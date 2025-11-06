ETV Bharat / business

क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट्स को कैसे करें रिडीम? जानें

नई दिल्ली: क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर ग्राहकों को कैशबैक, डिस्काउंट या फिर रिवार्ड प्वॉइंट मिलते हैं. ये रिवार्ड प्वॉइंट आगे किसी भी बिल पेमेंट पर रिडीम किए जा सकते हैं. इसके चलते भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में रिवार्ड प्वॉइंट एक नई करेंसी बनते जा रहे हैं. डिजिटल पेमेंट कंपनी फी कॉमर्स के मुताबिक, हर 5 में से एक ई-कॉमर्स और फूड एंड बेवरेज (F&B) लेनदेन अब रिवॉर्ड्स के जरिए किया जा रहा है.

हालांकि, आज भी भारत में कई ऐसे क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, जो ये रिवार्ड प्वॉइंट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि इन्हें कैसे भुनाया जाता है. इसका कैसे लाभ मिलता है. इन प्वॉइंट की पैसों में कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए रिवार्ड प्वॉइंट को कैसे इस्तेमाल करें? ऐसे में अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन रिवार्ड प्वाइंट को कैसे भुनाया जा सकता है.

बता दें कि अलग-अलग क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स की वैल्यू अलग अलग होती है. इसका इस्तेमाल बिल पेमेंट के लिए किया जा सकता है और पैसे बचाए जा सकते हैं. कार्ड पर मिले रिवॉर्ड प्वॉइंट को रिडीम करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होता है.

रिवार्ड प्वाइंट कैसे करें रिडीम?