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..तो क्या थमने लगी देश की आर्थिक रफ्तार? जुलाई में 4.5 साल के निचले स्तर पर आई सर्विस सेक्टर की ग्रोथ

जुलाई में भारत के सेवा क्षेत्र की विकास दर 4.5 साल के निचले स्तर पर ( ani )

नई दिल्ली: देश की आर्थिक रफ्तार को लेकर कॉर्पोरेट और सरकारी गलियारों से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है. घरेलू बाजार में बढ़ती कड़ी प्रतिस्पर्धा और कमजोर मांग के कारण भारत के सेवा क्षेत्र की विकास दर जुलाई में घटकर पिछले साढ़े चार साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. बुधवार को जारी एक प्रतिष्ठित मासिक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, नए बिजनेस ऑर्डर्स की रफ्तार धीमी पड़ने से बिजनेस एक्टिविटी में यह बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि सेवा क्षेत्र में आई यह सुस्ती आने वाले समय में देश की कुल जीडीपी वृद्धि दर और रोजगार के नए अवसरों पर प्रतिकूल असर डाल सकती है.

पीएमआई सूचकांक में भारी गिरावट: 53 महीने का सबसे निचला स्तर

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 'एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स'के आंकड़ों को देखना होगा. मौसमी रूप से समायोजित यह इंडेक्स जून के 57.4 से भारी गिरावट के साथ जुलाई में 53.3 पर आ गया है.

आर्थिक मानकों के अनुसार, यह पिछले 53 महीनों (लगभग साढ़े चार साल) में सेवा क्षेत्र की सबसे कमजोर विकास दर है. हालांकि, व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से राहत की बात केवल इतनी है कि यह सूचकांक अब भी न्यूट्रल मार्क (50.0) से ऊपर बना हुआ है. आर्थिक शब्दावली में 50 से ऊपर का स्कोर क्षेत्र में 'विस्तार' को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का स्कोर 'गिरावट' का संकेत होता है. इसका सीधा मतलब यह है कि सेवा क्षेत्र में विकास तो हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद सुस्त पड़ चुकी है.

कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स भी हुआ धड़ाम

सेवा क्षेत्र की इस मंदी ने केवल एक ही हिस्से को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि इसने पूरे देश की संयुक्त आर्थिक गतिविधि को भी धीमा कर दिया है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों क्षेत्रों की सामूहिक स्थिति को दर्शाने वाला 'एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स' जून के 57.1 से गिरकर जुलाई में 54.3 पर आ गया है.

यह गिरावट मार्च 2022 के बाद से निजी क्षेत्र के संयुक्त उत्पादन की सबसे धीमी विकास दर है. इस सूचकांक के विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई के दौरान देश के औद्योगिक और फैक्ट्री उत्पादन में तो मामूली सुधार दर्ज किया गया, लेकिन सेवा क्षेत्र में आई भारी गिरावट ने समग्र इंडेक्स को नीचे की ओर खींच लिया.

आखिर क्यों आई सेवा क्षेत्र में यह सुस्ती? जानिए 3 मुख्य कारण

सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों और विशेषज्ञों ने इस भारी गिरावट के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारणों को जिम्मेदार ठहराया है:

कमजोर मांग और ऑर्डर्स में देरी: कई महीनों के शानदार और मजबूत प्रदर्शन के बाद, घरेलू और विदेशी दोनों ही बाजारों में अब ग्राहकों की रुचि कम होती दिख रही है. ग्राहकों और कंपनियों द्वारा कई महत्वपूर्ण ऑर्डर्स को भविष्य के लिए टाल दिया गया है, जिससे नए बिजनेस की आमद फरवरी 2022 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई है.

बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा: भारतीय सेवा प्रदाताओं के अनुसार, बाजार में कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ी है. इस अत्यधिक और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियों को नए ग्राहक जुटाने और पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है.