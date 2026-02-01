ETV Bharat / business

जनवरी में जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़ा, तीन महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर

जनवरी में जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़ा, तीन महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर ( Getty Images )

नई दिल्ली: जनवरी में सकल जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर तीन महीने के सबसे ऊंचे स्तर 1.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो दर्शाता है कि बढ़ी हुई खपत पिछले साल के आखिर में जीएसटी दरों में कटौती की भरपाई कर रही है.

सूत्रों ने बताया कि हालांकि, रिफंड 3.1 प्रतिशत घटकर 22,665 करोड़ रुपये रह गया, जिससे जनवरी में कुल जीएसटी राजस्व 7.6 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये हो गया. घरेलू लेनदेन से ग्रॉस टैक्स कलेक्शन 4.8 प्रतिशत बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि जनवरी में आयात राजस्व 10.1 प्रतिशत बढ़कर 52,253 करोड़ रुपये हो गया.

सितंबर 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर GST दर कम कर दिए गए, जिससे सामान सस्ता हो गया. साथ ही, 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म करके सिर्फ टैक्स स्लैब 5% और 18% कर दिए गए. वहीं, 40% का टैक्स स्लैब कुछ चुनिंदा अल्ट्रा लग्जरी सामान और तंबाकू प्रोडक्ट के लिए रखा गया.

नए जीएसटी सुधार लागू होने के पहले महीने में जीएसटी संग्रह में गिरावट आई थी, नवंबर में राजस्व घटकर 1.70 लाख करोड़ रुपये रह गया था. दिसंबर में जीएसटी संग्रह बढ़कर Rs 1.74 लाख करोड़ हो गया. अब जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो अक्टूबर के 1.96 लाख करोड़ रुपये के करीब है.

डेलॉयट इंडिया (Deloitte India) के पार्टनर एमएस मणि ने कहा, "22 सितंबर 2025 से दरों में बड़ी कटौती के बावजूद सकल जीएसटी संग्रह में 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि बढ़ी हुई खपत, नीति निर्माताओं की सही उम्मीद के मुताबिक रेट में कटौती की भरपाई से कहीं अधिक है."