'अरबपतियों का पलायन': क्यों UK छोड़ रहे हैं लक्ष्मी मित्तल जैसे उद्योगपति?

हैदराबादः दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक, लक्ष्मी एन मित्तल, लगभग तीन दशक बाद UK छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. भारतीय मूल के स्टील टाइकून, जिनका नाम लंबे समय से ब्रिटेन की अरबपतियों की लिस्ट में हमेशा से रहा है. खबर है कि लेबर सरकार के बड़े टैक्स बदलावों की योजना के चलते कहीं और जा रहे हैं.

करोड़पति क्यों छोड़ रहे हैं UK?

हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के प्रोविजनल डेटा से पता चलता है कि 2025 में UK में लगभग 16,500 करोड़पतियों का नेट लॉस होगा, जिनकी अनुमानित संपत्ति USD 91.8 बिलियन होगी. यह रूस से माइग्रेट करने वाले 1,500 हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स की USD 14.7 बिलियन की संपत्ति से भी ज़्यादा है. टैक्स पॉलिसी हमेशा से HNWIs (हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स) के लिए लोकेशन के फैसलों की मुख्य वजह रही है.

UK के टैक्स में बदलाव कैसे असर डाल रहा:

आलोचकों का कहना है कि HNWIs को देश छोड़ने के कारणों के लिए UK की लेबर सरकार ज़िम्मेदार है. सत्ता में आने पर, चांसलर के पहले बजट ने पहले से ही बढ़े हुए UK टैक्स के बोझ को 40 बिलियन पाउंड तक बढ़ा दिया.

UK ने कई सुधार किए हैं, जिनमें नॉन-डोम ओवरहाल, फ़्रोज़न इनहेरिटेंस टैक्स थ्रेशहोल्ड, और कैपिटल गेन और डिविडेंड टैक्स में संभावित बढ़ोतरी शामिल हैं. ये उपाय पैसे बचाने, एस्टेट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के फ़ैसलों पर असर डालते हैं.

हेनले एंड पार्टनर्स का कहना है कि इन टैक्स बदलावों ने दुनिया के अमीर लोगों के लिए रहने, इन्वेस्ट करने और बिजनेस करने की जगह के तौर पर UK में मुश्किल पैदा कर रही है.

नॉन-डोमिसाइल्ड ओवरहॉल:

UK के नॉन-डोम सिस्टम में लंबे समय से चर्चा में रहे सुधार अब हकीकत बन गए हैं. पहले, नॉन-डोम (नॉन-डोमिसाइल्ड) स्टेटस उन लोगों को इजाज़त देता था जो UK में रहते थे, लेकिन दावा करते थे कि उनका परमानेंट रेजिडेंस विदेश में है. उन्हें सिर्फ़ UK इनकम पर UK टैक्स देना होता था. यह स्टेटस सिर्फ विदेशी इनकम और मुनाफे पर टैक्स लगाता था अगर वे उन्हें UK में भेजते थे ("रेमिटेंस बेसिस").

इस फर्क का मतलब था कि कुछ लोग ब्रिटेन में रहते हुए भी विदेश से होने वाली इनकम को UK टैक्स से बचा सकते थे. उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया और 6 अप्रैल 2025 से रेजिडेंस-बेस्ड सिस्टम लागू किया गया.

नए फॉरेन इनकम एंड गेन्स (FIG) नियमों के तहत, टैक्स कनेक्टर के तौर पर डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है. कई इंटरनेशनल परिवारों के लिए, UK टैक्स से विदेशी इनकम को बचाने की काबिलियत यहां बसने की एक बड़ी वजह थी. यह फायदा खत्म होने के बाद, कुछ लोग अपनी रेजिडेंसी को फिर से देख रहे हैं.

इनहेरिटेंस टैक्स (IHT) फ्रीज:

इरविन मिशेल के अनुसार, IHT की लिमिट 2009 से 325,000 पाउंड पर लॉक है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. जबकि एसेट की कीमतें आसमान छू रही हैं. HMRC ने 2024/25 में IHT से रिकॉर्ड £8.2 बिलियन इकट्ठा किए, जिससे पहले से कहीं ज़्यादा एस्टेट इस दायरे में आए.