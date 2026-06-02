भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर मानसून से शेयर बाजार पस्त, सेंसेक्स 322 अंक टूटा
कमजोर मानसून के अनुमान और भू-राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी भारी बिकवाली के कारण लाल निशान पर खुले.
Published : June 2, 2026 at 10:16 AM IST
मुंबई: वैश्विक स्तर पर गहराते भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू मोर्चे पर मानसून के कमजोर पूर्वानुमान ने भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में चौतरफा बिकवाली के दबाव के चलते घरेलू बाजारों की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई, जिससे निवेशकों की धारणा बुरी तरह प्रभावित हुई है.
बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर से 322 अंक या 0.43 प्रतिशत फिसलकर 73,945.20 पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty 50) भी 153.45 अंक या 0.65 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,229.15 के स्तर पर खुला. बाजार में मंदी के इस माहौल को देखते हुए विशेषज्ञ निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले न लेने और अपनी वित्तीय क्षमता के आधार पर संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं.
बाजार में गिरावट के बड़े सेक्टोरल और वित्तीय कारण
11 वर्षों में सबसे कमजोर मानसून का डर
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा इस साल मानसून की बारिश दीर्घकालिक औसत का केवल 90 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है. यह पिछले 11 वर्षों में मानसून का सबसे कमजोर अनुमान है, जिससे सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र प्रभावित होने, ग्रामीण मांग घटने और खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका खड़ी हो गई है.
पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल का दबाव
विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष का कोई ठोस समाधान न निकल पाना और कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों का उच्च स्तर पर बने रहना बाजार की धारणा को कमजोर कर रहा है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड आज 0.67% गिरकर $94.34 प्रति बैरल और WTI क्रूड $91.46 पर आ गया, लेकिन लंबे समय से जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों को जोखिम वाले एसेट्स (Equities) से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है.
चौतरफा सेक्टोरल बिकवाली
शुरुआती सत्र में ब्याज दरों और मानसून के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में भारी गिरावट देखी गई. निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी केमिकल्स के सूचकांक लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे. इसके अलावा प्राइवेट बैंक, पीएसयू (PSU) बैंक, सीमेंट और मीडिया इंडेक्स भी लगातार दबाव में बने हुए हैं.
सुरक्षित ठिकाना बना आईटी (IT) सेक्टर
इस व्यापक बाजार मंदी के बीच भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) शेयरों में निवेशकों का मजबूत आकर्षण देखा गया. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में रक्षात्मक निवेश के रूप में चुने जाने के कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स (Nifty IT) करीब 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था.
टॉप लूजर्स और उतार-चढ़ाव की स्थिति
निफ्टी पैक में आज सबसे ज्यादा मार वित्तीय और पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनियों पर पड़ी है. शुरुआती कारोबार में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इटरनल, अपोलो हॉस्पिटल्स, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ट्रेंट और एसबीआई लाइफ शीर्ष घाटे वाले शेयरों की सूची में शामिल रहे. हालांकि, बाजार के लिए एक राहत की बात यह रही कि उतार-चढ़ाव को मापने वाला सूचकांक इंडिया विक्स (India VIX) 2 प्रतिशत से अधिक गिरकर 16 के स्तर पर आ गया, जो बाजार में घबराहट की थोड़ी कमी को दर्शाता है.
एशियाई और अमेरिकी बाजारों का रुख
वैश्विक बाजारों की बात करें तो कल रात अमेरिकी बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे, जहां एसएंडपी 500 (S&P 500) में 0.42% और नैस्डैक में 0.26% की तेजी रही. इसके विपरीत, आज एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. जापान का निक्केई 2 प्रतिशत से अधिक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 3 प्रतिशत टूटा, जबकि हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था.
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