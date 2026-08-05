..तो क्या थमने लगी देश की आर्थिक रफ्तार? जुलाई में 4.5 साल के निचले स्तर पर आई सर्विस सेक्टर की ग्रोथ
कमजोर घरेलू मांग और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण जुलाई में भारत के सेवा क्षेत्र की विकास दर साढ़े चार साल के निचले स्तर पर आ.गई.
Published : August 5, 2026 at 1:50 PM IST
नई दिल्ली: देश की आर्थिक रफ्तार को लेकर कॉर्पोरेट और सरकारी गलियारों से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है. घरेलू बाजार में बढ़ती कड़ी प्रतिस्पर्धा और कमजोर मांग के कारण भारत के सेवा क्षेत्र की विकास दर जुलाई में घटकर पिछले साढ़े चार साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. बुधवार को जारी एक प्रतिष्ठित मासिक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, नए बिजनेस ऑर्डर्स की रफ्तार धीमी पड़ने से बिजनेस एक्टिविटी में यह बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि सेवा क्षेत्र में आई यह सुस्ती आने वाले समय में देश की कुल जीडीपी वृद्धि दर और रोजगार के नए अवसरों पर प्रतिकूल असर डाल सकती है.
पीएमआई सूचकांक में भारी गिरावट: 53 महीने का सबसे निचला स्तर
इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 'एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स'के आंकड़ों को देखना होगा. मौसमी रूप से समायोजित यह इंडेक्स जून के 57.4 से भारी गिरावट के साथ जुलाई में 53.3 पर आ गया है.
आर्थिक मानकों के अनुसार, यह पिछले 53 महीनों (लगभग साढ़े चार साल) में सेवा क्षेत्र की सबसे कमजोर विकास दर है. हालांकि, व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से राहत की बात केवल इतनी है कि यह सूचकांक अब भी न्यूट्रल मार्क (50.0) से ऊपर बना हुआ है. आर्थिक शब्दावली में 50 से ऊपर का स्कोर क्षेत्र में 'विस्तार' को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का स्कोर 'गिरावट' का संकेत होता है. इसका सीधा मतलब यह है कि सेवा क्षेत्र में विकास तो हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद सुस्त पड़ चुकी है.
कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स भी हुआ धड़ाम
सेवा क्षेत्र की इस मंदी ने केवल एक ही हिस्से को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि इसने पूरे देश की संयुक्त आर्थिक गतिविधि को भी धीमा कर दिया है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों क्षेत्रों की सामूहिक स्थिति को दर्शाने वाला 'एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स' जून के 57.1 से गिरकर जुलाई में 54.3 पर आ गया है.
यह गिरावट मार्च 2022 के बाद से निजी क्षेत्र के संयुक्त उत्पादन की सबसे धीमी विकास दर है. इस सूचकांक के विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई के दौरान देश के औद्योगिक और फैक्ट्री उत्पादन में तो मामूली सुधार दर्ज किया गया, लेकिन सेवा क्षेत्र में आई भारी गिरावट ने समग्र इंडेक्स को नीचे की ओर खींच लिया.
आखिर क्यों आई सेवा क्षेत्र में यह सुस्ती? जानिए 3 मुख्य कारण
सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों और विशेषज्ञों ने इस भारी गिरावट के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारणों को जिम्मेदार ठहराया है:
कमजोर मांग और ऑर्डर्स में देरी: कई महीनों के शानदार और मजबूत प्रदर्शन के बाद, घरेलू और विदेशी दोनों ही बाजारों में अब ग्राहकों की रुचि कम होती दिख रही है. ग्राहकों और कंपनियों द्वारा कई महत्वपूर्ण ऑर्डर्स को भविष्य के लिए टाल दिया गया है, जिससे नए बिजनेस की आमद फरवरी 2022 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई है.
बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा: भारतीय सेवा प्रदाताओं के अनुसार, बाजार में कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ी है. इस अत्यधिक और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियों को नए ग्राहक जुटाने और पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है.
बाजार की नरम स्थितियां: देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर चल रही भू-राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण मार्केट सेंटिमेंट काफी कमजोर हुआ है, जिसका सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ा है.
महंगाई का डबल अटैक: इनपुट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों बढ़े
जुलाई महीने के आंकड़ों ने महंगाई के मोर्चे पर भी आम उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं. सेवा अर्थव्यवस्था में इनपुट लागत यानी कंपनियों के काम करने के खर्च में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है. कंपनियों का कहना है कि:
- ईंधन की कीमतों में तेजी
- श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि
- कच्चे माल और टेक्नोलॉजी की बढ़ती लागत
- ट्रांसपोर्टेशन खर्च का महंगा होना
इन सभी कारणों से कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ गई है. अपने प्रॉफिट मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों ने चालाकी दिखाई और अपनी सेवाओं की बिक्री कीमतों को बढ़ा दिया. जुलाई में कंपनियों द्वारा ली जाने वाली कीमतों में अप्रैल के बाद से सबसे तेज बढ़ोतरी देखी गई है. इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में आम जनता के लिए होटल, बैंकिंग, आईटी और ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं और महंगी हो सकती हैं.
रोजगार बाजार: हायरिंग में मामूली सुधार, पर 92% कंपनियों का रुख स्थिर
रोजगार के मोर्चे पर मिश्रित संकेत मिले हैं. जून महीने में नौकरियों का बाजार छह महीने के निचले स्तर पर चला गया था, जिसके मुकाबले जुलाई में मामूली सुधार देखा गया है.
हालांकि, इस सुधार के पीछे की हकीकत काफी सीमित है. सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, केवल 6 प्रतिशत कंपनियों ने ही जुलाई के दौरान नए कर्मचारियों की भर्ती की है. इसके विपरीत, देश की अधिकांश यानी 92 प्रतिशत कंपनियों ने अपने स्टाफ या पेरोल की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि 2 प्रतिशत ने कर्मचारियों की संख्या घटाई है. विशेषज्ञ इसे एक सतर्क रुख मान रहे हैं, जहां कंपनियां बाजार की स्थिति स्पष्ट होने तक नए खर्चों से बच रही हैं.
निर्यात और बिजनेस कॉन्फिडेंस का भविष्य क्या है?
इस पूरे नकारात्मक माहौल के बीच 'निर्यात व्यापार' भारतीय सेवा क्षेत्र के लिए एक उम्मीद की किरण बना हुआ है. भारतीय फर्मों को वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, जिसने गिरावट को एक सीमित दायरे में बांधने का काम किया.
वहीं अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस की बात करें, तो आने वाले समय में बेहतर मांग, पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की रणनीतियों के कारण कंपनियों का भविष्य के प्रति नजरिया सकारात्मक तो है, लेकिन उनके कुल भरोसे का स्तर गिरकर सात महीने के निचले स्तर पर आ गया है.
एचएसबीसी की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के अनुसार, भारतीय सेवा क्षेत्र का विस्तार जारी है लेकिन गति काफी धीमी है. अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले त्योहारी सीजन में घरेलू मांग एक बार फिर रफ्तार पकड़ती है या बाजार को लंबे समय तक इस सुस्ती का सामना करना पड़ेगा.
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