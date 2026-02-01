जनवरी में जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़ा, तीन महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर
सितंबर 2025 में नए जीएसटी सुधार लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह में गिरावट आई थी.
Published : February 1, 2026 at 2:13 PM IST
नई दिल्ली: जनवरी में सकल जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर तीन महीने के सबसे ऊंचे स्तर 1.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो दर्शाता है कि बढ़ी हुई खपत पिछले साल के आखिर में जीएसटी दरों में कटौती की भरपाई कर रही है.
सूत्रों ने बताया कि हालांकि, रिफंड 3.1 प्रतिशत घटकर 22,665 करोड़ रुपये रह गया, जिससे जनवरी में कुल जीएसटी राजस्व 7.6 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये हो गया. घरेलू लेनदेन से ग्रॉस टैक्स कलेक्शन 4.8 प्रतिशत बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि जनवरी में आयात राजस्व 10.1 प्रतिशत बढ़कर 52,253 करोड़ रुपये हो गया.
सितंबर 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर GST दर कम कर दिए गए, जिससे सामान सस्ता हो गया. साथ ही, 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म करके सिर्फ टैक्स स्लैब 5% और 18% कर दिए गए. वहीं, 40% का टैक्स स्लैब कुछ चुनिंदा अल्ट्रा लग्जरी सामान और तंबाकू प्रोडक्ट के लिए रखा गया.
नए जीएसटी सुधार लागू होने के पहले महीने में जीएसटी संग्रह में गिरावट आई थी, नवंबर में राजस्व घटकर 1.70 लाख करोड़ रुपये रह गया था. दिसंबर में जीएसटी संग्रह बढ़कर Rs 1.74 लाख करोड़ हो गया. अब जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो अक्टूबर के 1.96 लाख करोड़ रुपये के करीब है.
डेलॉयट इंडिया (Deloitte India) के पार्टनर एमएस मणि ने कहा, "22 सितंबर 2025 से दरों में बड़ी कटौती के बावजूद सकल जीएसटी संग्रह में 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि बढ़ी हुई खपत, नीति निर्माताओं की सही उम्मीद के मुताबिक रेट में कटौती की भरपाई से कहीं अधिक है."
मणि ने कहा कि हालांकि कई बड़े राज्यों में जीएसटी कलेक्शन में सिर्फ एकल अंक की वृद्धि दिख रही है, लेकिन पिछले तीन महीनों से इसमें सुधार दिख रहा है, जहां कुछ बड़े राज्यों में 5 प्रतिशत से कम बढ़ोतरी हुई है.
जनवरी में सेस (उपकर) कलेक्शन (तंबाकू प्रोडक्ट्स से) 5,768 करोड़ रुपये रहा. इसकी तुलना में पिछले साल जनवरी में 13,009 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था, जब कारों और तंबाकू प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी, सिन और डीमेरिट गुड्स पर उपकर लगाया गया था.
अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 18.43 लाख करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है और मोटे तौर पर नॉमिनल GDP ग्रोथ को ट्रैक करता है.
EY इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि लगातार राजस्व का ट्रेंड बताता है कि नीति में बदलाव, जैसे सितंबर 2025 में जीएसटी दरों को कम करना, अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक औपचारिक बना रहे हैं, हमें वैश्विक मुश्किलों से बचा रहे हैं और साथ ही एक मजबूत, एक्सपोर्ट पर आधारित GST विस्तार के लिए नींव रख रहे हैं.
