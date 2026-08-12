कमाई का नया मौका! 17 अगस्त को खुलेगा Horizon Industrial का IPO, निवेश से पहले जान लें ये बड़ी बातें
हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स का ₹2,600 करोड़ का आईपीओ 17 अगस्त को ₹57-60 प्राइस बैंड पर खुलेगा; प्राप्त राशि से कर्ज चुकाया जाएगा.
Published : August 12, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली: प्राइमरी मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक और बड़ा मौका आने वाला है. ब्लैकस्टोन समर्थित देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी, हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड ने अपने ₹2,600 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के प्राइस बैंड की घोषणा बुधवार को कर दी है. कंपनी ने इस आईपीओ के लिए ₹57 से ₹60 प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है.
यह आईपीओ आम जनता के सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार, 17 अगस्त 2026 को खुलेगा और निवेशक बुधवार, 19 अगस्त 2026 तक इस पर दांव लगा सकेंगे. एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया 14 अगस्त को आयोजित होगी. कंपनी के पात्र कर्मचारियों को हर शेयर पर ₹5 की विशेष छूट दी जाएगी.
लॉट साइज और वित्तीय संरचना
कंपनी ने खुदरा निवेशकों के लिए 250 शेयरों का एक लॉट निर्धारित किया है. ऊपरी प्राइस बैंड (₹60) के आधार पर निवेशकों को कम से कम ₹15,000 का न्यूनतम निवेश करना होगा. इस आईपीओ का कुल आकार ₹2,600 करोड़ है, जिसके तहत कंपनी 43.34 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी. यह इश्यू पूरी तरह से 'फ्रेश इश्यू' पर आधारित है और इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) घटक शामिल नहीं है. जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स प्रमुख बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.
कर्ज चुकाने में होगा पूंजी का उपयोग
हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स आईपीओ से जुटने वाली राशि में से ₹2,250 करोड़ का उपयोग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के कर्ज को चुकाने के लिए करेगी. मार्च 2026 तक कंपनी पर कुल ₹6,884 करोड़ का बकाया कर्ज था.
जेएलएल (JLL) की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के पास 10 प्रमुख शहरों में फैले 45 से अधिक एसेट्स हैं. वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) में कंपनी का कुल राजस्व ₹691.38 करोड़ रहा, लेकिन भारी ब्याज लागत के कारण इसे ₹203.65 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ. इस आईपीओ का सबसे बड़ा जोखिम ग्राहक केंद्रितता है. वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के कुल राजस्व का 42.60 प्रतिशत हिस्सा केवल शीर्ष 10 ग्राहकों से आया है.
आवंटन और लिस्टिंग की तारीखें
इश्यू के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए 75 प्रतिशत, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए 15 प्रतिशत और खुदरा निवेशकों के लिए 10 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा. शेयरों का अलॉटमेंट 20 अगस्त 2026 को फाइनल होगा, जिसके बाद 24 अगस्त 2026 को एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) पर शेयरों की लिस्टिंग प्रस्तावित है.
डिस्क्लेमर: यह समाचार रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे ईटीवी भारत द्वारा निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए कृपया किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें.
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