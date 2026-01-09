ETV Bharat / business

पुराना PF नंबर भूल गए? चिंता न करें, घर बैठे मिनटों में ऐसे खोजें अपना अकाउंट

हैदराबाद: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) उनकी मेहनत की कमाई का सबसे सुरक्षित सहारा माना जाता है. लेकिन अक्सर नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी अपना पुराना PF नंबर भूल जाते हैं. यह समस्या खासकर उन लोगों के लिए बड़ी होती है जिन्होंने 2014 से पहले काम किया, क्योंकि उस समय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) मौजूद नहीं था. हर कंपनी अलग PF नंबर देती थी और नई नौकरी पर नया PF अकाउंट बन जाता था. ऐसे में पुराना PF नंबर खोज पाना किसी पहेली से कम नहीं होता.

EPFO ने बताया आसान तरीका

कर्मचारियों की इस परेशानी को देखते हुए EPFO ने अब समाधान पेश किया है. EPFO के मुताबिक, यदि आपके पास पुराना PF नंबर नहीं है, तो भी आप अपने अकाउंट का पता लगा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको Unified Member Portal (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाना होगा.

यहां आप मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं. इसके बाद ‘Track Claim Status’ या ‘One Member One EPF Account’ का विकल्प चुनें. अपने आधार, PAN और पुराने PF नंबर डालते ही सिस्टम पुराने रिकॉर्ड खोज लेगा, चाहे वह 2010 का ही क्यों न हो. अगर आपका KYC अपडेट है और आधार UAN से जुड़ा है, तो आप तुरंत पासबुक भी चेक कर सकते हैं.

PF निकासी अब आसान

EPFO ने 2026 में EPFO 3.0 लॉन्च किया है. इसके तहत अब PF विथड्रॉल ATM और UPI के जरिए भी संभव हो गया है. इसका मतलब है कि कर्मचारी को PF निकालने के लिए शाखा जाने की जरूरत नहीं.