HDFC बैंक का सितंबर तिमाही मुनाफा बढ़ा 10.8%, बाजार की उम्मीदों से बेहतर नतीजे

एचडीएफसी बैंक का सितंबर तिमाही शुद्ध मुनाफा 10.8% बढ़कर 18,641 करोड़ रुपये रहा. नेट इंटरेस्ट इनकम और अन्य आय में भी वृद्धि हुई.

HDFC बैंक का सितंबर तिमाही मुनाफा बढ़ा (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 4:09 PM IST

मुंबई: एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए, जिनमें बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 10.8% बढ़कर 18,641.3 करोड़ रुपये रहा. यह आंकड़ा बाजार की उम्मीदों से काफी बेहतर था, जहां विश्लेषकों ने 16,714 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था. बैंक की मजबूत नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) और अन्य स्रोतों से आय में वृद्धि ने मुनाफे को बढ़ावा दिया.

नेट इंटरेस्ट इनकम में मजबूती, अन्य आय में 25% की बढ़ोतरी
बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सितंबर तिमाही में 4.8% बढ़कर 31,551.5 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही के 30,113.9 करोड़ रुपये से बेहतर है. विशेषज्ञों ने 3% की वृद्धि का अनुमान लगाया था, इसलिए यह बढ़ोतरी बैंक के लिए सकारात्मक संकेत है. साथ ही, बैंक की अन्य आय में भी 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 14,350 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. अन्य आय में वृद्धि से बैंक की कुल आमदनी और लाभ दोनों को मजबूती मिली है.

प्राविजन खर्च में 29.6% की बढ़ोतरी, संभावित जोखिम के लिए तैयारी
हालांकि इस तिमाही में बैंक के प्राविजन और कंटिंजेंसी खर्च 3,500.5 करोड़ रुपये रहे, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,700.5 करोड़ रुपये थे. यह 29.6% की बढ़ोतरी जोखिमों से निपटने के लिए बैंक की तैयारी को दर्शाती है.

बेहतर हुई एसेट क्वालिटी, एनपीए रेशियो घटा 1.24%
एचडीएफसी बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. ग्रॉस एनपीए लगभग स्थिर होकर 34,289.5 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 34,250.6 करोड़ रुपये था. साथ ही, एनपीए रेशियो 1.36% से घटकर 1.24% पर आ गया, जो बेहतर लोन क्वालिटी और बैड लोन नियंत्रण का संकेत है.

HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ से बड़ा लाभ
इस तिमाही में बैंक को अपनी सहायक कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO से भी एक बड़ा लाभ मिला. HDB फाइनेंशियल ने जून 2025 में ₹12,500 करोड़ के IPO में ₹10,000 करोड़ के OFS के तहत 13.51 करोड़ शेयर 740 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे. इससे बैंक को लगभग ₹9,128.4 करोड़ का प्री-टैक्स लाभ हुआ, जो इस तिमाही के मुनाफे में शामिल किया गया.

