GROWW ला रहा IPO, 95 से 100 रुपए के दायरे में रखा ग्रो ने आईपीओ का दायरा

नई दिल्ली: स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने गुरुवार को अपने आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 95-100 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है. इसका लक्ष्य 61,700 करोड़ रुपये यानी लगभग 7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्यांकन है.

एक सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, कंपनी का 6,632 करोड़ रुपये का आईपीओ 4 नवंबर को सार्वजनिक अभिदान के लिए खुलेगा और 7 नवंबर को समाप्त होगा. खुदरा निवेशकों के लिए बोली 3 नवंबर को एक दिन के लिए खुलेगी.

आईपीओ में 1,060 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयरों के साथ-साथ प्रमोटरों और निवेशक शेयरधारकों द्वारा 574,190,754 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है.

ओएफएस के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के प्रमोटर, ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल प्रत्येक 10 लाख शेयरों तक की पेशकश कर रहे हैं. इसके अलावा, पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स VI-1, YC होल्डिंग्स II, रिबिट कैपिटल V, GW-E रिबिट ऑपर्चुनिटी V, इंटरनेट फंड VI प्राइवेट लिमिटेड और कॉफ़मैन फेलोज़ फंड, एल.पी. जैसे निवेशक भी अपने शेयर बेच रहे हैं.

Goww के संस्थापकों के पास कंपनी की 27.97 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उन्होंने लिस्टिंग के समय से 1.5 साल के लिए 20 प्रतिशत लॉक-इन के साथ कंपनी के प्रमोटर के रूप में आवेदन किया है. आईपीओ में, वे कंपनी के कुल शेयरों का केवल 0.07 प्रतिशत बेचने की पेशकश कर रहे हैं.

पीक XV, टाइगर कैपिटल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे प्रमुख निवेशकों द्वारा समर्थित कंपनी, आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसाय विस्तार में निवेश के लिए करने की योजना बना रही है.

नए निर्गमों में से 225 करोड़ रुपये ब्रांड निर्माण और प्रदर्शन विपणन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. इसके साथ ही 205 करोड़ रुपये एनबीएफसी शाखा, ग्रो क्रेडिटसर्व टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जीसीएस) में निवेश किए जाएंगे, ताकि उसका पूंजी आधार बढ़ाया जा सके.

इसके अतिरिक्त, ग्रो इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड (जीआईटी) में उसके मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ) व्यवसाय के वित्तपोषण के लिए 167.5 करोड़ रुपये डाले जाएंगे. जबकि 152.5 करोड़ रुपये क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए निर्धारित किए गए हैं. शेष राशि का उपयोग अधिग्रहणों के माध्यम से अकार्बनिक विकास के वित्तपोषण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.