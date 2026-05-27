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भुगतान में गड़बड़ी के आरोपों से HDFC बैंक के शेयरों में भारी गिरावट

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर सुबह के सत्र में बैंक का स्टॉक 2.27 प्रतिशत टूटकर 761.25 रुपये प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 2:28 PM IST

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नई दिल्ली: एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 2 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. यह बिकवाली एक मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुई है, जिसमें बैंक के भीतर आंतरिक भुगतान प्रक्रियाओं में अनियमितता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर सुबह के सत्र में बैंक का स्टॉक 2.27 प्रतिशत टूटकर 761.25 रुपये प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, बाद में मामूली रिकवरी के साथ यह 1.84 प्रतिशत की गिरावट के साथ 764.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

₹45 करोड़ के 'शैडो डील' का मामला
'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक की ऑडिट कमेटी (ACB) ने 12 मार्च को एक औपचारिक आंतरिक सतर्कता जांच के आदेश दिए थे. यह जांच वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को किए गए ₹45 करोड़ के संदिग्ध भुगतानों से जुड़ी है.

आरोप है कि यह राशि एमएसआरडीसी द्वारा बैंक में जमा की गई फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज से संबंधित थी. नियमानुसार इस रकम को सीधे सरकारी एजेंसी के खाते में ब्याज के रूप में क्रेडिट किया जाना चाहिए था. लेकिन, कथित तौर पर इसे छिपाने के लिए बैंक के मार्केटिंग विभाग के माध्यम से रूट किया गया. इस फंड को चार स्थानीय वेंडरों के जरिए 'सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान' में दिए गए योगदान (कंट्रीब्यूशन) के रूप में दिखाया गया.

शीर्ष प्रबंधन और चेयरमैन का इस्तीफा
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस पूरे भुगतान तंत्र और व्यवस्था पर बैंक के शीर्ष प्रबंधन स्तर पर चर्चा हुई थी, जिसमें एमडी और सीईओ (MD & CEO) शशिधर जगदीशन भी मौजूद थे.

इस मामले के सामने आने के बाद बैंक के आंतरिक घटनाक्रम में तेजी आई है. बाजार विश्लेषक इस विवाद को 18 मार्च को एचडीएफसी बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के अचानक दिए गए इस्तीफे से जोड़कर देख रहे हैं. चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट रूप से 'मूल्यों और नैतिकता' का हवाला दिया था. हालांकि, बैंक प्रबंधन का कहना है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्हें किसी विशिष्ट चिंता या गड़बड़ी के बारे में सूचित नहीं किया गया था.

आरबीआई और बैंक का रुख
अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद, एचडीएफसी ग्रुप के दिग्गज केकी मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया था. मिस्त्री ने भरोसा दिलाया है कि बैंक का संचालन और गवर्नेंस पूरी तरह मजबूत है.

इस खबर के लिखे जाने तक एचडीएफसी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण पत्र जारी नहीं किया है. साथ ही, इस रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले पूछे गए विस्तृत सवालों पर बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दोनों ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी. हालांकि, इससे पहले मार्च में केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा था कि एचडीएफसी बैंक के संचालन या आचरण को लेकर कोई गंभीर चिंता की बात रिकॉर्ड पर नहीं है.

यह भी पढ़ें- HDFC Bank को बड़ा झटका, जेफरीज ने पोर्टफोलियो से निकाला बाहर, 3% टूटे शेयर

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