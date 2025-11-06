क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट्स को कैसे करें रिडीम? जानें
अलग-अलग क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स की वैल्यू अलग अलग होती है. इसका इस्तेमाल बिल पेमेंट के लिए किया जा सकता है
Published : November 6, 2025 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली: क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर ग्राहकों को कैशबैक, डिस्काउंट या फिर रिवार्ड प्वॉइंट मिलते हैं. ये रिवार्ड प्वॉइंट आगे किसी भी बिल पेमेंट पर रिडीम किए जा सकते हैं. इसके चलते भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में रिवार्ड प्वॉइंट एक नई करेंसी बनते जा रहे हैं. डिजिटल पेमेंट कंपनी फी कॉमर्स के मुताबिक, हर 5 में से एक ई-कॉमर्स और फूड एंड बेवरेज (F&B) लेनदेन अब रिवॉर्ड्स के जरिए किया जा रहा है.
हालांकि, आज भी भारत में कई ऐसे क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, जो ये रिवार्ड प्वॉइंट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि इन्हें कैसे भुनाया जाता है. इसका कैसे लाभ मिलता है. इन प्वॉइंट की पैसों में कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए रिवार्ड प्वॉइंट को कैसे इस्तेमाल करें? ऐसे में अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन रिवार्ड प्वाइंट को कैसे भुनाया जा सकता है.
बता दें कि अलग-अलग क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स की वैल्यू अलग अलग होती है. इसका इस्तेमाल बिल पेमेंट के लिए किया जा सकता है और पैसे बचाए जा सकते हैं. कार्ड पर मिले रिवॉर्ड प्वॉइंट को रिडीम करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होता है.
रिवार्ड प्वाइंट कैसे करें रिडीम?
- बैंक के नेट बैंकिंग लिंक पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.
- इसके बाद स्क्रीन पर नजर आ रहे कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें.
- अब इक्वॉयरी सेक्शन पर जाएं और यहां 'रिडीम रिवार्ड प्वॉइंट' सेलेक्ट करें.
- इसके बाद अपना कार्ड चुनने और कॉन्टीन्यू बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके डिवाइस की स्क्रीन पर एक नया विंडो खुलेगा.
- रिवार्ड प्वॉइंट को रिडीम करने के लिए कैश, कैटा लॉग, इंस्टा वायउच और एयरमाइल्स जैसे विकल्प होंगे.
- इन ऑप्शन में से किसी एक विकल्प को चुनकर रिवार्ड प्वॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं.
कैश भी करा सकते हैं रिवार्ड प्वाइंट
अगर कोई कार्ड होल्डर रिवार्ड प्वाइंट्स को कैश में कंवर्ट करना चाहता है तो , वह कैश विकल्प चुनकर रिवार्ड प्वॉइंट सीधे अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि रिवार्ड प्वॉइंट कोकैश कराने में एक से दो दिन लग सकते हैं.रिवार्ड प्वॉइंट रिडीम करने पर बैंक कुछ चार्ज भी लेते हैं और इस पर लागू टैक्स भी देना पड़ता है.
हिडन चार्ज
कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां रिवॉर्ड प्वॉइंट को रिडीम करने पर हिडन चार्ज भी लगाती हैं. इसके अलावा कुछ कार्ड सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म पर प्वॉइंट रिडीम करने की सुविधा देते हैं. इसका अलावा प्वाइंट रिडीम करने के लिए आपको GST भी देना पड़ता है.
यह भी पढ़ें- क्रेडिट कार्ड की लेट फीस से छुटकारा! RBI के नए नियम से ग्राहकों को मिलेगा फायदा