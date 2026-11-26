US Tariffs: ट्रंप का टैरिफ जाल - 17 फीसदी का लालच, 25 प्रतिशत की धमकी; भारत को झुकना चाहिए या नहीं?
GTRI के मुताबिक, भारत को यह एकतरफा डील ठुकरा देनी चाहिए. इससे कॉम्पिटिटर्स पर सिर्फ 1-3% की बढ़त ही मिलेगी. पढ़ें, सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट...
Published : November 26, 2026 at 11:49 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 11:56 AM IST
नई दिल्ली: अमेरिका के नए सेक्शन 301 टैरिफ को लेकर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम को एक अलग नाम से वापस ला रहा है. उनका मानना है कि अमेरिका अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करने के लिए मजबूर करने के लिए 40 फीसदी तक की ड्यूटी का इस्तेमाल कर रहा है.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित सिस्टम के तहत देश ट्रेड में छूट देकर कम टैरिफ पा सकते हैं. ऐसा तब भी हो सकता है जब वॉशिंगटन द्वारा बताई गई इंडस्ट्रियल ओवरकैपेसिटी में कोई बदलाव न हो.
रिपोर्ट बताती है कि भारत के लिए एक डील के तहत प्रस्तावित 17 फीसदी टैरिफ, बिना किसी डील के 25 फीसदी रेट के मुकाबले बस थोड़ा सा फायदा देता है. बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ अंतर सिर्फ 1-3 फीसदी हो सकता है. इससे यह ऑफर एक्स्ट्रा कैपेसिटी को ठीक करने की असली कोशिश के बजाय मोल-भाव का एक तरीका ज्यादा लगता है.
क्या है नया प्रस्ताव?
रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जांच के लिए सेक्शन 301 के तहत भारतीय वस्तुओं पर 17 फीसदी शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया. यह शुल्क व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में लागू होगा. समझौता नहीं होने पर यह बढ़कर 25 फीसदी हो सकता है. तो अब कुछ वस्तुओं को छूट देते हुए भारतीय निर्यात पर सेक्शन 301 (बंधुआ मजदूरी) के तहत 10 फीसदी शुल्क लागू है.
इसके अलावा, कुछ खास सेक्टर्स पर शुल्क लागू हैं, जैसे इस्पात और एल्युमिनियम पर 50 प्रतिशत और गाड़ियों के कलपुर्जों पर 25 फीसदी शुल्क है. स्मार्टफोन, दवाओं और ऊर्जा उत्पादों को इससे छूट दी गई है. अगर भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली किसी शर्ट पर 5 फीसदी एमएफएन शुल्क लगता है, तो फिलहाल उस पर कुल टैरिफ 5 फीसदी एमएफएन शुल्क और सेक्शन 301 की जांच के तहत लगाए गए 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क को मिलाकर 15 फीसदी होगा.
दरअसल, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) द्वारा 11 मार्च, 2026 को 16 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ शुरू किए गए प्रस्तावित टैरिफ में 14 व्यापारिक भागीदारों को टारगेट किया गया है. इसमें समझौते से इनकार करने वाले देशों पर दोहरी दर संरचना लागू कर, उनके खिलाफ भारी बेसलाइन टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, जबकि दस्तखत करने वालों को कम दरों ऑफर किये गए.
इससे वॉशिंगटन को अपनी इच्छानुसार शुल्क लगाने और एकतरफा रियायतें प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी का पावर वापस मिल गया, जिससे सरकार को टैरिफ राहत सुरक्षित करने की अनुमति मिली. भले ही जांच को प्रेरित करने वाली औद्योगिक क्षमता अपरिवर्तित रही.
मौजूदा समझौते भी दरों को आकार देंगे
रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समझौते भी इन दरों को आकार देते हैं. यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने अपनी बातचीत के जरिए तय की गई 15 प्रतिशत की सीमा (साधारण शुल्कों के साथ) को बनाए रखा है और नए शुल्क कुछ पहले के शुल्कों के ऊपर नहीं लगेंगे, जिसमें जुलाई में 60 अर्थव्यवस्थाओं पर जबरन श्रम प्रवर्तन पर लगाए गए 10 प्रतिशत या 12.5 प्रतिशत शुल्क शामिल हैं.
भारत पर क्या असर होगा?
GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने विश्लेषण किया कि भारत के लिए, सेक्शन 301 जांच 7 क्षेत्रों जैसे सौर मॉड्यूल (जहां क्षमता घरेलू मांग से लगभग तिगुनी है), पेट्रोकेमिकल्स, इस्पात, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सामान, निर्माण सामग्री और मोटर वाहन उत्पादों में है.
उन्होंने कहा कि प्रपोजल के तहत, अगर ट्रेड पैक्ट फाइनल होता है, तो इंडियन इंपोर्ट्स पर 17 फीसदी टैरिफ लगेगा. इससे बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड (18 फीसदी डील रेट) पर कैलकुलेटेड 1 फीसदी की बढ़त और वियतनाम और चीन (20 फीसदी डील रेट) पर 3 फीसदी की बढ़त मिलेगी. जबकि बिना डील के यह 25 फीसदी तक बढ़ सकता है. साथ ही यह रिस्क भी है कि USTR के किसी उलटे फैसले से और ड्यूटी या इंपोर्ट कोटा लग सकता है.
GTRI की सलाह, पैक्ट को रिजेक्ट करे भारत
100 फीसदी तक के टैरिफ के खतरे के अभी भी मंडराते रहने के साथ, GTRI ने सुझाव दिया कि भारत को एकतरफा डील को अस्वीकार कर देना चाहिए और घरेलू मांग को पूरा करने, निर्यात को बढ़ावा देने और भविष्य की वृद्धि के लिए तैयार होने के लिए अपने औद्योगिक विस्तार का बचाव करना चाहिए.
अजय श्रीवास्तव ने कहा कि क्योंकि ये बदले हुए रेट्स एकतरफा रियायतें पाने के लिए जानबूझकर दिया गया एक तरह का प्रलोभन हैं और 100 फीसदी तक के ग्राहम टैरिफ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, इसलिए भारत को ट्रेड डील को रिजेक्ट कर देना चाहिए. इसके बजाय सेक्टर-दर-सेक्टर आरोपों का जवाब देना चाहिए, यह दिखाते हुए कि उसका इन्वेस्टमेंट घरेलू खरीदारों, विदेशी कस्टमर्स और भविष्य की डिमांड को पूरा करता है, न कि सिर्फ एक्सपोर्ट को ज्यादा कैपेसिटी का सबूत माना जाए.
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