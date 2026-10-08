GST काउंसिल ने तेजी से रिफंड देने, गिरफ्तारी के अधिकार की शक्ति खत्म करने और ज़्यादा अनुपालन सुधारों को आगे बढ़ाने की सिफारिश की
जीएसटी काउंसिल ने बड़े कम्प्लायंस सुधारों को मंज़ूरी दी, जिसमें गिरफ्तारी की शक्तियों को खत्म करना शामिल है. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट...
Published : October 8, 2026 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को प्रक्रिया में नए सुधारों की सिफारिश की, जिसका मकसद बिजनेस के लिए अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाना और अनुपालन की मुश्किलों को कम करना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई अपनी 57वीं बैठक में काउंसिल ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के नियम हटाने और अभियोजन सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की. इस बैठक के दौरान अधिकतम सामान्य दंड को 25000 रुपये से घटाकर 10000 रुपये करने की भी सिफारिश की गई.
जीएसटी काउंसिल ने तेजी से रिफंड, खरीद पर चुकाए गए कर के लिए ज़्यादा पात्रता और आसान रजिस्ट्रेशन और अनुपालन प्रक्रियाएं का भी प्रस्ताव रखा. इसने जीएसटी नोटिस और कार्रवाई के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड सुझाए, साथ ही गैर-जरूरी चेकिंग कम करने और राज्यों में सामान की आसान आवाजाही पक्का करने के उपाय भी सुझाए.
प्रस्तावों में सामान की खुफिया आधारित और अधिकृत अवरोधन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम करने वाले छोटे सेलर्स के लिए एक आसान जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी शामिल है.
ईमानदार करदाताओं की सुरक्षा
काउंसिल ने यह भी सुझाव दिया कि रिफंड को दो फेज में प्रणाली-आधारित तंत्र के जरिए प्रक्रिया और मंज़ूर किया जाए. बैठक के बाद वित्त मंत्री ने एक विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग की. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक ईमानदार दाता को मुश्किल में क्यों डाला जाए और उसे तब तक इंतजार क्यों कराया जाए जब तक सप्लाई चेन में हर कोई बेदाग न निकल जाए.
उसने भुगतान कर दिया है और वह इंतजार कर रहा है. वह क्रेडिट नहीं ले सकता. तो इसके साथ, प्रतिनिधि मंडल से सुनने के बाद, हमारा सुझाव है कि हमें इसे दाता के बगल वाले तक ही सीमित रखना चाहिए और पूरी चेन तक नहीं जाना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि काउंसिल ने सीएसटी के तहत गिरफ्तार करने की पावर हटाने की सिफारिश की है. काउंसिल ने अभियोग पक्ष लिमिट को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है. तो 1 करोड़ रुपये से कम पर अभियोग पक्ष नहीं होगा. अब तक यही लिमिट थी. अब इसे 5 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है. 5 करोड़ रुपये से कम पर कोई अभियोग पक्ष नहीं होगा.
जीएसटी काउंसिल बैठक के नतीजे, वित्त मंत्री ने कहा
- - जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगा.
- - जीएसटी रिफंड तेजी से प्रोसेस होंगे और 90 प्रतिशत क्लेम 3 काम के दिन में मिलने की उम्मीद है.
- - 10,000 रुपये तक की रकम के लिए कोई जीएसटी नोटिस नहीं; लिमिट से कम रकम के पेंडिंग नोटिस वापस लिए जाएंगे.
- - जीएसटी अभियोग पक्ष लिमिट 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की जाएगी और गिरफ्तार करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा.
- - ईमानदार टैक्सपेयर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी.
- - सरकार करदाताओं के लिए एक एकीकृत विंडो के साथ केंद्रीकृत और फेसलेस जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन की योजना बना रही है.
- - रेट में कटौती के बावजूद जीएसटी राजस्व लगातार बढ़ रहा है.
- - नेक्स्ट-जेन जीएसटी से बिजनेस करना आसान होगा, जीएसटी रेट्स काफी हद तक स्टेबल हो गए हैं.
5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे उपभोक्ता-उन्मुख व्यवसाय के लिए काउंसिल ने एक वैकल्पिक आसान स्कीम को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी. बैठक में सर्विसेज के निर्यात को आसान बनाने के उपायों और कई सेक्टर के हिसाब से जीएसटी में बदलाव की भी सिफारिश की गई.
बड़े पैकेज का फोकस अनुपालन को आसान बनाना, तेजी से रिफंड देकर कार्यशील पूंजी को बेहतर बनाना और करदाताओं के लिए जीएसटी प्रशासन को ज़्यादा उम्मीद के मुताबिक बनाना है. जीएसटी काउंसिल ने सामान की आसान आवाजाही के लिए ई वे बिल के नियमों को सही करने की भी सिफारिश की.
गाड़ियों को सिर्फ़ विशिष्ट बुद्धिमत्ता पर ही जॉइंट कमिश्नर स्तर के प्राधिकार के साथ इंटरसेप्ट किया जाएगा, जबकि पारगमन राज्य में कोई इंटरसेप्शन नहीं होगा. अगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो सामान को रोका जा सकता है, लेकिन ट्रांज़िट में सामान पर ज़ब्त करने के नियम लागू नहीं होंगे.
ई-वे बिल प्रावधानों का युक्तिकरण- जीएसटी परिषद की सिफारिशें
- - गाड़ी को सिर्फ खास जानकारी मिलने पर ही रोका जाएगा.
- - जॉइंट कमिश्नर स्तर का प्राधिकार जरूरी है.
- - ट्रांज़िट स्टेट्स में कोई अवरोधन नहीं.
- - अगर ई-वे बिल या मूल/गंतव्य दस्तावेज नहीं है तो सामान रोका जा सकता है.
- - सेक्शन 130 के तहत ट्रांज़िट में माल जब्त नहीं किया जाएगा.
- - इस कदम का मकसद सामान की आसान आवाजाही और ट्रांसपोर्ट की कुशलता बढ़ाना है.
फेसलेस जीएसटी प्रशासन
वित्त मंत्री ने फेसलेस और केंद्रीयकृत जीएसटी प्रशासन की ओर कदम बढ़ाने की भी घोषणा की, जिसका मकसद करदाताओं के लिए कई बहु-न्यायालयीय अंतःक्रियाओं को कम करना है.
उन्होंने कहा कि सरकार इस सुधार के तहत सीजीएसटी के जरूरी कामों को एक ही विंडो में लाने की योजना बना रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि उस अनुभव से सीख लेते हुए, अब हम सीजीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन में इस सुधार को आगे बढ़ाना चाहते हैं.
आज की बैठक में यह एजेंडा नहीं था. यह आज जीएसटी काउंसिल की बैठक का विषय नहीं है. हम यह कहने का मौका ले रहे हैं, इसीलिए मैं आज की जीएसटी काउंसिल के फैसलों से आगे कह रहा हूं, मैं केंद्र सरकार की इस पहल की घोषणा करना चाहूंगा.
उन्होंने यह भी कहा कि आगे चलकर, हमारा इरादा इन अलग-अलग सीजीएसटी क्षेत्राधिकार करदाताओं के लिए एक केंद्रीकृत कर प्रशासन लाने का है, जिसमें उनके सीजीएसटी से जुड़े सभी कामों जैसे रिटर्न की स्क्रूटनी, ऑडिट, फैसला, अपील, टैक्सपेयर सर्विस और शिकायत सुलझाने के लिए एक ही विंडो होगी.
जीएसटी काउंसिल ने सर्विसेज़ पर टैक्सेशन को आसान और ज़्यादा एक जैसा बनाने के लिए कई बदलावों का भी प्रस्ताव दिया है. सुझावों में ईवी बेस्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गाड़ी किराए पर लेने के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी ऑप्शन, ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विस के लिए 5 प्रतिशत रेट, और खास इलाकों में हेलीकॉप्टर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, सीड स्टोरेज और कॉफी क्योरिंग जैसी सर्विस के लिए छूट शामिल है. काउंसिल ने आर एंड डी सर्विसेज के लिए आसान सर्टिफ़िकेशन और कुछ शिपिंग, हाईवे और बैंकिंग से जुड़ी सर्विसेज़ के लिए टैक्स में राहत का भी प्रस्ताव दिया है.
सेवाओं से जुड़े सुधारों के लिए जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें
- - पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और ईवी का इस्तेमाल करके गाड़ी किराए पर लेने पर 5 प्रतिशत जीएसटी का विकल्प.
- - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिलीवरी सर्विस पर 5 प्रतिशत जीएसटी
- - पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और बागडोगरा में हेलीकॉप्टर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए जीएसटी छूट
- - बीज स्टोरेज और कॉफी क्योरिंग सेवाओं के लिए जीएसटी छूट
- - आर एंड डी सेवाओं के लिए आसान सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन
- - कुछ खास शिपिंग, हाईवे और बैंकिंग सेवाओं के लिए डीएसटी छूट
ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए आसान GST रजिस्ट्रेशन
जीएसटी काउंसिल ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए सामान बेचने वाले छोटे सेलर्स के लिए आसान जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सलाह दी है. नए सिस्टम के तहत, सेलर्स को हर उस राज्य में फिजिकल ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं होगी जहां वे बेचना चाहते हैं और जहां वे हर महीने 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा आईटीसी नहीं देना चाहते हैं, जिसमें अलग-अलग लोगों के बीच स्टॉक ट्रांसफर शामिल नहीं है. वे किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के वेयरहाउस को अपने बिज़नेस की मुख्य जगह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ शर्तों के साथ स्वचालित रूप से पंजीकरण पा सकते हैं. इस कदम का मकसद छोटे सेलर्स को अपना बिज़नेस ज़्यादा राज्यों में बढ़ाने में मदद करना और अनुपालन को आसान बनाना है.
ये भी पढ़ें- GST काउंसिल की 57वीं बैठक शुरू, बिजनेस को आसान बनाने के लिए बड़े प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा