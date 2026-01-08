ETV Bharat / business

AI कैसे नौकरियों के भविष्य को आकार दे सकता है, WEF ने सुझाए चार परिदृश्य ( www.weforum.org )

हैदराबाद: दो-तिहाई से अधिक मुख्य रणनीति अधिकारियों को उम्मीद है कि AI और नई तकनीक का व्यावसायीकरण अगले पांच वर्षों में बिजनेस रणनीति को आकार देगा. एआई की प्रगति की रफ्तार और प्रक्षेप पथ (trajectory) ने बिजनेस, वर्कर और ग्लोबल इकॉनमी पर इसके प्रभाव को लेकर अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वैश्विक अर्थव्यवस्था संवाद सीरीज के परिदृश्य (scenario) के दूसरे एडिशन में यह पता लगाया गया है कि AI और टैलेंट ट्रेंड्स कैसे नौकरियों के भविष्य को आकार दे सकते हैं, जिसका कॉर्पोरेट रणनीति और निवेश फैसलों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम जैसी तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी यह बदल रही हैं कि बिजनेस कैसे काम करते हैं, काम कैसे किए जाते हैं और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए किन कौशल की जरूरत होती है.

एआई के प्रभाव को लेकर व्यावसायिक समुदाय बंटा हुआ है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सर्वे के मुताबिक, दुनिया भर में आधे से अधिक बिजनेस एग्जीक्यूटिव को लगता है कि यह टेक्नोलॉजी मौजूदा नौकरियों को खत्म कर देगी, जबकि 24 प्रतिशत बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने कहा कि AI नई नौकरियां पैदा करेगा. लगभग 45 प्रतिशत ने AI के संभावित प्रभाव के तौर पर प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया; बहुत कम लोगों को उम्मीद है कि इससे सैलरी बढ़ेगी.

सिर्फ AI के प्रभाव को देखते हुए, लिंक्डइन का अनुमान है कि 2024 और 2025 के बीच AI साक्षरता कौशल की मांग 70% बढ़ गई है.

2030 में नौकरियों के लिए चार भविष्य

परिदृश्य 1- अत्यधिक प्रभावी प्रगति: Al में तेज गति से सफलता और बड़े पैमाने पर वर्कफोर्स की तैयारी एक Al-केंद्रित अर्थव्यस्था को आगे बढ़ा रही है. कई नौकरियां Al-नेटिव इकोसिस्टम की देखरेख की ओर शिफ्ट हो रही हैं. सामाजिक सुरक्षा जाल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को बनाए रखने में मुश्किल हो रही है.

बड़े पैमाने पर AI की तैयारी लोगों को 'एजेंटिक लीप' का फायदा उठाने, AI-आधारित अर्थव्यवस्था के हिसाब से ढलने और कुछ हद तक विस्थापन को रोकने में मदद करती है. कई नौकरियां खत्म हो गई हैं, लेकिन नए काम उभर रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ हद तक इंसान काबिल मशीनों के पोर्टफोलियो को निर्देशित कर रहे हैं और एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर बन रहे हैं. सामाजिक सुरक्षा जाल, नैतिकता और गवर्नेंस फ्रेमवर्क बदलाव की रफ्तार और पैमाने के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं.

परिदृश्य 2- विस्थापन का युग: AI बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वर्कफोर्स को समायोजित करने की क्षमता से भी आगे निकल रहा है. मशीनों के जरिये कार्यों को स्वचालित किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर वर्कर बेरोजगार हो रहे हैं और उतार-चढ़ाव और सिस्टमिक रिस्क बढ़ रहे हैं.

परिदृश्य 3- सह-पायलट अर्थव्यवस्था: धीरे-धीरे AI में तरक्की और AI के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी से फोकस बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है. AI को खतरे के बजाय एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें इंसानी AI टीमें वैल्यू चेन और बिजनेस मॉडल को नया आकार दे रही हैं.