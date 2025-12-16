ETV Bharat / business

इंडसइंड बैंक में 9.5% तक निवेश कर सकेगा HDFC, RBI ने दी हरी झंडी

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने HDFC बैंक को इंडसइंड बैंक में अपनी और समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति दे दी है. इस मंजूरी के तहत HDFC बैंक और उससे जुड़ी संस्थाएं इंडसइंड बैंक में कुल मिलाकर 9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रख सकेंगी. यह अनुमति एक साल के लिए दी गई है, जो 14 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी.

आरबीआई ने 15 दिसंबर को जारी पत्र में साफ किया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी समय HDFC बैंक और उसकी ग्रुप कंपनियों की कुल हिस्सेदारी इंडसइंड बैंक की पेड-अप शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों के 9.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. नियामक ने इस सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया है.

HDFC बैंक ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि यह मंजूरी बैंक और उन सभी संस्थाओं पर लागू होगी, जिनमें वह प्रमोटर या प्रायोजक की भूमिका निभाता है. इनमें HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस, HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट और HDFC सिक्योरिटीज शामिल हैं.

बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसकी इंडसइंड बैंक में सीधे निवेश करने की कोई योजना नहीं है. हालांकि, समूह की अलग-अलग कंपनियों द्वारा किए गए निवेश पहले से तय 5 प्रतिशत की सीमा को पार कर सकते थे, इसी वजह से आरबीआई से अनुमति मांगी गई थी.