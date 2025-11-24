'अरबपतियों का पलायन': क्यों UK छोड़ रहे हैं लक्ष्मी मित्तल जैसे उद्योगपति?
Published : November 24, 2025 at 4:54 PM IST
हैदराबादः दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक, लक्ष्मी एन मित्तल, लगभग तीन दशक बाद UK छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. भारतीय मूल के स्टील टाइकून, जिनका नाम लंबे समय से ब्रिटेन की अरबपतियों की लिस्ट में हमेशा से रहा है. खबर है कि लेबर सरकार के बड़े टैक्स बदलावों की योजना के चलते कहीं और जा रहे हैं.
करोड़पति क्यों छोड़ रहे हैं UK?
हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के प्रोविजनल डेटा से पता चलता है कि 2025 में UK में लगभग 16,500 करोड़पतियों का नेट लॉस होगा, जिनकी अनुमानित संपत्ति USD 91.8 बिलियन होगी. यह रूस से माइग्रेट करने वाले 1,500 हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स की USD 14.7 बिलियन की संपत्ति से भी ज़्यादा है. टैक्स पॉलिसी हमेशा से HNWIs (हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स) के लिए लोकेशन के फैसलों की मुख्य वजह रही है.
UK के टैक्स में बदलाव कैसे असर डाल रहा:
आलोचकों का कहना है कि HNWIs को देश छोड़ने के कारणों के लिए UK की लेबर सरकार ज़िम्मेदार है. सत्ता में आने पर, चांसलर के पहले बजट ने पहले से ही बढ़े हुए UK टैक्स के बोझ को 40 बिलियन पाउंड तक बढ़ा दिया.
UK ने कई सुधार किए हैं, जिनमें नॉन-डोम ओवरहाल, फ़्रोज़न इनहेरिटेंस टैक्स थ्रेशहोल्ड, और कैपिटल गेन और डिविडेंड टैक्स में संभावित बढ़ोतरी शामिल हैं. ये उपाय पैसे बचाने, एस्टेट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के फ़ैसलों पर असर डालते हैं.
हेनले एंड पार्टनर्स का कहना है कि इन टैक्स बदलावों ने दुनिया के अमीर लोगों के लिए रहने, इन्वेस्ट करने और बिजनेस करने की जगह के तौर पर UK में मुश्किल पैदा कर रही है.
नॉन-डोमिसाइल्ड ओवरहॉल:
UK के नॉन-डोम सिस्टम में लंबे समय से चर्चा में रहे सुधार अब हकीकत बन गए हैं. पहले, नॉन-डोम (नॉन-डोमिसाइल्ड) स्टेटस उन लोगों को इजाज़त देता था जो UK में रहते थे, लेकिन दावा करते थे कि उनका परमानेंट रेजिडेंस विदेश में है. उन्हें सिर्फ़ UK इनकम पर UK टैक्स देना होता था. यह स्टेटस सिर्फ विदेशी इनकम और मुनाफे पर टैक्स लगाता था अगर वे उन्हें UK में भेजते थे ("रेमिटेंस बेसिस").
इस फर्क का मतलब था कि कुछ लोग ब्रिटेन में रहते हुए भी विदेश से होने वाली इनकम को UK टैक्स से बचा सकते थे. उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया और 6 अप्रैल 2025 से रेजिडेंस-बेस्ड सिस्टम लागू किया गया.
नए फॉरेन इनकम एंड गेन्स (FIG) नियमों के तहत, टैक्स कनेक्टर के तौर पर डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है. कई इंटरनेशनल परिवारों के लिए, UK टैक्स से विदेशी इनकम को बचाने की काबिलियत यहां बसने की एक बड़ी वजह थी. यह फायदा खत्म होने के बाद, कुछ लोग अपनी रेजिडेंसी को फिर से देख रहे हैं.
इनहेरिटेंस टैक्स (IHT) फ्रीज:
इरविन मिशेल के अनुसार, IHT की लिमिट 2009 से 325,000 पाउंड पर लॉक है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. जबकि एसेट की कीमतें आसमान छू रही हैं. HMRC ने 2024/25 में IHT से रिकॉर्ड £8.2 बिलियन इकट्ठा किए, जिससे पहले से कहीं ज़्यादा एस्टेट इस दायरे में आए.
कैपिटल गेन्स और डिविडेंड टैक्स एडजस्टमेंट:
हालांकि वेल्थ टैक्स को खारिज कर दिया गया है, लेकिन ऑटम बजट 2025 के लिए ज़्यादा CGT और डिविडेंड टैक्स रेट पर पक्का विचार किया जा रहा है. ये बदलाव सिर्फ़ स्टैटिक वेल्थ पर ही असर नहीं डालते, बल्कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, सक्सेशन प्लानिंग और क्रॉस-बॉर्डर स्ट्रक्चरिंग पर भी असर डालते हैं.
कॉस्ट ऑफ लिविंग और बिजनेस का माहौल:
HNWI (हाई-नेट-वर्थ वाले लोग) ज़्यादातर कॉस्ट-ऑफ़-लिविंग चिंताओं से बचे रहते हैं, लेकिन आर्थिक मुश्किलों की सोच मायने रखती है. धीमी ग्रोथ के अनुमान (OECD के अनुसार, 2025 में सिर्फ़ 0.8% GDP ग्रोथ की उम्मीद है) और बिजनेस के लिए बढ़ी हुई ऑपरेटिंग कॉस्ट से भरोसा कम हो सकता है, खासकर एंटरप्रेन्योर्स और फैमिली ऑफिस के लिए.
दौलत के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिशन:
अब स्टेबिलिटी पर UK की मोनोपॉली नहीं है. दुबई, मोनाको और सिंगापुर जैसे देश कम या जीरो इनकम टैक्स, आसान रेजिडेंसी ऑप्शन और मजबूत फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ HNWIs (हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स) को एक्टिवली लुभा रहे हैं. जब कॉम्पिटिटर वर्ल्ड-क्लास लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के साथ ग्लोबल इनकम पर ज़ीरो टैक्स दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एंग्लोफाइल इन्वेस्टर भी लुभा सकता है.
कौन से देश UK के अमीर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं:
UAE अभी भी सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला देश है. अमीरात में 2024 में लगभग 6,700 नए करोड़पति बने और बिना किसी पर्सनल इनकम टैक्स, इन्वेस्टर-फ्रेंडली वीज़ा और बिज़नेस-फ्रेंडली रेगुलेटरी माहौल के साथ अमीर लोगों को अपनी ओर खींचना जारी है.
दूसरी पॉपुलर जगहों में मोनाको और सिंगापुर शामिल हैं. ये सभी कम या ज़ीरो इनकम टैक्स, आसान रेजिडेंसी और मजबूत फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं. ये देश ग्लोबल वेल्थ और असर के लिए एक्टिव रूप से मुकाबला कर रहे हैं.
UK पर क्या असर पड़ सकता है:
UK के लिए इसका सीधा मतलब साफ है कि टैक्स से होने वाली कमाई में कमी, बिजनेस को दूसरी जगह ले जाने का रिस्क और इन्वेस्टमेंट का माहौल कमज़ोर. जब तक कि फिस्कल पॉलिसी को मोबाइल कैपिटा बनाए रखने के लिए ठीक नहीं किया जाता.
करोड़पति माइग्रेशन में टॉप 5 देशः
अनुमान है कि 2025 में दुनिया के लगभग 142,000 करोड़पति किसी नए देश में चले जाएंगे, जिसमें UAE, USA, इटली, स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब सबसे ऊपर होंगे.
हेनले एंड पार्टनर्स की 2025 प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में 2025 में लगभग 16,500 करोड़पतियों के नेट लॉस का अनुमान लगाया गया है, जिससे UK इस साल के सबसे बड़े करोड़पति "लूज़र्स" में से एक बन गया है.
