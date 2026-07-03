एथेनॉल से माइलेज कम होने की चिंता पर बोले मंत्री हरदीप पुरी- "सिर्फ एथेनॉल ही नहीं, इसके पीछे हैं ये कारण"
हरदीप सिंह पुरी ने माना कि एथेनॉल से माइलेज में मामूली गिरावट संभव है, लेकिन रेसिंग कारों में इससे परफॉर्मेंस और स्पीड बेहतर होती है.
Published : July 3, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 1:49 PM IST
नई दिल्ली: देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एथेनॉल का इस्तेमाल केवल आम गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि रेसिंग कारों में भी बेहद सफलतापूर्वक किया जा रहा है. एथेनॉल न केवल इंजन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह वाहनों की गति और उनके समग्र प्रदर्शन को सुधारने में भी मददगार साबित हो रहा है.
माइलेज और परफॉर्मेंस पर क्या बोले मंत्री?
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर माइलेज कम होने को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में एथेनॉल मिश्रण के कारण वाहनों के माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन इसके पीछे अन्य तकनीकी कारण भी हो सकते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि उच्च क्षमता वाले इंजनों के लिए एथेनॉल बेहद शानदार ईंधन है क्योंकि इसका ऑक्टेन रेटिंग लगभग 108 RON होता है. उच्च ऑक्टेन रेटिंग होने की वजह से यह इंजन में होने वाली 'नॉकिंग' को कम करता है, इंजन को बेहतर कूलिंग देता है और गाड़ी को ज्यादा पावर प्रदान करता है.
VIDEO | Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) addresses concerns over ethanol-blended fuel.— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2026
Addressing a press conference in Delhi, he says, " somebody is saying that fuel mileage is going to drop. it is now well established that ethanol is even used in… pic.twitter.com/pzFN4f0o6y
तेल कंपनियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ
वैश्विक स्तर पर, विशेषकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. इसका सीधा असर भारत की सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ा है. मंत्री ने खुलासा किया कि लागत से कम कीमत पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बेचने के कारण तेल कंपनियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में कटौती के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. अगर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम अगले दो-तीन महीनों तक कम रहते हैं, तभी सरकार इस पर विचार करेगी.
E20 से आगे की क्या है तैयारी?
सरकार की योजना दिसंबर 2025 तक देश में 20 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करने की है. भारत में एथेनॉल का उत्पादन साल 2013-14 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर अब 20 अरब लीटर सालाना तक पहुंच चुका है. E20 से आगे बढ़ने की योजना पर मंत्री ने साफ किया कि भारत पूरी तैयारी, पर्याप्त परीक्षण और कड़े तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही अगला कदम उठाएगा. उन्होंने अमेरिका (E15 और E85) और ब्राजील (E27 और 100% एथेनॉल) जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत का यह कार्यक्रम पूरी तरह वैश्विक दिशा के अनुरूप है.
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