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GST काउंसिल की बैठक फिर टली, अब 8 अक्टूबर को होगी महाबैठक; मीटिंग में होंगे बड़े फैसले

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: देश के व्यापार जगत और टैक्स व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है. 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक को एक बार फिर टाल दिया गया है और अब यह बैठक आगामी 8 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. जीएसटी काउंसिल सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, कुछ बेहद जरूरी और अपरिहार्य कारणों के चलते इस बैठक की तारीख को 7 अक्टूबर से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली यह उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के समिट रूम में आयोजित होगी. इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे. यह दूसरा मौका है जब इस बैठक को रिशेड्यूल किया गया है. इससे पहले यह बैठक 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वजह से इसे टालकर 7 अक्टूबर किया गया था और अब इसे 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शुरू करने का अंतिम फैसला लिया गया है.