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आसान होगा रजिस्ट्रेशन और फटाफट मिलेगा रिफंड, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा बदलाव संभव

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल 8 अक्टूबर को होने वाली बैठक में जीएसटी सुधारों के अगले चरण पर विचार करेगी. मुख्य ध्यान प्रक्रियाओं को सरल बनाने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दायरा बढ़ाने, रिफंड को आसान बनाने, सेवाओं के निर्यात और छोटे व्यवसायों के लिए नियमों के पालन को आसान करने पर होगा.