दिसंबर 2025 में GST कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपये, 6.1% की वृद्धि
दिसंबर में सकल जीएसटी कलेक्शन 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा. GST दरों में कटौती के बावजूद राजस्व में मामूली वृद्धि.
Published : January 1, 2026 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार ने गुरुवार को बताया कि दिसंबर 2025 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह 6.1 प्रतिशत बढ़कर ₹1.74 लाख करोड़ से अधिक हो गया. दिसंबर 2024 में यह संग्रह ₹1.64 लाख करोड़ था. सरकार के अनुसार, घरेलू बिक्री से राजस्व वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही, जिसका कारण सितंबर 2025 में की गई व्यापक GST दरों में कटौती है.
घरेलू और आयातित लेन-देन से राजस्व
दिसंबर 2025 में घरेलू लेन-देन से GST राजस्व में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो ₹1.22 लाख करोड़ तक पहुंचा. वहीं, आयातित वस्तुओं से राजस्व में तेजी रही और यह 19.7 प्रतिशत बढ़कर ₹51,977 करोड़ हो गया. यह अंतर घरेलू बाजार में दर कटौती के प्रभाव को दर्शाता है.
रिफंड और नेट GST संग्रह
सरकार ने बताया कि दिसंबर में GST रिफंड 31 प्रतिशत बढ़कर ₹28,980 करोड़ हो गया. रिफंड समायोजित करने के बाद नेट GST संग्रह ₹1.45 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है.
सेस संग्रह में गिरावट
इस महीने सेस संग्रह में भारी कमी देखी गई. दिसंबर 2025 में सेस संग्रह केवल ₹4,238 करोड़ रहा, जबकि दिसंबर 2024 में यह ₹12,003 करोड़ था. इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर सेस हटाना है. अब केवल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर ही कंपंसेशन सेस लागू है.
GST दरों में कटौती का प्रभाव
22 सितंबर 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर GST दरें कम कर दी गई हैं, जिससे सामान की कीमतें सस्ती हुई हैं. इस कदम का उद्देश्य नागरिकों के खर्च को कम करना और बाजार में खपत को बढ़ावा देना था. हालांकि, इससे घरेलू बिक्री से राजस्व वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही.
सरकारी बयान और उम्मीदें
वित्त मंत्रालय ने कहा कि GST संग्रह में दिसंबर में देखी गई वृद्धि आयात और निर्यात से आई आय पर निर्भर रही. सरकार उम्मीद कर रही है कि अगले महीनों में घरेलू बिक्री में सुधार और सुधारित टैक्स नीति के साथ राजस्व संग्रह में स्थिर वृद्धि देखने को मिलेगी.
कुल मिलाकर, दिसंबर 2025 का GST संग्रह वर्ष-दर-वर्ष बढ़ा, लेकिन घरेलू बाजार पर दर कटौती का असर स्पष्ट रहा. यह संकेत है कि सरकार की नीतियां खपत बढ़ाने और वस्तुओं को सस्ता करने के प्रयास में असर डाल रही हैं.
यह भी पढ़ें- तीन महीने में लौटाए गए ₹4,200 करोड़ के भूले-बिसरे पैसे, 'आपका पैसा, आपका अधिकार' अभियान का समापन