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12 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक टली, अब 7 अक्टूबर को होगी

ब्रिक्स सम्मेलन के कारण 12 सितंबर की GST काउंसिल बैठक अब 7 अक्टूबर को दिल्ली में होगी, जिसमें टैक्स नियमों पर चर्चा की जाएगी.

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नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 9:53 AM IST

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नई दिल्ली: देश में व्यापार और टैक्स नियमों को लेकर बड़ा फैसला करने वाली जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक अब 7 अक्टूबर 2026 को होगी. पहले यह मीटिंग 12 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा और लॉजिस्टिक कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक इसलिए टली है क्योंकि 12 और 13 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) होने जा रहा है. ब्रिक्स सम्मेलन में कई देशों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रहेगी. दो बड़े आयोजन एक साथ होने से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए काउंसिल ने तारीख बदलने का फैसला किया है.

अधिकारियों की बैठक 5 और 6 अक्टूबर को
जीएसटी काउंसिल की मुख्य बैठक से पहले सरकारी अधिकारियों की तैयारी बैठकें होंगी. तय कार्यक्रम के अनुसार, पहली बैठक 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से और दूसरी बैठक 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी. इसमें राज्यों और केंद्र के अधिकारी मिलकर उन मुद्दों की लिस्ट तैयार करेंगे जिन पर 7 अक्टूबर को मंत्रियों के बीच अंतिम चर्चा होनी है.

एजेंडे में क्या है खास?
यह बैठक इस मायने में बहुत खास है क्योंकि सितंबर 2025 में हुए ऐतिहासिक 'जीएसटी 2.0' सुधारों के बाद यह पहली मुलाकात है. पिछले साल सरकार ने टैक्स स्लैब को चार से घटाकर मुख्य रूप से तीन (5%, 18% और लग्जरी सामानों के लिए 40%) कर दिया था.

अब एक साल बाद हो रही इस बैठक में आम जनता और व्यापारियों को राहत देने वाले इन मुद्दों पर बात होगी:

  • इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में छूट: बिजनेस करने वालों को कुछ खास खर्चों पर बंद पड़े टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने में ढील मिल सकती है.
  • इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: जब कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा और तैयार सामान पर टैक्स कम होता है, तो कंपनियों का पैसा अटक जाता है. इस बैठक में इस समस्या को सुलझाने और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने पर फैसला हो सकता है.
  • आसान नियम: जीएसटी नियमों के पालन को और सरल बनाया जाएगा ताकि छोटे-बड़े कारोबारियों को परेशानी न हो.

जीएसटी नियमों के मुताबिक काउंसिल की बैठक हर तिमाही में एक बार होनी जरूरी है. भले ही इस बार यह बैठक लंबे समय बाद हो रही है, लेकिन व्यापार जगत को उम्मीद है कि 7 अक्टूबर को उन्हें नियमों में बड़ी राहत मिलेगी.

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