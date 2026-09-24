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UPI से गलत खाते में भेज दिए पैसे? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम; वापस आएगा पैसा

नई दिल्ली: भारत में UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आने के बाद से पैसों का लेन-देन बेहद आसान हो गया है. आज चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, लोग अपने फोन का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. एक तरफ जहां यूपीआई ने देश को डिजिटल रफ्तार दी है, तो वहीं दूसरी ओर इसने एक अनजाने खतरे को भी जन्म दे दिया है.

अक्सर जल्दबाजी या एक छोटी सी लापरवाही के कारण लोग गलत नंबर या गलत क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर कर बैठते हैं. ऐसे में मेहनत की गाढ़ी कमाई किसी और के खाते में चली जाती है और लोग घबरा जाते हैं कि अब यह पैसा कभी वापस मिलेगा या नहीं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या गलत खाते में गया पैसा वापस आ सकता है और इसके लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे.

क्या UPI से भेजा हुआ पैसा तुरंत वापस हो सकता है?

इस सवाल का सीधा और साफ जवाब है— नहीं. अगर आपने अपने मोबाइल ऐप में यूपीआई पिन दर्ज करके ट्रांजैक्शन पूरा कर दिया है, तो उस ट्रांजैक्शन को तुरंत कैंसल या रिवर्स करने का कोई 'बटन' ऐप में नहीं होता. तकनीकी रूप से पैसा तुरंत सामने वाले के खाते में क्रेडिट हो जाता है. लेकिन, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा डूब गया. अगर आप सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आपका पैसा वापस मिलने की संभावना काफी ज्यादा रहती है.

1: सबसे पहले यूपीआई ऐप पर दर्ज करें 'विवाद'

गलत ट्रांजैक्शन होते ही घबराने के बजाय सबसे पहले उसी यूपीआई ऐप (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM) को ओपन करें जिससे आपने पैसे भेजे हैं.