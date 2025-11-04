GROWW के आईपीओ को 29 फीसदी लोगों ने किया सब्सक्राइब
GROWW के आईपीओ को पहले दिन दोपहर तक 10,42,97,559 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 36,47,76,528 थी.
By PTI
Published : November 4, 2025 at 2:54 PM IST
नई दिल्ली: स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो (Groww) की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंगलवार को शेयर बिक्री के पहले दिन अब तक 29 प्रतिशत लोगों ने सब्सक्राइब किया है.
एनएसई पर दोपहर 12:48 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के आईपीओ को 10,42,97,559 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 36,47,76,528 थी.
खुदरा निवेशकों के कोटे को 1.16 गुना पूर्ण अभिदान मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 27 प्रतिशत अभिदान प्राप्त हुआ.
बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने सोमवार को एंकर निवेशकों से 2,984 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक जुटाए. कंपनी का आईपीओ 7 नवंबर को समाप्त होगा.
कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 95-100 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है. इसका लक्ष्य 61,700 करोड़ रुपये (लगभग 7 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक का मूल्यांकन है.
इस आईपीओ में 1,060 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. साथ ही प्रमोटरों और निवेशक शेयरधारकों द्वारा 55.72 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) भी शामिल है.
ओएफएस के तहत, कंपनी के प्रमोटर, ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल - प्रत्येक 10 लाख शेयरों तक की पेशकश कर रहे हैं.
इसके अलावा, पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स VI-1, YC होल्डिंग्स II, रिबिट कैपिटल V, GW-E रिबिट ऑपर्चुनिटी V, इंटरनेट फंड VI प्राइवेट लिमिटेड और कॉफमैन फेलोज फंड, एलपी जैसे निवेशक भी अपने शेयर बेच रहे हैं.
ग्रोव के संस्थापकों के पास कंपनी की 27.97 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उन्हें कंपनी का प्रमोटर घोषित किया गया है. लिस्टिंग के समय से डेढ़ साल के लिए 20 प्रतिशत लॉक-इन अवधि के साथ, ग्रो के संस्थापकों के पास कंपनी की 27.97 प्रतिशत हिस्सेदारी है. आईपीओ में वे कंपनी के कुल शेयरों का केवल 0.07 प्रतिशत बेचने की पेशकश कर रहे हैं.
पीक XV, टाइगर कैपिटल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे प्रमुख निवेशकों द्वारा समर्थित कंपनी, आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायिक विस्तार में निवेश करने की योजना बना रही है.
नए निर्गम में से 225 करोड़ रुपये ब्रांड निर्माण और प्रदर्शन विपणन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और 205 करोड़ रुपये एनबीएफसी शाखा, ग्रो क्रेडिटसर्व टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जीसीएस) में अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए निवेश किए जाएंगे.
इसके अतिरिक्त, ग्रो इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड (जीआईटी) में उसके मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा व्यवसाय के वित्तपोषण के लिए 167.5 करोड़ रुपये डाले जाएंगे, जबकि 152.5 करोड़ रुपये क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए निर्धारित किए गए हैं.
शेष राशि का उपयोग अधिग्रहणों के माध्यम से अकार्बनिक विकास के वित्तपोषण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.
बेंगलुरु में मुख्यालय वाली ग्रो ने मई में बाजार नियामक, सेबी के पास एक गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से आईपीओ के लिए मसौदा पत्र दाखिल किए और अगस्त में सेबी की मंजूरी प्राप्त की.
ग्रो ने गोपनीय प्री-फाइलिंग विकल्प चुना है, जो उसे डीआरएचपी के तहत आईपीओ विवरणों का सार्वजनिक खुलासा बाद के चरणों तक रोकने की अनुमति देता है. यह विकल्प उन भारतीय कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, जो अपनी आईपीओ योजनाओं में लचीलापन चाहती हैं.
2016 में स्थापित, ग्रो भारत का सबसे बड़ा स्टॉकब्रोकर बनकर उभरा है, जिसके 1.26 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय ग्राहक हैं और जून 2025 तक इसकी बाज़ार हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से ज़्यादा है. ग्रो 12 नवंबर को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेगा.
