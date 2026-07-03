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एथेनॉल से माइलेज कम होने की चिंता पर बोले मंत्री हरदीप पुरी- "सिर्फ एथेनॉल ही नहीं, इसके पीछे हैं ये कारण"

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( ani )

नई दिल्ली: देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एथेनॉल का इस्तेमाल केवल आम गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि रेसिंग कारों में भी बेहद सफलतापूर्वक किया जा रहा है. एथेनॉल न केवल इंजन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह वाहनों की गति और उनके समग्र प्रदर्शन को सुधारने में भी मददगार साबित हो रहा है. माइलेज और परफॉर्मेंस पर क्या बोले मंत्री?

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर माइलेज कम होने को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में एथेनॉल मिश्रण के कारण वाहनों के माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन इसके पीछे अन्य तकनीकी कारण भी हो सकते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि उच्च क्षमता वाले इंजनों के लिए एथेनॉल बेहद शानदार ईंधन है क्योंकि इसका ऑक्टेन रेटिंग लगभग 108 RON होता है. उच्च ऑक्टेन रेटिंग होने की वजह से यह इंजन में होने वाली 'नॉकिंग' को कम करता है, इंजन को बेहतर कूलिंग देता है और गाड़ी को ज्यादा पावर प्रदान करता है.