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सावधान! दूसरों के लोन में गारंटर बनना पड़ सकता है महंगा, कर्जदार ने की चूक तो डूबेगा आपका भी क्रेडिट स्कोर

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: अक्सर लोग दोस्ती, रिश्तेदारी या जान-पहचान निभाने के चक्कर में बिना सोचे-समझे किसी के भी लोन में गारंटर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं. शुरुआत में यह महज एक कागजी औपचारिकता या छोटा-सा सहयोग लगता है, लेकिन भविष्य में यही कदम आपके लिए बड़ी आर्थिक मुसीबत खड़ी कर सकता है. नियमों के तहत, यदि कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय पर किस्तें (EMI) नहीं चुकाता है, तो इसका खामियाजा गारंटर को भी भुगतना पड़ता है. इससे न सिर्फ गारंटर का CIBIL स्कोर बिगड़ता है, बल्कि बैंक बकाया पैसों की भरपाई के लिए गारंटर की संपत्ति या खाते पर भी दावा ठोक सकता है.

क्रेडिट हिस्ट्री पर पड़ता है सीधा असर

प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो TransUnion CIBIL के दिशा-निर्देश साफ कहते हैं कि किसी लोन में डिफॉल्ट होने पर उसके गारंटर की क्रेडिट प्रोफाइल भी प्रभावित होती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में यह साफ लिखा होता है कि आप किस खाते में मुख्य कर्जदार हैं और किसमें गारंटर. ऐसे में जब आप भविष्य में अपने लिए कोई नया होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने जाते हैं, तो बैंक गारंटर वाली इस जिम्मेदारी को भी आपके मौजूदा कर्ज के बोझ में गिनता है. इससे आपकी लोन लेने की क्षमता घट जाती है.

बैंक को है सीधे वसूली का अधिकार

कानूनी रूप से गारंटर की जिम्मेदारी मुख्य कर्जदार से कम नहीं होती. भारतीय अनुबंध अधिनियम (Indian Contract Act, 1872) की धारा 128 के मुताबिक, कर्जदार के डिफॉल्ट करने पर गारंटर भी उतनी ही रकम चुकाने के लिए बाध्य है, जब तक कि समझौते में कोई विशेष छूट न दी गई हो. RBI की गाइडलाइंस भी बैंकों को यह अधिकार देती हैं कि वे कर्जदार से वसूली के सारे रास्ते आजमाने का इंतजार किए बिना सीधे गारंटर से बकाया मांग सकते हैं. गारंटर यह तर्क देकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि पैसा उसने इस्तेमाल नहीं किया था.