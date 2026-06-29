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Credit Card Rules: 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं HDFC और SBI क्रेडिट कार्ड के नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लाखों ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2026 से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. देश के दो बड़े बैंक एचडीएफसी और एसबीआई कार्ड ने अपने नियमों में कड़े संशोधन किए हैं. इन बदलावों का सीधा असर ग्राहकों की जेब, रिवॉर्ड पॉइंट्स और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर पड़ेगा.

HDFC बैंक: लाउंज एक्सेस के बदले कड़े नियम

एचडीएफसी बैंक ने अपने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है. अब ग्राहकों को मुफ्त लाउंज एक्सेस का लाभ उठाने के लिए खर्च-आधारित माइलस्टोन को पूरा करना होगा.

नए नियम के तहत, एक तिमाही में अधिकतम 3 बार मुफ्त लाउंज एक्सेस पाने के लिए ग्राहक को पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करने होंगे. उदाहरण के लिए, यदि आप जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज एक्सेस चाहते हैं, तो आपको अप्रैल-जून 2026 के बीच ₹60,000 या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य था. इसके अलावा, बैंक ने रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड और ऑनलाइन गेमिंग पर 1% प्रोसेसिंग फीस (अधिकतम ₹4,999 प्रति ट्रांजैक्शन) लागू कर दी है.