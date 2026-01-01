ETV Bharat / business

दिसंबर 2025 में GST कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपये, 6.1% की वृद्धि

नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार ने गुरुवार को बताया कि दिसंबर 2025 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह 6.1 प्रतिशत बढ़कर ₹1.74 लाख करोड़ से अधिक हो गया. दिसंबर 2024 में यह संग्रह ₹1.64 लाख करोड़ था. सरकार के अनुसार, घरेलू बिक्री से राजस्व वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही, जिसका कारण सितंबर 2025 में की गई व्यापक GST दरों में कटौती है.

घरेलू और आयातित लेन-देन से राजस्व

दिसंबर 2025 में घरेलू लेन-देन से GST राजस्व में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो ₹1.22 लाख करोड़ तक पहुंचा. वहीं, आयातित वस्तुओं से राजस्व में तेजी रही और यह 19.7 प्रतिशत बढ़कर ₹51,977 करोड़ हो गया. यह अंतर घरेलू बाजार में दर कटौती के प्रभाव को दर्शाता है.

रिफंड और नेट GST संग्रह

सरकार ने बताया कि दिसंबर में GST रिफंड 31 प्रतिशत बढ़कर ₹28,980 करोड़ हो गया. रिफंड समायोजित करने के बाद नेट GST संग्रह ₹1.45 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है.

सेस संग्रह में गिरावट

इस महीने सेस संग्रह में भारी कमी देखी गई. दिसंबर 2025 में सेस संग्रह केवल ₹4,238 करोड़ रहा, जबकि दिसंबर 2024 में यह ₹12,003 करोड़ था. इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर सेस हटाना है. अब केवल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर ही कंपंसेशन सेस लागू है.