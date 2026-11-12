नेस्ले से लेकर मैकडॉनल्ड्स तक, इन दिग्गजों को चुकानी पड़ी कीमत; Nvidia के Jensen Huang पर भी उठे सवाल
कंपनी के सीईओ का अपने ही कर्मचारी से रिश्ते की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.
Published : November 12, 2026 at 5:25 PM IST
हैदराबाद: बड़े पद पर बैठे लोगों की निजी जिंदगी जब ऑफिस से जुड़ जाती है तो कई बार उसका असर पूरी कंपनी पर पड़ता है. ऑफिस में किसी रिश्ते की एक छोटी सी खबर भी पूरी कंपनी को हिला देती है. दुनिया में ऐसे कई बड़े सीईओ हैं, जिनको सिर्फ एक रिश्ते की वजह से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी. किसी का रिश्ता अपने ही ऑफिस के कर्मचारी से था, तो किसी का बिजनेस पार्टनर से. कंपनी के नियमों के हिसाब से यह गलत माना गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.
हाल के दिनों में नेस्ले के CEO लॉरेंट फ्रेक्से को इसी वजह से पद से हटाया गया, तो वहीं एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. इन मामलों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बॉस और कर्मचारी के बीच का रिश्ता सिर्फ निजी मामला रहता है, या फिर यह पूरी कंपनी के लिए खतरा बन जाता है.
नेस्ले सीईओ लॉरेंट फ्रेक्से का मामला
नेस्ले ने सितंबर 2025 में अपने सीईओ लॉरेंट फ्रेक्से को अचानक पद से हटा दिया. कंपनी की जांच में पता चला कि फ्रेक्से का अपने अधीन काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ रिश्ता था, जिसकी जानकारी उन्होंने कंपनी को नहीं दी थी. नेस्ले ने इसे कंपनी के नियमों का साफ उल्लंघन माना. फ्रेक्से करीब 40 साल से नेस्ले में थे और एक साल पहले ही सीईओ बने थे, लेकिन नियम तोड़ने की वजह से कंपनी ने उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया.
जेन्सन हुआंग को लेकर क्या है सच्चाई
एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग और कंपनी की अधिकारी किम्बर्ली पॉवेल को लेकर सोशल मीडिया पर अफेयर के दावे हो रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुआंग का कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, जो उसके अधीन काम करता था. न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंपनी में काम करने वाले 5 लोगों का हवाला देते हुए कहा कि यह रिश्ता एनवीडिया की हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ था. हालांकि, अब तक न तो एनवीडिया की तरफ से और न ही हुआंग की तरफ से इस बारे में कोई बयान आया है.
2025 के मामले: कोल्स और एस्ट्रोनॉमर
पिछले साल अमेरिका की कंपनी कोल्स के सीईओ का केस सामने आया था. मई 2025 में कोल्स के सीईओ एशले बुकानन को हटा दिया गया. उन पर आरोप था कि उनका एक महिला से रिश्ता था, जिनकी कॉफी कंपनी कोल्स के साथ बिजनेस करती थी. कंपनी को लगा कि इससे हितों का टकराव हो रहा है, इसलिए उन्हें सिर्फ कुछ महीनों में ही पद से हटा दिया गया.
जुलाई 2025 में एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन को भी इस्तीफा देना पड़ा. एक कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान उनका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह कंपनी की ही एक बड़ी अधिकारी के साथ नजर आ रहे थे. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा.
नियम तोड़ने पर गई कुर्सी
सितंबर 2024 में नॉरफोक सदर्न के सीईओ एलन शॉ को हटाया गया. जांच में पता चला कि उनका कंपनी की चीफ लीगल ऑफिसर नबनिता नाग के साथ रिश्ता था. कंपनी ने इसे नियमों के खिलाफ माना.
जुलाई 2024 में हेलियोस टेक्नोलॉजीज के सीईओ जोसेफ माटोसेविक को भी एक कर्मचारी के साथ रिश्ते की वजह से हटाया गया. दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2020 में अपने पहले सीईओ वोल्फगैंग डेंजेल को भी इसी वजह से निकाला था.
मार्च 2024 में कॉमटेक के सीईओ केन पीटरमैन को पद से हटाया गया. बाद में दिसंबर 2024 में उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तारी भी हुई.
सितंबर 2023 में ब्रिटिश कंपनी बीपी के सीईओ बर्नार्ड लूनी को इस्तीफा देना पड़ा. उन्होंने अपने साथ काम करने वाली कई महिलाओं के साथ रिश्ते की जानकारी कंपनी को नहीं दी थी. कंपनी को जब यह पता चला तो उन्हें जाना पड़ा. अप्रैल 2023 में एनबीसी यूनिवर्सल के सीईओ जेफ शेल को गलत रिश्ते और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद नौकरी से निकाल दिया गया.
पुराने बड़े मामले भी हैं लंबी लिस्ट में
साल 2019 में मैकडॉनल्ड्स के सीईओ स्टीव ईस्टरब्रुक को एक कर्मचारी के साथ रिश्ते के कारण निकाला गया. बाद में जांच में उनके और भी रिश्तों का पता चला. इसी साल 2018 में इंटेल के सीईओ ब्रायन क्रजानिच को भी अपने अधीन काम करने वाली महिला से रिश्ते के कारण पद छोड़ना पड़ा. 2018 में ही लुलुलेमन के सीईओ लॉरेंट पॉटडेविन ने भी एक महिला डिजाइनर से रिश्ते के चलते इस्तीफा दिया था.
साल 2012 में लॉकहीड मार्टिन के नए सीईओ क्रिस्टोफर कुबासिक ने जॉइन करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जांच में उनके एक अधीनस्थ से अफेयर का पता चला था. 2010 में एचपी के सीईओ मार्क हर्ड को एक ठेकेदार से रिश्ते और खर्च के गलत बिलों के मामले में इस्तीफा देना पड़ा था. 2005 में बोइंग के सीईओ हैरी स्टोनसाइफर को भी एक महिला अधिकारी से रिश्ते के कारण हटाया गया था.
बिल गेट्स और जेफ बेजोस का नाम क्यों जुड़ा?
बड़े बिजनेसमैन में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजन के जेफ बेजोस का नाम भी इस चर्चा में आता है. बिल गेट्स के तलाक के बाद उनके पुराने ऑफिस रिश्ते की जांच की खबरें सामने आई थीं. वहीं जेफ बेजोस का तलाक भी लॉरेन सांचेज के साथ रिश्ते की खबरों के बाद हुआ था. हालांकि इन दोनों ने CEO पद अफेयर की वजह से नहीं छोड़ा था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं.
सर्वे क्या कहता है?
सर्वे भी बताते हैं कि ऑफिस में रिश्ते आम बात हो गई है. जनवरी 2025 के एक सर्वे के मुताबिक 11 प्रतिशत जेन-जी कर्मचारियों का अपने बॉस या अपने अधीन काम करने वाले व्यक्ति से रिश्ता रहा है. वहीं 2024 में एसएचआरएम के सर्वे में पता चला कि ऑफिस में रिश्ते में रहने वाले सिर्फ 22 प्रतिशत लोगों ने ही इसकी जानकारी अपनी कंपनी को दी.यही वजह है कि आजकल बड़ी कंपनियां ऑफिस रिश्तों को लेकर सख्त नियम बना रही हैं. कंपनियों का मानना है कि बॉस और कर्मचारी के बीच रिश्ता काम के माहौल, फैसलों और भरोसे को खराब कर सकता है.
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