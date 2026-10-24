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हरियाणा बिजली हड़ताल से संकट में एमएसएमई उत्पादन, सप्लाई चेन ठप होने पर बोले इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष

इंडिया एसएमई फोरम के प्रेसिडेंट विनोद कुमार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की तीन दिवसीय हड़ताल ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में हाहाकार मचा दिया है. खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के सामने बिजली संकट की वजह से वजूद का खतरा खड़ा हो गया है. गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक हब में उत्पादन ठप होने से कारोबारी भारी नुकसान, बढ़ती लागत और सप्लाई चेन टूटने की आशंका से बेहद चिंतित हैं.

इस गंभीर स्थिति और छोटे उद्योगों को हो रहे नुकसान का सही आकलन करने के लिए 'ईटीवी भारत' ने 'इंडिया एसएमई फोरम' के प्रेसिडेंट विनोद कुमार से खास बातचीत की. पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश

ईटीवी भारत: विनोद जी, इस पूरी स्थिति को आप किस तरह देखते हैं? इंडस्ट्री से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या वाकई बिजली कटौती का बहुत बड़ा असर पड़ा है या हालात सामान्य हैं?

विनोद कुमार: देखिए, हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं. इसका बहुत ही गंभीर और नकारात्मक असर पड़ा है. यह हर उस छोटे और मध्यम उद्योग (MSME) के लिए बेहद चिंता का विषय है, जिसका प्रोडक्शन टाइम यानी उत्पादन का समय बर्बाद हुआ है. बात सिर्फ इतनी नहीं है कि काम कुछ समय के लिए रुक गया है. बात यह है कि काम बंद होने के बावजूद फैक्ट्री मालिक को मजदूरों की मजदूरी देनी है, किराया देना है, बैंक के लोन की किस्तें चुकानी हैं और जो कच्चा माल उन्होंने खरीद कर रखा है, उसकी लागत भी सिर पर है. इसके ऊपर से, अगर वे समय पर ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाए, तो हमेशा के लिए अपने ग्राहक को खो देंगे. छोटे कारोबारी बहुत ही कम मार्जिन पर काम करते हैं, इसलिए काम में कोई भी रुकावट उनके वजूद को खतरे में डाल देती है. हमारे पास जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक लगभग 5,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस हड़ताल से सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं. इसके अलावा कई सर्विस यूनिट्स और अन्य छोटे व्यवसायों पर भी इसकी मार पड़ी है. हमारा अनुमान है कि इस हड़ताल के कारण हर दिन लगभग 48 से 50 करोड़ रुपये का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट प्रभावित हो रहा है. छोटे उद्योगों के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम है. हालांकि, व्यक्तिगत स्तर पर हर कंपनी को कितना नुकसान हुआ है, इसका सटीक आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन 4,800 से 5,000 प्रभावित यूनिट्स और प्रति यूनिट औसतन 1 लाख रुपये रोजाना के उत्पादन के आधार पर हम इस नुकसान तक पहुंचे हैं. ईटीवी भारत: गुरुग्राम और फरीदाबाद तो बड़े उद्योगों और आईटी सेक्टर के भी मुख्य गढ़ हैं. ये बड़ी कंपनियां इस बिजली संकट के बीच अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे मैनेज कर रही हैं?

विनोद कुमार: बड़ी कंपनियों की स्थिति छोटे उद्योगों से बिल्कुल अलग होती है. उनके पास बिजली कंपनियों के साथ सीधे 'पावर परचेज एग्रीमेंट' (PPA) होते हैं और ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोत होते हैं. कुछ बड़ी कंपनियां सोलर पावर पर शिफ्ट हो चुकी हैं, तो कुछ के पास अपने खुद के कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट हैं. इसलिए, इन बड़े उद्योगों पर हड़ताल का उस तरह असर नहीं पड़ रहा है. लेकिन हम सरकार से बार-बार यही कह रहे हैं कि छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के हर औद्योगिक क्लस्टर के लिए भी वैकल्पिक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए. जब भी ऐसी औद्योगिक हड़ताल या कोई और तकनीकी खराबी आए, तो तुरंत फॉल्ट डिटेक्शन, इमरजेंसी पावर रीस्टोरेशन और काम जारी रखने की स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए. गुरुग्राम जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हमें 'शेयर्ड क्लीन-एनर्जी बैकअप सिस्टम' पर विचार करना चाहिए, ताकि संकट के समय छोटे उद्योगों को भी सस्ती दरों पर बिजली मिल सके. हम लगातार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की मांग कर रहे हैं जो इन औद्योगिक क्लस्टरों की बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा करे. छोटे उद्योग देश के रोजगार, एक्सपोर्ट और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए इन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलना बेहद जरूरी है. एमएसएमई से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे एक तरफ तो आधुनिक तकनीक में निवेश करें और दूसरी तरफ बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं के न मिलने का नुकसान भी उठाएं. अब समय आ गया है कि देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्लस्टरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को तुरंत अपग्रेड किया जाए. ईटीवी भारत: गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में जहां हजारों फैक्ट्रियां हैं, वहां छोटे कारोबारी फिलहाल इस बिजली कटौती के दौरान कैसे काम चला रहे हैं?

विनोद कुमार: सच कहूं तो कोई भी कारोबारी इस स्थिति को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है. लोग बस किसी तरह दिन काटने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ कारोबारी अपने वर्कर्स को छुट्टी देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें खुद नहीं पता कि यह संकट कब तक चलेगा. बिजली कब तक वापस आएगी, इसकी कोई स्पष्ट समयसीमा सरकार या विभाग की तरफ से नहीं दी गई है. इस अनिश्चितता के कारण कारोबारी अधर में लटके हैं कि वे आगे क्या कदम उठाएं. फिलहाल बिजली आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद करने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं है.