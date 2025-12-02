ETV Bharat / business

GST, लेबर रिफॉर्म और वैश्विक साझेदारियां देंगी भारत को आर्थिक गति: राजीव कुमार

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने जीएसटी व श्रम सुधार को लेकर क्या कहा जानिए..

नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार की फाइल फोटो (फाइल फोटो)
सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और वित्त वर्ष 2025–26 में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है. नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हालिया जीएसटी व श्रम सुधारों ने आर्थिक गति को तेज किया है, लेकिन आगे की वृद्धि रोजगार सृजन पर अधिक निर्भर करेगी.

उनके अनुसार अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जटिल बनी हुई है क्योंकि भारत कृषि बाज़ार खोलने के दबाव को संतुलित करते हुए एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, जो तकनीक और निवेश को बढ़ा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि कमजोर रुपये को अब एक अवसर की तरह देखा जा रहा है क्योंकि यह श्रम-प्रधान निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाता है और रोजगार बढ़ा सकता है.

कुमार ने कहा कि आगामी बजट में निर्यातकों के लिए ease of doing business बेहतर करने, PLI स्कीम को सरल बनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर होगा. विश्लेषकों का मानना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और विदेशी पर्यटन जैसे क्षेत्रों में लक्षित सरकारी खर्च उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार, विशेषकर शिक्षित युवाओं के लिए, पैदा कर सकता है.

अमेरिका और रूस—दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी के सहारे, भारत विविध व्यापारिक संबंधों और निरंतर सुधारों पर भरोसा कर रहा है.

सवाल: वर्तमान आर्थिक स्थिति को आप कैसे देखते हैं?
जवाब: राजीव कुमार ने कहा कि, मौजूदा स्थिति अद्भुत है. तमाम भू-राजनीतिक तनावों और अनिश्चितताओं के बावजूद पिछले दो तिमाहियों में वृद्धि दर 7.8% और 8.8% रही है, जो हमारी आर्थिक मजबूती दर्शाती है. आगे चलकर थोड़ी गिरावट संभव है, लेकिन 2025-26 में वृद्धि 7% से ऊपर ही रहेगी. बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार ने विकास गति को और मजबूत किया है.

सवाल: क्या जीएसटी का प्रभाव आगे भी जारी रहेगा?
जवाब: इसके जवाब में राजीव कुमार ने कहा जीएसटी का फायदा बड़ा था पर अधिकतर वन-टाइम ही रहेगा. हां, यदि ऊर्जा—बिजली, पेट्रोल, डीज़ल—को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो उद्योग की लागत घटेगी और एक नई विकास लहर आ सकती है.

सवाल: नए लेबर कोड महिला रोजगार पर क्या असर डालेंगे?
जवाब: राजीव कुमार ने कहा महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम की अनुमति बड़ी प्रगति है. लेकिन वास्तविक असर इस पर निर्भर करेगा कि राज्य इन कानूनों को कैसे लागू करते हैं. यदि महिला श्रम भागीदारी बढ़ती है, जो अभी बहुत कम है, तो इसका GDP पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

सवाल: भारत–अमेरिका व्यापार समझौते में क्या प्रगति दिखती है?
जवाब: उन्होने कहा मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अपने सभी प्रतिबंध हटाएगा, खासकर परिधान और ऑटो पार्ट्स में. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है *द्विपक्षीय निवेश संधि*, जो छोटे और मध्यम अमेरिकी निवेशकों को भारत लाने में अहम भूमिका निभाएगी.

सवाल: रूस से कम तेल आयात करने पर CAD और स्थिरता पर क्या असर होगा?
जवाब: राजीव कुमार का कहना है कि, रूस से आयात पूरी तरह बंद नहीं होगा. यदि वैश्विक मांग घटने से तेल कीमतें नीचे रहती हैं, तो असर सीमित रहेगा. भारत–रूस संबंध रणनीतिक हैं और बदलेंगे नहीं.

सवाल: ETB: पुतिन की यात्रा से क्या उम्मीदें हैं?
जवाब: राजीव कुमार ने कहा यह यात्रा दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों को मजबूत करेगी. मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत “यह युद्ध का समय नहीं है” का संदेश भी स्पष्ट रूप से देगा.

सवाल: रुपये के कमजोर होने को कैसे देखते हैं?
जवाब: राजीव कुमार ने कहा गिरता रुपया चिंता की बात नहीं है. यह सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करता है जो विदेशी यात्रा या लग्जरी आयात करते हैं. कमजोर रुपया निर्यात बढ़ाता है और रोजगार पैदा करता है. मजबूत रुपये की चाहत केवल अभिजात वर्ग का नजरिया है.

सवाल: रोजगार को लेकर बजट से क्या उम्मीदें हैं?
जवाब: उन्होने कहा बजट में निर्यात-उन्मुख उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और PLI को सरल बनाने पर जोर होना चाहिए. AI इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से बड़े पैमाने पर तकनीकी रोजगार पैदा हो सकते हैं. विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कदम होगा—कमजोर रुपया विदेशी आगंतुकों को आकर्षित करेगा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा.

