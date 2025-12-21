जल्दी-जल्दी खरीद लो मकान... 2026 में 5 से 10 फीसदी तक हो सकते हैं महंगे!

ETV Bharat / business

अगले साल मकान की कीमतें बढ़ सकती है. एक सर्वे में यह बात सामने आई है. इस सर्वे में करीब 647डेवलपर्स ने हिस्सा लिया था.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 12:35 PM IST

नई दिल्ली: अगर आप अगले साल अपना खुद का फ्लैट खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. हालिया सर्वे में रियल एस्टेट डेवलपर्स का अनुमान है कि साल 2026 में मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. रियल एस्टेट इंडस्ट्री बॉडी क्रेडाई (CREDAI) और प्रॉपर्टी डेटा एनालिटिक्स फर्म CRE Matrix द्वारा किए गए इस सर्वे में कुल 647 डेवलपर्स ने हिस्सा लिया.

कीमतों में संभावित बढ़ोतरी
सर्वे के अनुसार, लगभग 68% डेवलपर्स का मानना है कि साल 2026 में घरों की कीमतें 5% से अधिक बढ़ेंगी. इसमें 46% डेवलपर्स का अनुमान है कि कीमतें 5-10% तक बढ़ सकती हैं. वहीं, 18% का मानना है कि वृद्धि 10-15% के बीच होगी, जबकि 3% और 1% डेवलपर्स का अनुमान क्रमशः 15-25% और 25% से अधिक की बड़ी बढ़ोतरी का है. हालांकि, कुछ डेवलपर्स को उम्मीद है कि कुछ क्षेत्रों में कीमतों में गिरावट भी आ सकती है.

मकानों की मांग में तेजी
सिर्फ कीमतों की नहीं, बल्कि मांग में भी अगले साल तेजी देखने को मिल सकती है. सर्वे में लगभग दो-तिहाई डेवलपर्स ने कहा कि उन्हें लगता है कि आवासीय मकानों की मांग 5% से ज्यादा बढ़ सकती है. इसका मतलब है कि लोग निवेश के बजाय खुद के रहने के लिए मकान खरीद रहे हैं.

ग्रोथ स्थिर और सोच-समझकर
CREDAI के प्रेसिडेंट शेखर जी पटेल ने कहा कि हाउसिंग मार्केट में ग्रोथ वास्तविक मांग पर आधारित है. उन्होंने बताया कि डेवलपर्स अब नए प्रोजेक्ट्स को योजना बनाकर लॉन्च कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लागत कम करने पर ध्यान दे रहे हैं. इसके साथ ही, खरीदारों की बदलती पसंद के अनुसार प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं.

मंजूरी प्रक्रिया और शहर का संतुलित विकास
पटेल ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट्स को जल्दी मंजूरी मिलना और नियमों का स्पष्ट होना इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए जरूरी है. इससे नए घरों की सप्लाई बढ़ेगी, प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे और शहर का विकास संतुलित और टिकाऊ रहेगा.

दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान
CRE Matrix और IndexTap के सीईओ अभिषेक किरण गुप्ता ने कहा कि ये नतीजे दिखाते हैं कि आवासीय रियल एस्टेट में मांग स्थिर रहने की उम्मीद है. सप्लाई सोच-समझकर बढ़ाई जा रही है और लंबी अवधि में फायदे पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.

