300 अरब बैरल तेल, 40 लाख टन सोना... खनिजों से मालामाल वेनेजुएला, फिर भी क्यों है गरीब?

हैदराबाद: दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल है. खास तौर पर कच्चे तेल के भंडार के मामले में वेनेजुएला शीर्ष पर माना जाता है. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में 300 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल का भंडार हो सकता है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा अनुमानित भंडार है. भारी कच्चा तेल बना चुनौती

हालांकि तेल का भंडार विशाल है, लेकिन वेनेजुएला में तेल निकालना आसान नहीं है. यहां पाया जाने वाला कच्चा तेल काफी भारी और गाढ़ा है, जिसे निकालने और रिफाइन करने में ज्यादा लागत और आधुनिक तकनीक की जरूरत पड़ती है. इसी वजह से उत्पादन क्षमता सीमित बनी हुई है. अमेरिकी एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में वेनेजुएला की हिस्सेदारी करीब 0.8 प्रतिशत रही. फिलहाल देश रोजाना लगभग 9 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है. सोना और धातुओं का बड़ा भंडार

तेल के अलावा वेनेजुएला खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है. काराकास में भारतीय दूतावास ने वेनेज़ुएला में माइनिंग सेक्टर से जुड़े एक सर्वे को शेयर किया है, जो साल 2016 का है. सर्वे के मुताबिक, देश में सोना, तांबा, निकेल, जिंक, मैंगनीज और एल्यूमीनियम जैसे खनिज बड़ी मात्रा में मौजूद हैं. अनुमान है कि वेनेजुएला में करीब 40 लाख टन सोने के खनिज हो सकते हैं. इसके साथ ही 12 हजार मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार भी बताया गया है, जो औद्योगिक विकास की बड़ी संभावना दिखाता है .