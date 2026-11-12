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नेस्ले से लेकर मैकडॉनल्ड्स तक, इन दिग्गजों को चुकानी पड़ी कीमत; Nvidia के Jensen Huang पर भी उठे सवाल

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग के अफेयर पर भी उठे सवाल ( IANS )

हैदराबाद: बड़े पद पर बैठे लोगों की निजी जिंदगी जब ऑफिस से जुड़ जाती है तो कई बार उसका असर पूरी कंपनी पर पड़ता है. ऑफिस में किसी रिश्ते की एक छोटी सी खबर भी पूरी कंपनी को हिला देती है. दुनिया में ऐसे कई बड़े सीईओ हैं, जिनको सिर्फ एक रिश्ते की वजह से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी. किसी का रिश्ता अपने ही ऑफिस के कर्मचारी से था, तो किसी का बिजनेस पार्टनर से. कंपनी के नियमों के हिसाब से यह गलत माना गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.

हाल के दिनों में नेस्ले के CEO लॉरेंट फ्रेक्से को इसी वजह से पद से हटाया गया, तो वहीं एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. इन मामलों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बॉस और कर्मचारी के बीच का रिश्ता सिर्फ निजी मामला रहता है, या फिर यह पूरी कंपनी के लिए खतरा बन जाता है.