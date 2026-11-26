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US Tariffs: ट्रंप का टैरिफ जाल - 17 फीसदी का लालच, 25 प्रतिशत की धमकी; भारत को झुकना चाहिए या नहीं?

भारत पर यूएस टैरिफ ( ANI )

नई दिल्ली: अमेरिका के नए सेक्शन 301 टैरिफ को लेकर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम को एक अलग नाम से वापस ला रहा है. उनका मानना है कि अमेरिका अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करने के लिए मजबूर करने के लिए 40 फीसदी तक की ड्यूटी का इस्तेमाल कर रहा है.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित सिस्टम के तहत देश ट्रेड में छूट देकर कम टैरिफ पा सकते हैं. ऐसा तब भी हो सकता है जब वॉशिंगटन द्वारा बताई गई इंडस्ट्रियल ओवरकैपेसिटी में कोई बदलाव न हो.