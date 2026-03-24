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HDFC बैंक ने अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे की जांच के लिए बाहरी लॉ फर्म्स को किया नियुक्त

मुंबई: HDFC बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कॉर्पोरेट शासन) के मानकों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. बैंक के बोर्ड ने पूर्व अंशकालिक चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक, अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे की समीक्षा के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर की बाहरी लॉ फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

इस्तीफे का कारण और बैंक का रुख

अतानु चक्रवर्ती ने 18 मार्च को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था. अपने त्याग पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि पिछले दो वर्षों के दौरान बैंक के भीतर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थे. हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि चक्रवर्ती ने अपने पत्र में किसी विशिष्ट घटना या गलत कार्य का उल्लेख नहीं किया है. खुद चक्रवर्ती ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका इस्तीफा किसी गड़बड़ी या कदाचार से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह विचारधारा और कार्य करने के दृष्टिकोण में अंतर के कारण है.

जांच का उद्देश्य

बैंक ने 23 मार्च को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया. लॉ फर्मों को चक्रवर्ती के इस्तीफे की विषयवस्तु की समीक्षा करने और एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है. बैंक ने इस कदम को "प्रोएक्टिव" (सक्रिय) बताया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और निवेशकों के बीच बैंक की छवि को सुरक्षित करना है.

चक्रवर्ती के जाने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केकी मिस्त्री को तीन महीने की अवधि के लिए अंतरिम अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. मिस्त्री ने बैंक की स्थिरता पर भरोसा जताते हुए कहा है कि इस्तीफे के बाद बैंक के सामने कोई बड़ी चिंता नहीं है.