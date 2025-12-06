गुजरात की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 3 लाख के पार, देश की टॉप-5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल
ताजा आंकड़ों के अनुसार, गुजरात राज्य की प्रति-व्यक्ति आय 2023-24 में 3,00,957 रूपए तक पहुंच गई है.
December 6, 2025
अहमदाबाद: गुजरात ने आर्थिक विकास के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. राज्य की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 3 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में गुजरात की प्रति व्यक्ति आय ₹3,00,957 रही, जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी अधिक है. यह उपलब्धि राज्य की उच्च श्रम उत्पादकता और व्यापक आर्थिक भागीदारी को दर्शाती है.
GSDP में चार गुणा बढ़ोतरी
सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2023-24 में बढ़कर ₹24.62 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. इस आंकड़े के साथ गुजरात अब भारत की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है. इस सूची में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक पहले से मौजूद हैं.
पिछले दशक में गुजरात ने अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार किया है. 2011-12 में राज्य का GSDP जहां ₹6.16 लाख करोड़ था, वहीं 2023-24 तक यह लगभग चार गुना बढ़कर ₹24.62 लाख करोड़ हो गया.
GDP ग्रोथ में भी गुजरात का दमदार प्रदर्शन
दूसरी तिमाही (सितंबर 2023) में देश की GDP ग्रोथ 8.2% रही. रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने इस अवधि में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसने उसे देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखा. गुजरात को लंबे समय से देश का “ग्रोथ इंजन” कहा जाता है और ताजा आंकड़े इसे और मजबूत करते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया कि दीर्घकालिक आर्थिक प्रदर्शन को वास्तविक (रियल) कीमतों पर मापना जरूरी है, ताकि महंगाई के प्रभाव को हटाकर वास्तविक उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जा सके.
2012-13 से 2023-24 के बीच गुजरात ने औसतन 8.42% की विकास दर दर्ज की, जो कि 10 लाख करोड़ रुपये से बड़ी अर्थव्यवस्था वाले सभी राज्यों में सर्वाधिक है. इस अवधि में गुजरात ने कर्नाटक (7.69%) और तमिलनाडु (6.29%) को भी पीछे छोड़ दिया.
मैन्युफैक्चरिंग बना अर्थव्यवस्था का स्तंभ
गुजरात की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिलता है. 2023-24 में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान ₹7.43 लाख करोड़ रहा, जो राज्य की कुल GSVA का लगभग एक-तिहाई है.
इसके अलावा—
- निर्माण व यूटिलिटी क्षेत्र: ₹2.31 लाख करोड़
- व्यापार, परिवहन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट: ₹7.81 लाख करोड़
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन: ₹3.69 लाख करोड़
पारंपरिक क्षेत्रों में भी मजबूत प्रदर्शन हो रहा है. यही व्यापक विकास राज्य की अर्थव्यवस्था को लगातार गति दे रहा है. गुजरात की यह उपलब्धि न केवल राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि इसे देश के विकास मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा भी साबित करती है.
