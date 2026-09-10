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Hero Motors IPO: 16 सितंबर को खुलेगा हीरो मोटर्स का ₹1000 करोड़ का आईपीओ, जानिए प्राइस बैंड और डिटेल्स

नई दिल्ली: वाहन कलपुर्जा बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी हीरो मोटर्स लिमिटेड के आईपीओ (IPO) का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. कंपनी ने अपने ₹1,000 करोड़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए ₹79 से ₹84 प्रति शेयर का मूल्य दायरा निर्धारित कर दिया है.

कंपनी द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, यह आईपीओ बुधवार, 16 सितंबर 2026 को निवेश के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को बंद होगा.

हीरो मोटर्स आईपीओ का पूरा गणित

इश्यू का ढांचा: यह ₹1,000 करोड़ का आईपीओ मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा हुआ है. इसमें ₹600 करोड़ मूल्य के नए शेयर (Fresh Issue) जारी किए जाएंगे, जबकि प्रमोटर्स और मौजूदा निवेशकों द्वारा ₹400 करोड़ की बिक्री पेशकश (Offer for Sale - OFS) लाई जा रही है.

लॉट साइज और निवेश: खुदरा निवेशकों के लिए न्यूनतम लॉट साइज 178 शेयर तय किया गया है. ऊपरी प्राइस बैंड (₹84) के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेशकों को कम से कम ₹14,952 का निवेश करना होगा.