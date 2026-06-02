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भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर मानसून से शेयर बाजार पस्त, सेंसेक्स 322 अंक टूटा

मुंबई: वैश्विक स्तर पर गहराते भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू मोर्चे पर मानसून के कमजोर पूर्वानुमान ने भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में चौतरफा बिकवाली के दबाव के चलते घरेलू बाजारों की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई, जिससे निवेशकों की धारणा बुरी तरह प्रभावित हुई है.

बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर से 322 अंक या 0.43 प्रतिशत फिसलकर 73,945.20 पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty 50) भी 153.45 अंक या 0.65 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,229.15 के स्तर पर खुला. बाजार में मंदी के इस माहौल को देखते हुए विशेषज्ञ निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले न लेने और अपनी वित्तीय क्षमता के आधार पर संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं.

बाजार में गिरावट के बड़े सेक्टोरल और वित्तीय कारण

11 वर्षों में सबसे कमजोर मानसून का डर

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा इस साल मानसून की बारिश दीर्घकालिक औसत का केवल 90 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है. यह पिछले 11 वर्षों में मानसून का सबसे कमजोर अनुमान है, जिससे सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र प्रभावित होने, ग्रामीण मांग घटने और खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका खड़ी हो गई है.

पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल का दबाव

विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष का कोई ठोस समाधान न निकल पाना और कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों का उच्च स्तर पर बने रहना बाजार की धारणा को कमजोर कर रहा है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड आज 0.67% गिरकर $94.34 प्रति बैरल और WTI क्रूड $91.46 पर आ गया, लेकिन लंबे समय से जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों को जोखिम वाले एसेट्स (Equities) से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है.

चौतरफा सेक्टोरल बिकवाली

शुरुआती सत्र में ब्याज दरों और मानसून के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में भारी गिरावट देखी गई. निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी केमिकल्स के सूचकांक लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे. इसके अलावा प्राइवेट बैंक, पीएसयू (PSU) बैंक, सीमेंट और मीडिया इंडेक्स भी लगातार दबाव में बने हुए हैं.