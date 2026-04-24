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HSBC का भारतीय बाजार को बड़ा झटका, रेटिंग 'न्यूट्रल' से घटाकर 'अंडरवेट' की; एक महीने में दूसरी बड़ी कटौती

HSBC ने भारतीय शेयरों को एशियाई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में "महंगा" और "कम आकर्षक" करार दिया. ( IANS )

हैदराबाद: वैश्विक ब्रोकरेज फर्म HSBC ने भारतीय शेयर बाजार को बड़ा झटका देते हुए इसकी रेटिंग को 'न्यूट्रल' से घटाकर 'अंडरवेट' कर दिया है. गौरतलब है कि एक महीने के भीतर भारत की रेटिंग में यह दूसरी बड़ी कटौती है. इस नकारात्मक खबर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच 23 अप्रैल को सेंसेक्स 852 अंक और निफ्टी 205 अंक लुढ़क गया. HSBC द्वारा रेटिंग घटाने के मुख्य कारण

ब्रोकरेज ने रेटिंग कम करने के पीछे कई गंभीर आर्थिक और बाजार संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है. कॉर्पोरेट कमाई पर संकट

HSBC के अनुसार, बढ़ती ऊर्जा लागत और कमजोर घरेलू मांग भारतीय कंपनियों की आय वृद्धि को प्रभावित कर सकती है. पहले 2026 के लिए कमाई में 16% बढ़ोतरी का अनुमान था, जिसे अब घटाया जा सकता है. ऊंचे मूल्यांकन

भारतीय बाजार अपने क्षेत्रीय साथियों, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी एशियाई बाजारों (जैसे चीन और दक्षिण कोरिया) की तुलना में अब कम आकर्षक और महंगे लग रहे हैं. विदेशी निवेशकों की बिकवाली

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FII) साल 2026 में अब तक लगभग 18.5 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेच चुके हैं, जिससे बाजार पर निरंतर दबाव बना हुआ है. तेल की कीमतों ने क्यों बढ़ाई टेंशन?

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा तेल सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरा है. वर्तमान में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 106 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. तेल की इस तेजी ने भारत की टेंशन निम्नलिखित कारणों से बढ़ाई है: