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ITR रिटर्न भरने के बाद भी नहीं आया रिफंड? घर बैठे मिनटों में ऐसे चेक करें अपना अटका हुआ पैसा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: देश में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करोड़ों नौकरीपेशा और करदाता अपने टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, आमतौर पर आईटीआर प्रोसेस होने और रिफंड खाते में आने में 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है. हालांकि, कई बार तकनीकी दिक्कतों या बैंक खाते की गड़बड़ी के कारण यह पैसा लंबे समय तक अटका रह जाता है. अगर आपका भी रिफंड अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन इसका सटीक स्टेटस चेक कर सकते हैं. ऐसे ऑनलाइन चेक करें रिफंड का स्टेटस

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस जांचने की प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं.

अपने पैन कार्ड नंबर (User ID) और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग-इन करें.

होम पेज खुलने पर ऊपर दिए गए 'e-File' ऑप्शन पर जाएं.

इसके बाद 'Income Tax Returns' को चुनकर 'View Filed Returns' पर क्लिक करें.