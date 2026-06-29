Credit Card Rules: 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं HDFC और SBI क्रेडिट कार्ड के नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर
1 जुलाई 2026 से HDFC बैंक लाउंज एक्सेस के लिए ₹60,000 की खर्च सीमा और SBI कार्ड PhonePe वेरिएंट्स पर मासिक रिवॉर्ड कैपिंग लागू करेगा.
Published : June 29, 2026 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लाखों ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2026 से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. देश के दो बड़े बैंक एचडीएफसी और एसबीआई कार्ड ने अपने नियमों में कड़े संशोधन किए हैं. इन बदलावों का सीधा असर ग्राहकों की जेब, रिवॉर्ड पॉइंट्स और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर पड़ेगा.
HDFC बैंक: लाउंज एक्सेस के बदले कड़े नियम
एचडीएफसी बैंक ने अपने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है. अब ग्राहकों को मुफ्त लाउंज एक्सेस का लाभ उठाने के लिए खर्च-आधारित माइलस्टोन को पूरा करना होगा.
नए नियम के तहत, एक तिमाही में अधिकतम 3 बार मुफ्त लाउंज एक्सेस पाने के लिए ग्राहक को पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करने होंगे. उदाहरण के लिए, यदि आप जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज एक्सेस चाहते हैं, तो आपको अप्रैल-जून 2026 के बीच ₹60,000 या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य था. इसके अलावा, बैंक ने रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड और ऑनलाइन गेमिंग पर 1% प्रोसेसिंग फीस (अधिकतम ₹4,999 प्रति ट्रांजैक्शन) लागू कर दी है.
SBI कार्ड: फोनपे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पर कैपिंग
दूसरी ओर, एसबीआई कार्ड ने फोनपे के साथ साझेदारी में जारी अपने दो प्रमुख को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स—PhonePe SBI Credit Card PURPLE और SELECT BLACK—के रिवॉर्ड प्रोग्राम में कटौती की है.
- PhonePe SBI PURPLE: इस कार्ड पर फोनपे मर्चेंट कैटगरी के जरिए मिलने वाले कुल कैश बैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स को अब प्रति बिलिंग चक्र अधिकतम ₹5,000 पर सीमित कर दिया गया है.
- PhonePe SBI SELECT BLACK: इस प्रीमियम वेरिएंट पर मिलने वाले अधिकतम रिवॉर्ड्स की सीमा अब हर महीने ₹10,000 तय की गई है.
- रिवॉर्ड्स से बाहर हुई ये सेवाएं: इन दोनों ही कार्ड्स से अब फ्यूल, रेंट पेमेंट, वॉलेट रीलोड और सरकारी सेवाओं पर किए गए खर्च पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा.
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों के मुताबिक, बैंकों द्वारा यह कदम क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने और कमर्शियल इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है. अब कार्डधारकों को मिलने वाले फायदों को जारी रखने के लिए अपने खर्चों की योजना पहले से ज्यादा समझदारी से बनानी होगी.
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