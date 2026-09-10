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Hero Motors IPO: 16 सितंबर को खुलेगा हीरो मोटर्स का ₹1000 करोड़ का आईपीओ, जानिए प्राइस बैंड और डिटेल्स

वाहन कलपुर्जा निर्माता हीरो मोटर्स का एक हजार करोड़ रुपये का आईपीओ 16 सितंबर को खुलेगा, जिसका मूल्य दायरा 79-84 रुपये तय हुआ है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 1:57 PM IST

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नई दिल्ली: वाहन कलपुर्जा बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी हीरो मोटर्स लिमिटेड के आईपीओ (IPO) का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. कंपनी ने अपने ₹1,000 करोड़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए ₹79 से ₹84 प्रति शेयर का मूल्य दायरा निर्धारित कर दिया है.

कंपनी द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, यह आईपीओ बुधवार, 16 सितंबर 2026 को निवेश के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को बंद होगा.

हीरो मोटर्स आईपीओ का पूरा गणित
इश्यू का ढांचा: यह ₹1,000 करोड़ का आईपीओ मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा हुआ है. इसमें ₹600 करोड़ मूल्य के नए शेयर (Fresh Issue) जारी किए जाएंगे, जबकि प्रमोटर्स और मौजूदा निवेशकों द्वारा ₹400 करोड़ की बिक्री पेशकश (Offer for Sale - OFS) लाई जा रही है.

लॉट साइज और निवेश: खुदरा निवेशकों के लिए न्यूनतम लॉट साइज 178 शेयर तय किया गया है. ऊपरी प्राइस बैंड (₹84) के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेशकों को कम से कम ₹14,952 का निवेश करना होगा.

शेयरों की लिस्टिंग: आईपीओ बंद होने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट 21 सितंबर को फाइनल होगा और 23 सितंबर 2026 को कंपनी के शेयर घरेलू शेयर बाजारों (BSE और NSE) पर सूचीबद्ध होने की पूरी उम्मीद है.

जुटाए गए ₹600 करोड़ का कहां होगा इस्तेमाल?
हीरो मोटर्स ने साफ किया है कि नए शेयरों को जारी कर जुटाए जाने वाले फंड का इस्तेमाल कंपनी के विस्तार और वित्तीय मजबूती के लिए किया जाएगा

  • कर्ज का भुगतान: कंपनी जुटाई गई रकम में से ₹190 करोड़ का उपयोग अपने कुछ बकाया लोन के भुगतान या समय से पहले भुगतान के लिए करेगी, जिससे कंपनी का ब्याज खर्च कम होगा.
  • क्षमता का विस्तार: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित कंपनी के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ₹200 करोड़ के नए और आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे.
  • अन्य जरूरतें: शेष बची हुई राशि का उपयोग कंपनी अपनी रणनीतिक पहलों, विस्तार योजनाओं और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व रखेगी.

पंकज मुंजाल के नेतृत्व वाली हीरो मोटर्स वैश्विक स्तर पर बीएमडब्ल्यू और डुकाटी जैसे प्रीमियम ऑटो ब्रांड्स को पार्ट्स सप्लाई करती है, जिसके चलते बाजार के जानकार इस आईपीओ को लेकर काफी उत्साहित हैं.

नोट: आईपीओ (IPO) में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें.
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