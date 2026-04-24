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HSBC का भारतीय बाजार को बड़ा झटका, रेटिंग 'न्यूट्रल' से घटाकर 'अंडरवेट' की; एक महीने में दूसरी बड़ी कटौती

HSBC ने भारत की रेटिंग घटाई और कच्चे तेल के दाम $100 पार हुए, जिससे शेयर बाजार गिरा और कॉर्पोरेट मुनाफा घटने की चिंता बढ़ी.

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HSBC ने भारतीय शेयरों को एशियाई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में "महंगा" और "कम आकर्षक" करार दिया. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 9:42 AM IST

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हैदराबाद: वैश्विक ब्रोकरेज फर्म HSBC ने भारतीय शेयर बाजार को बड़ा झटका देते हुए इसकी रेटिंग को 'न्यूट्रल' से घटाकर 'अंडरवेट' कर दिया है. गौरतलब है कि एक महीने के भीतर भारत की रेटिंग में यह दूसरी बड़ी कटौती है. इस नकारात्मक खबर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच 23 अप्रैल को सेंसेक्स 852 अंक और निफ्टी 205 अंक लुढ़क गया.

HSBC द्वारा रेटिंग घटाने के मुख्य कारण
ब्रोकरेज ने रेटिंग कम करने के पीछे कई गंभीर आर्थिक और बाजार संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है.

कॉर्पोरेट कमाई पर संकट
HSBC के अनुसार, बढ़ती ऊर्जा लागत और कमजोर घरेलू मांग भारतीय कंपनियों की आय वृद्धि को प्रभावित कर सकती है. पहले 2026 के लिए कमाई में 16% बढ़ोतरी का अनुमान था, जिसे अब घटाया जा सकता है.

ऊंचे मूल्यांकन
भारतीय बाजार अपने क्षेत्रीय साथियों, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी एशियाई बाजारों (जैसे चीन और दक्षिण कोरिया) की तुलना में अब कम आकर्षक और महंगे लग रहे हैं.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FII) साल 2026 में अब तक लगभग 18.5 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेच चुके हैं, जिससे बाजार पर निरंतर दबाव बना हुआ है.

तेल की कीमतों ने क्यों बढ़ाई टेंशन?
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा तेल सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरा है. वर्तमान में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 106 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. तेल की इस तेजी ने भारत की टेंशन निम्नलिखित कारणों से बढ़ाई है:

आयात पर निर्भरता: भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है. तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल और व्यापार घाटा (CAD) तेजी से बढ़ता है.

महंगाई का खतरा: HSBC के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में 20% की वृद्धि कॉर्पोरेट कमाई की ग्रोथ को 1.5% तक कम कर सकती है. फ्यूल की कीमतें बढ़ने से सीधे तौर पर उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है.

रुपये में गिरावट: ऊंचे तेल दामों और विदेशी निवेशकों की निकासी के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है.

भविष्य की राह और सेक्टर विकल्प
बाजार में व्याप्त इस अनिश्चितता के बावजूद, HSBC ने निवेशकों के लिए कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में अवसरों का उल्लेख किया है. निवेशकों को प्राइवेट बैंकिंग, बेस मेटल्स और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक मध्य पूर्व (विशेषकर अमेरिका-इजरायल और ईरान) में तनाव कम नहीं होता और तेल की कीमतें स्थिर नहीं होतीं, तब तक भारतीय बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- भारत-कतर आर्थिक संबंधों को नई दिशा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के बीच उच्च स्तरीय वार्ता

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