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GST काउंसिल की 57वीं बैठक शुरू, बिजनेस को आसान बनाने के लिए बड़े प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक शुरू हो गई है. इस महत्वपूर्ण बैठक में सुधारों के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए हैं.

बैठक में दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं. इसके साथ ही मणिपुर और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के वित्त मंत्री व वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद हैं. केंद्र सरकार की तरफ से राजस्व विभाग के सचिव, सीबीआईसी (CBIC) के चेयरमैन और सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं.

इस बार बैठक का मुख्य फोकस टैक्स की दरों में बदलाव करने के बजाय प्रशासनिक सुधारों पर है, जिन्हें 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है: प्रोसेस में सुधार, ढांचागत बदलाव, ई-कॉमर्स, सर्विस एक्सपोर्ट और बिजनेस करने में आसानी.