UPI से गलत खाते में भेज दिए पैसे? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम; वापस आएगा पैसा
UPI से गलत खाते में चला गया है पैसा? तुरंत करें ये 1 काम, वरना डूब जाएगी गाढ़ी कमाई; जानें पैसे वापस पाने का तरीका.
Published : September 24, 2026 at 10:34 AM IST
नई दिल्ली: भारत में UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आने के बाद से पैसों का लेन-देन बेहद आसान हो गया है. आज चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, लोग अपने फोन का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. एक तरफ जहां यूपीआई ने देश को डिजिटल रफ्तार दी है, तो वहीं दूसरी ओर इसने एक अनजाने खतरे को भी जन्म दे दिया है.
अक्सर जल्दबाजी या एक छोटी सी लापरवाही के कारण लोग गलत नंबर या गलत क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर कर बैठते हैं. ऐसे में मेहनत की गाढ़ी कमाई किसी और के खाते में चली जाती है और लोग घबरा जाते हैं कि अब यह पैसा कभी वापस मिलेगा या नहीं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या गलत खाते में गया पैसा वापस आ सकता है और इसके लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे.
क्या UPI से भेजा हुआ पैसा तुरंत वापस हो सकता है?
इस सवाल का सीधा और साफ जवाब है— नहीं. अगर आपने अपने मोबाइल ऐप में यूपीआई पिन दर्ज करके ट्रांजैक्शन पूरा कर दिया है, तो उस ट्रांजैक्शन को तुरंत कैंसल या रिवर्स करने का कोई 'बटन' ऐप में नहीं होता. तकनीकी रूप से पैसा तुरंत सामने वाले के खाते में क्रेडिट हो जाता है. लेकिन, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा डूब गया. अगर आप सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आपका पैसा वापस मिलने की संभावना काफी ज्यादा रहती है.
1: सबसे पहले यूपीआई ऐप पर दर्ज करें 'विवाद'
गलत ट्रांजैक्शन होते ही घबराने के बजाय सबसे पहले उसी यूपीआई ऐप (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM) को ओपन करें जिससे आपने पैसे भेजे हैं.
- अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं.
- उस गलत लेन-देन को सिलेक्ट करें.
- वहां आपको 'Report a Problem' या 'Raise a Dispute' का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि पैसा गलती से किसी और को ट्रांसफर हो गया है.
2: 72 घंटे के भीतर अपने बैंक को दें सूचना
सिर्फ ऐप पर शिकायत करना काफी नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक, गलत ट्रांजैक्शन के 72 घंटों के भीतर आपको अपने बैंक से संपर्क करना बेहद जरूरी है.
- आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपनी नजदीकी होम ब्रांच में जा सकते हैं.
- बैंक को ट्रांजैक्शन की तारीख, समय और सबसे महत्वपूर्ण 12 अंकों का UTR नंबर प्रदान करें.
- यदि प्राप्तकर्ता का खाता भी उसी बैंक में है, तो बैंक तुरंत कार्रवाई कर सकता है. दूसरे बैंक का मामला होने पर आपका बैंक उस संबंधित बैंक से संपर्क कर फंड को होल्ड करने का अनुरोध करता है.
3: NPCI पोर्टल और आरबीआई लोकपाल का सहारा लें
अगर ऐप और बैंक से बात करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो देश में यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. वहां 'Dispute Redressal Mechanism' के तहत 'Incorrectly transferred to another account' विकल्प चुनकर अपनी शिकायत दर्ज करें. अगर 30 दिनों तक कोई हल नहीं निकलता, तो आप आरबीआई लोकपाल (RBI Ombudsman) के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
एक्सपर्ट टिप: हमेशा बरतें ये सावधानियां
डिजिटल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलाज से बेहतर बचाव है. किसी भी अनजान या नए नंबर पर बड़ा अमाउंट भेजने से पहले हमेशा ₹1 का टेस्ट ट्रांसफर करके सामने वाले का नाम जरूर कन्फर्म कर लें. जल्दबाजी में कभी भी पेमेंट्स न करें और सार्वजनिक जगहों पर क्यूआर कोड को स्कैन करते समय स्क्रीन पर आ रहे नाम की दोबारा जांच जरूर करें.
ये भी पढ़ें- अडानी या अंबानी? 360 ONE वेल्थ लिस्ट 2026 में कौन बना भारत का सबसे अमीर परिवार, देखें पूरी सूची