खर्च बढ़ा है. राहत की बात यह है कि कंपनियों ने इस बढ़े हुए खर्च का पूरा बोझ अभी आम ग्राहकों पर नहीं डाला है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
एचएसबीसी (HSBC) की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने इस रिपोर्ट पर कहा, "भारतीय फैक्ट्री सेक्टर ने इस तिमाही का अंत शानदार मजबूती के साथ किया है. देश और विदेश दोनों जगहों से मांग बढ़ने के कारण बिक्री और उत्पादन में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है. कंपनियों में काम करने का भरोसा अगले महीनों के लिए और मजबूत हुआ है"

भले ही सितंबर का महीना बेहतरीन रहा हो, लेकिन जुलाई और अगस्त में आई सुस्ती के कारण इस साल की दूसरी तिमाही का औसत PMI 53.8 रहा है. फिर भी, सितंबर के इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है.

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