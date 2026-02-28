ETV Bharat / business

Bank Holidays: मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, नहीं होगा कामकाज; जल्द निपटा लें अपने सारे जरूरी काम!

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: फरवरी का महीना समाप्त हो चुका है और कल से मार्च 2026 की शुरुआत होने वाली है. यदि आप इस महीने बैंक से जुड़ा कोई बड़ा लेनदेन या केवाईसी जैसा जरूरी काम करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, मार्च के 31 दिनों में से कुल 18 दिन अलग-अलग राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. मार्च का महीना न केवल त्योहारों से भरा है, बल्कि यह वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) का आखिरी महीना भी है. ऐसे में छुट्टियों की लंबी लिस्ट आपके वित्तीय नियोजन को प्रभावित कर सकती है. मार्च 2026: बैंक छुट्टियों का पूरा शेड्यूल