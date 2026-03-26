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शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी महंगी, 1 अप्रैल से बदल रहे हैं F&O के नियम, जानें आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा

नई दिल्ली: अगर आप शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) के जरिए कमाई की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026-27 में घोषित किए गए नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं. इन बदलावों के तहत सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर रिटेल ट्रेडर्स के मुनाफे पर पड़ेगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार और बाजार नियामक सेबी (SEBI) पिछले काफी समय से डेरिवेटिव मार्केट (F&O) में बढ़ती सट्टेबाजी को लेकर चिंतित थे. रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने आज तक को दिए एक बयान में बताया कि, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन की मात्रा बहुत अधिक है, जो बड़े पैमाने पर 'सट्टेबाजी' की ओर इशारा करती है. सेबी की एक हालिया स्टडी में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि F&O सेगमेंट में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इसी जोखिम को कम करने और छोटे निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए टैक्स बढ़ाने का कदम उठाया गया है.

कितना बढ़ेगा टैक्स का बोझ?

1 अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों के अनुसार