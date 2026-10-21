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HDFC बैंक के दो सीनियर अधिकारियों पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप, बैंक ने शुरू की आंतरिक जांच

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: एचडीएफसी बैंक में सीनियर अधिकारियों द्वारा गोपनीय जानकारी लीक करने का एक बड़ा मामला सामने आया है. इस कथित सूचना लीक को लेकर बैंक ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है. बैंक का कहना है कि सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा.

यह पूरा मामला तब खुला जब बैंक के ही कुछ बड़े अधिकारियों ने डेटा और बिजनेस रणनीतियों के लीक होने की आशंका जताई थी. इसके बाद हुई एक शुरुआती आंतरिक जांच में सामने आया कि दो सीनियर अधिकारियों ने बैंक के बेहद संवेदनशील बिजनेस प्लान और मार्केट से जुड़ी जानकारियां बाहर के लोगों से साझा की हैं. फिलहाल बैंक इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या इस जानकारी का कोई गलत इस्तेमाल हुआ है.

बैंक का आधिकारिक बयान

इस मामले पर एचडीएफसी बैंक के प्रवक्ता ने कहा, "हमारी नीतियों के मुताबिक, इस मामले की आंतरिक समीक्षा की जा रही है ताकि सभी जरूरी तथ्यों को इकट्ठा और उनका मूल्यांकन किया जा सके. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी." बैंक ने यह भी साफ किया कि जांच की निष्पक्षता और प्राइवेसी बनाए रखने के लिए वे फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं करेंगे.