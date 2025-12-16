ETV Bharat / business

इंडसइंड बैंक में 9.5% तक निवेश कर सकेगा HDFC, RBI ने दी हरी झंडी

यह मंजूरी 14 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहेगी, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है.

सांकेतिक फोटो (RBI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने HDFC बैंक को इंडसइंड बैंक में अपनी और समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति दे दी है. इस मंजूरी के तहत HDFC बैंक और उससे जुड़ी संस्थाएं इंडसइंड बैंक में कुल मिलाकर 9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रख सकेंगी. यह अनुमति एक साल के लिए दी गई है, जो 14 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी.

आरबीआई ने 15 दिसंबर को जारी पत्र में साफ किया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी समय HDFC बैंक और उसकी ग्रुप कंपनियों की कुल हिस्सेदारी इंडसइंड बैंक की पेड-अप शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों के 9.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. नियामक ने इस सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया है.

HDFC बैंक ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि यह मंजूरी बैंक और उन सभी संस्थाओं पर लागू होगी, जिनमें वह प्रमोटर या प्रायोजक की भूमिका निभाता है. इनमें HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस, HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट और HDFC सिक्योरिटीज शामिल हैं.

बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसकी इंडसइंड बैंक में सीधे निवेश करने की कोई योजना नहीं है. हालांकि, समूह की अलग-अलग कंपनियों द्वारा किए गए निवेश पहले से तय 5 प्रतिशत की सीमा को पार कर सकते थे, इसी वजह से आरबीआई से अनुमति मांगी गई थी.

यह आवेदन 24 अक्टूबर 2025 को समूह कंपनियों की ओर से दाखिल किया गया था, क्योंकि आरबीआई के नियमों के अनुसार ऐसी मंजूरी बैंक के माध्यम से ही ली जाती है. बैंक ने यह भी कहा कि उसकी समूह कंपनियों द्वारा किए गए निवेश उनकी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा हैं और इनका उद्देश्य किसी तरह का प्रबंधन नियंत्रण हासिल करना नहीं है.

आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी बैंक की “एग्रीगेट होल्डिंग” में न केवल उसकी अपनी हिस्सेदारी, बल्कि उससे जुड़ी कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स, ट्रस्टी और प्रमोटर समूह की अन्य संस्थाओं के पास मौजूद शेयर भी जोड़े जाते हैं. यह मंजूरी HDFC बैंक की समूह कंपनियों को नियामकीय स्पष्टता प्रदान करती है और बाजार में निवेश से जुड़े फैसलों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

