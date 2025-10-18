ETV Bharat / business

HDFC बैंक का सितंबर तिमाही मुनाफा बढ़ा 10.8%, बाजार की उम्मीदों से बेहतर नतीजे

मुंबई: एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए, जिनमें बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 10.8% बढ़कर 18,641.3 करोड़ रुपये रहा. यह आंकड़ा बाजार की उम्मीदों से काफी बेहतर था, जहां विश्लेषकों ने 16,714 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था. बैंक की मजबूत नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) और अन्य स्रोतों से आय में वृद्धि ने मुनाफे को बढ़ावा दिया.

नेट इंटरेस्ट इनकम में मजबूती, अन्य आय में 25% की बढ़ोतरी

बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सितंबर तिमाही में 4.8% बढ़कर 31,551.5 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही के 30,113.9 करोड़ रुपये से बेहतर है. विशेषज्ञों ने 3% की वृद्धि का अनुमान लगाया था, इसलिए यह बढ़ोतरी बैंक के लिए सकारात्मक संकेत है. साथ ही, बैंक की अन्य आय में भी 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 14,350 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. अन्य आय में वृद्धि से बैंक की कुल आमदनी और लाभ दोनों को मजबूती मिली है.

प्राविजन खर्च में 29.6% की बढ़ोतरी, संभावित जोखिम के लिए तैयारी

हालांकि इस तिमाही में बैंक के प्राविजन और कंटिंजेंसी खर्च 3,500.5 करोड़ रुपये रहे, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,700.5 करोड़ रुपये थे. यह 29.6% की बढ़ोतरी जोखिमों से निपटने के लिए बैंक की तैयारी को दर्शाती है.