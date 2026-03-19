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HDFC बैंक में बड़ा फेरबदल: चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का अचानक इस्तीफा, 'नैतिक सिद्धांतों' का दिया हवाला

एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने नैतिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया. उनकी जगह केकी मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 9:41 AM IST

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नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी बैंक से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. पूर्व आईएएस अधिकारी चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे के पीछे बैंक के भीतर काम करने के तरीकों और अपने व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों के बीच टकराव को मुख्य कारण बताया है.

इस्तीफे की मुख्य वजह: नैतिकता और कार्यशैली पर सवाल
अतनु चक्रवर्ती, जो मई 2021 में बैंक के बोर्ड में शामिल हुए थे, ने अपने त्याग पत्र में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा, "पिछले दो वर्षों के दौरान बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं और कार्यप्रणालियां हुई हैं, जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुकूल नहीं हैं." हालांकि उन्होंने किसी विशेष घटना का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान बैंक के 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस' और आंतरिक कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है. बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस इस्तीफे के पीछे कोई अन्य भौतिक कारण नहीं है.

विलय के बाद की चुनौतियां
अपने कार्यकाल को याद करते हुए चक्रवर्ती ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के ऐतिहासिक विलय का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस रणनीतिक कदम ने बैंक को देश का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बना दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि "इस विलय के पूर्ण लाभ अभी सामने आने बाकी हैं." उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि बैंक अभी भी एकीकरण की आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है.

आरबीआई का एक्शन: केकी मिस्त्री संभालेंगे कमान
इस्तीफे की गंभीरता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तुरंत हस्तक्षेप किया है. आरबीआई ने एचडीएफसी समूह के दिग्गज केकी मिस्त्री को 19 मार्च से तीन महीने की अवधि के लिए अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. मिस्त्री की नियुक्ति को बैंक में स्थिरता बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

बाजार में मची खलबली
इस खबर का असर वैश्विक बाजारों में तुरंत देखने को मिला. बुधवार को न्यूयॉर्क में बैंक के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs) में लगभग 7% की भारी गिरावट दर्ज की गई. भारतीय शेयर बाजार में भी आज (गुरुवार) निवेशकों की नजर एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर टिकी है. विश्लेषकों का मानना है कि 'नैतिकता' का हवाला देकर दिया गया इस्तीफा निवेशकों के भरोसे को डगमगा सकता है.

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