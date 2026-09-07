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12 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक टली, अब 7 अक्टूबर को होगी

नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ( ians )

नई दिल्ली: देश में व्यापार और टैक्स नियमों को लेकर बड़ा फैसला करने वाली जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक अब 7 अक्टूबर 2026 को होगी. पहले यह मीटिंग 12 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा और लॉजिस्टिक कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक इसलिए टली है क्योंकि 12 और 13 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) होने जा रहा है. ब्रिक्स सम्मेलन में कई देशों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रहेगी. दो बड़े आयोजन एक साथ होने से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए काउंसिल ने तारीख बदलने का फैसला किया है.

अधिकारियों की बैठक 5 और 6 अक्टूबर को

जीएसटी काउंसिल की मुख्य बैठक से पहले सरकारी अधिकारियों की तैयारी बैठकें होंगी. तय कार्यक्रम के अनुसार, पहली बैठक 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से और दूसरी बैठक 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी. इसमें राज्यों और केंद्र के अधिकारी मिलकर उन मुद्दों की लिस्ट तैयार करेंगे जिन पर 7 अक्टूबर को मंत्रियों के बीच अंतिम चर्चा होनी है.

एजेंडे में क्या है खास?

यह बैठक इस मायने में बहुत खास है क्योंकि सितंबर 2025 में हुए ऐतिहासिक 'जीएसटी 2.0' सुधारों के बाद यह पहली मुलाकात है. पिछले साल सरकार ने टैक्स स्लैब को चार से घटाकर मुख्य रूप से तीन (5%, 18% और लग्जरी सामानों के लिए 40%) कर दिया था.