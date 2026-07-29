होर्मुज और लाल सागर संकट, भारतीय आयातकों-निर्यातकों के मुनाफे पर मंडराया बड़ा खतरा, केयरएज की रिपोर्ट में दावा
लाल सागर और होर्मुज संकट से कच्चा तेल $135 तक जा सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों, विशेषकर छोटे उद्योगों का मुनाफा भारी प्रभावित होगा.
Published : July 29, 2026 at 1:13 PM IST
हैदराबाद: पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों—होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर —में एक साथ पैदा हुए व्यवधान ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. रेटिंग एजेंसी 'केयरएज रेटिंग्स' की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारतीय आयातकों और निर्यातकों के मुनाफे में भारी गिरावट आ सकती है. इसका सबसे बुरा असर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) पर पड़ेगा, जिनके पास बड़ी कंपनियों की तरह बाजार में कीमतें तय करने या दबाव झेलने की क्षमता नहीं होती है.
ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई का बड़ा झटका
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वैश्विक बाजारों पर अत्यधिक निर्भर है. देश के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा और एलएनजी व एलपीजी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा अकेले होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. मई 2026 में इस क्षेत्र में व्यवधान के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं.
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि होर्मुज और बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य दोनों रास्ते पूरी तरह ठप हो जाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 130 से 135 डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकती हैं. इससे भारत में घरेलू स्तर पर चौतरफा महंगाई बढ़ेगी, माल ढुलाई महंगी होगी और उद्योगों की इनपुट लागत में भारी बढ़ोतरी होगी.
रसद लागत में वृद्धि और समय की बर्बादी
यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाए जाने और ईरान द्वारा समर्थित रणनीतिक कदमों के कारण जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है. अब मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के 'केप ऑफ गुड होप' से होकर लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है. इस वैकल्पिक मार्ग के कारण:
- ट्रांजिट समय: डिलीवरी के समय में 2 से 3 हफ्ते की देरी हो रही है.
- माल ढुलाई खर्च: माल ढुलाई की लागत कई गुना बढ़ गई है.
- बीमा प्रीमियम: समुद्री बीमा प्रीमियम में अप्रत्याशित उछाल आया है, जिससे निर्यातकों का मार्जिन घट रहा है.
कॉर्पोरेट्स और छोटे उद्योगों पर दबाव
केयरएज रेटिंग्स के विशेषज्ञों के अनुसार, इस दोहरे संकट से भारतीय कॉर्पोरेट्स के नकदी प्रवाह और क्रेडिट प्रोफाइल पर दबाव बढ़ेगा. बड़ी कंपनियां, जिनके पास विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, वे इस झटके को कुछ हद तक सहन कर सकती हैं. इसके विपरीत, छोटे निर्यातकों को अपनी कार्यशील पूंजी जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके सामने लिक्विडिटी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.
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