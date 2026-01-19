ETV Bharat / business

GTRI की चेतावनी, सख्त यूरोपीय मानकों के कारण अधर में लटक सकता है भारतीय कृषि और फार्मा निर्यात

सांकेतिक फोटो ( PTI )

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर एक बार फिर गैर-शुल्क बाधाओं का मुद्दा सामने आया है. थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा है कि यदि यूरोपीय संघ ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए जटिल नियमों और प्रतिबंधों को नहीं हटाया, तो टैरिफ में छूट का लाभ भारतीय निर्यातकों को नहीं मिल पाएगा. 18 साल बाद अंतिम चरण में समझौता

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी. करीब 18 वर्षों बाद यह समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है. इसकी औपचारिक घोषणा 27 जनवरी को होने की संभावना है. इसी दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे. वे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. EU में भारतीय उत्पादों पर कड़े नियम

GTRI के अनुसार, यूरोपीय संघ में भारतीय उत्पादों को कई तरह की गैर-शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता है. इनमें शामिल हैं— दवाओं की मंजूरी में लंबी देरी

कृषि और खाद्य उत्पादों पर सख्त नियम

परीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता जांच की जटिल प्रक्रिया कृषि निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित

EU द्वारा कीटनाशक अवशेषों की सीमा कम किए जाने से बासमती चावल, मसाले और चाय की कई खेप या तो खारिज हो जाती हैं या उन्हें अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ता है. वहीं, समुद्री उत्पादों पर एंटीबायोटिक को लेकर सख्त जांच की जाती है, जिससे निर्यातकों की लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं. दवा और MSME सेक्टर पर बोझ

दवा क्षेत्र में यूरोपीय नियामक प्रक्रिया जटिल और समय-साध्य है. इसके अलावा, रसायनों से जुड़े REACH नियम और जलवायु संबंधी नए कानूनों से उत्पादन लागत बढ़ रही है. इसका सबसे ज्यादा असर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर पड़ रहा है, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं.