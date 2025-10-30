GROWW ला रहा IPO, 95 से 100 रुपए के दायरे में रखा ग्रो ने आईपीओ का दायरा
October 30, 2025
नई दिल्ली: स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने गुरुवार को अपने आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 95-100 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है. इसका लक्ष्य 61,700 करोड़ रुपये यानी लगभग 7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्यांकन है.
एक सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, कंपनी का 6,632 करोड़ रुपये का आईपीओ 4 नवंबर को सार्वजनिक अभिदान के लिए खुलेगा और 7 नवंबर को समाप्त होगा. खुदरा निवेशकों के लिए बोली 3 नवंबर को एक दिन के लिए खुलेगी.
आईपीओ में 1,060 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयरों के साथ-साथ प्रमोटरों और निवेशक शेयरधारकों द्वारा 574,190,754 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है.
ओएफएस के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के प्रमोटर, ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल प्रत्येक 10 लाख शेयरों तक की पेशकश कर रहे हैं. इसके अलावा, पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स VI-1, YC होल्डिंग्स II, रिबिट कैपिटल V, GW-E रिबिट ऑपर्चुनिटी V, इंटरनेट फंड VI प्राइवेट लिमिटेड और कॉफ़मैन फेलोज़ फंड, एल.पी. जैसे निवेशक भी अपने शेयर बेच रहे हैं.
Goww के संस्थापकों के पास कंपनी की 27.97 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उन्होंने लिस्टिंग के समय से 1.5 साल के लिए 20 प्रतिशत लॉक-इन के साथ कंपनी के प्रमोटर के रूप में आवेदन किया है. आईपीओ में, वे कंपनी के कुल शेयरों का केवल 0.07 प्रतिशत बेचने की पेशकश कर रहे हैं.
पीक XV, टाइगर कैपिटल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे प्रमुख निवेशकों द्वारा समर्थित कंपनी, आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसाय विस्तार में निवेश के लिए करने की योजना बना रही है.
नए निर्गमों में से 225 करोड़ रुपये ब्रांड निर्माण और प्रदर्शन विपणन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. इसके साथ ही 205 करोड़ रुपये एनबीएफसी शाखा, ग्रो क्रेडिटसर्व टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जीसीएस) में निवेश किए जाएंगे, ताकि उसका पूंजी आधार बढ़ाया जा सके.
इसके अतिरिक्त, ग्रो इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड (जीआईटी) में उसके मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ) व्यवसाय के वित्तपोषण के लिए 167.5 करोड़ रुपये डाले जाएंगे. जबकि 152.5 करोड़ रुपये क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए निर्धारित किए गए हैं. शेष राशि का उपयोग अधिग्रहणों के माध्यम से अकार्बनिक विकास के वित्तपोषण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.
बेंगलुरु मुख्यालय वाली ग्रो ने मई में बाजार नियामक सेबी के पास गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से आईपीओ के लिए मसौदा पत्र दाखिल किए थे और अगस्त में सेबी की मंज़ूरी प्राप्त कर ली थी.
ग्रो ने गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट चुना, जो उसे डीआरएचपी के तहत आईपीओ विवरणों का सार्वजनिक खुलासा बाद के चरणों तक रोकने की अनुमति देता है. यह रूट उन भारतीय कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, जो अपनी आईपीओ योजनाओं में लचीलापन चाहती हैं.
2016 में स्थापित, ग्रो जून 2025 तक 1.26 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय ग्राहकों और 26 प्रतिशत से ज़्यादा बाज़ार हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा स्टॉकब्रोकर बनकर उभरा है.
वित्त वर्ष 2025 में, इस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने 1,824 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया. वहीं वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही का लाभ 378 करोड़ रुपये रहा. इसका उद्योग में सबसे ज़्यादा 85 प्रतिशत का योगदान मार्जिन और 44 प्रतिशत का शुद्ध लाभ मार्जिन है, जो एक सरल डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर मॉडल को दर्शाता है.
इसके 80 प्रतिशत से ज़्यादा नए ग्राहक स्वाभाविक रूप से जुड़े हैं, और इसकी तीन साल की अवधारण दर 77 प्रतिशत है.
एम्फी के आंकड़ों के अनुसार, म्यूचुअल फंड के मामले में, ग्रो ने वित्त वर्ष 2025 में 34,000 करोड़ रुपये के एसआईपी निवेश का योगदान दिया, जो उद्योग के कुल निवेश का 11.8 प्रतिशत है.
कंपनी ने हाल ही में वेल्थ मैनेजमेंट, कमोडिटीज, एमटीएफ और शेयरों पर ऋण के क्षेत्र में विस्तार किया है, जिसे वह अपनी दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा मानती है.
कंपनी ने कहा कि इश्यू साइज का 75 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और शेष 10 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है. ग्रो 12 नवंबर को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेगा.
