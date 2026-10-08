GST काउंसिल की 57वीं बैठक शुरू, बिजनेस को आसान बनाने के लिए बड़े प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा
बैठक में टैक्स दरों के बजाय पांच मुख्य प्रशासनिक सुधारों पर जोर है: प्रोसेस, ढांचागत बदलाव, ई-कॉमर्स, सर्विस एक्सपोर्ट और व्यापार में सुगमता लाना.
Published : October 8, 2026 at 3:07 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक शुरू हो गई है. इस महत्वपूर्ण बैठक में सुधारों के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए हैं.
बैठक में दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं. इसके साथ ही मणिपुर और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के वित्त मंत्री व वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद हैं. केंद्र सरकार की तरफ से राजस्व विभाग के सचिव, सीबीआईसी (CBIC) के चेयरमैन और सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं.
इस बार बैठक का मुख्य फोकस टैक्स की दरों में बदलाव करने के बजाय प्रशासनिक सुधारों पर है, जिन्हें 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है: प्रोसेस में सुधार, ढांचागत बदलाव, ई-कॉमर्स, सर्विस एक्सपोर्ट और बिजनेस करने में आसानी.
#WATCH दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं GST काउंसिल की बैठक हुई। https://t.co/NLSBVB1znP— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2026
प्रस्तावित सुधारों की मुख्य बातें
- सिर्फ 10 दिन में रिफंड: व्यापारियों के रिफंड के दावे को अब केवल 10 दिनों के भीतर स्वीकार करना होगा. कस्टम और बैंकिंग सिस्टम से ऑटोमैटिक डेटा मिलान करके, 90% रिफंड तुरंत जारी कर दिया जाएगा.
- गलती सुधरते ही चालू होगा रजिस्ट्रेशन: अगर किसी छोटी चूक की वजह से किसी व्यापारी का जीएसटी नंबर सस्पेंड होता है, तो गलती सुधारते ही वह अपने आप बहाल हो जाएगा. किसी अधिकारी की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करना होगा.
- कम होगा मुकदमों का बोझ: कई छोटे-मोटे अपराधों को कानूनी प्रावधानों से बाहर किया जा रहा है. एक तय सीमा से नीचे के मामलों में कोई कानूनी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा. सभी नोटिस और सुनवाई के लिए देश भर में एक समान नियम होगा.
- इनवॉइस मैचिंग से राहत: रिटर्न फाइलिंग में खरीदार और विक्रेता के बिलों का मिलान शुरुआत में ही हो जाएगा ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) तुरंत पक्का हो सके. इससे मिसमैच के कारण आने वाले नोटिस बंद होंगे.
- बिजनेस बंद करना होगा आसान: देश में 61% करदाताओं को सिर्फ 3 दिनों में बिना किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के नया रजिस्ट्रेशन मिल जाता है. अब बिजनेस को बंद करने की प्रक्रिया को भी उतना ही सरल और तेज बनाया जा रहा है.
इन सुधारों का मूल मंत्र यही है कि जो काम डेटा और कंप्यूटर से हो सकता है, उसे पूरी तरह ऑटोमैटिक कर दिया जाए ताकि टैक्स अधिकारियों का हस्तक्षेप केवल वहीं हो, जहां किसी बड़े निर्णय की आवश्यकता हो.
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