GST, लेबर रिफॉर्म और वैश्विक साझेदारियां देंगी भारत को आर्थिक गति: राजीव कुमार

नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार की फाइल फोटो ( फाइल फोटो )

सौरभ शुक्ला नई दिल्ली: वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और वित्त वर्ष 2025–26 में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है. नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हालिया जीएसटी व श्रम सुधारों ने आर्थिक गति को तेज किया है, लेकिन आगे की वृद्धि रोजगार सृजन पर अधिक निर्भर करेगी. उनके अनुसार अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जटिल बनी हुई है क्योंकि भारत कृषि बाज़ार खोलने के दबाव को संतुलित करते हुए एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, जो तकनीक और निवेश को बढ़ा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि कमजोर रुपये को अब एक अवसर की तरह देखा जा रहा है क्योंकि यह श्रम-प्रधान निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाता है और रोजगार बढ़ा सकता है. कुमार ने कहा कि आगामी बजट में निर्यातकों के लिए ease of doing business बेहतर करने, PLI स्कीम को सरल बनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर होगा. विश्लेषकों का मानना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और विदेशी पर्यटन जैसे क्षेत्रों में लक्षित सरकारी खर्च उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार, विशेषकर शिक्षित युवाओं के लिए, पैदा कर सकता है. अमेरिका और रूस—दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी के सहारे, भारत विविध व्यापारिक संबंधों और निरंतर सुधारों पर भरोसा कर रहा है. सवाल: वर्तमान आर्थिक स्थिति को आप कैसे देखते हैं?

जवाब: राजीव कुमार ने कहा कि, मौजूदा स्थिति अद्भुत है. तमाम भू-राजनीतिक तनावों और अनिश्चितताओं के बावजूद पिछले दो तिमाहियों में वृद्धि दर 7.8% और 8.8% रही है, जो हमारी आर्थिक मजबूती दर्शाती है. आगे चलकर थोड़ी गिरावट संभव है, लेकिन 2025-26 में वृद्धि 7% से ऊपर ही रहेगी. बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार ने विकास गति को और मजबूत किया है. सवाल: क्या जीएसटी का प्रभाव आगे भी जारी रहेगा?

जवाब: इसके जवाब में राजीव कुमार ने कहा जीएसटी का फायदा बड़ा था पर अधिकतर वन-टाइम ही रहेगा. हां, यदि ऊर्जा—बिजली, पेट्रोल, डीज़ल—को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो उद्योग की लागत घटेगी और एक नई विकास लहर आ सकती है.