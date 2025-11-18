ETV Bharat / business

WEF Report: 2030 तक ग्रीन ट्रांजिशन से पैदा होंगी 96 लाख नौकरियां!

हरित परिवर्तन पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार Green Transition से 2030 तक 96 लाख नौकरियां पैदा होंगी.

WEF REPORT ON GREEN TRANSITION
Green Transition से 2030 तक 96 लाख नौकरियां पैदा होंगी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 10:09 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हरित परिवर्तन दुनिया भर के श्रम बाजारों में आमूलचूल परिवर्तन ला रहा है. विश्व आर्थिक मंच द्वारा मैकिन्से एंड कंपनी के सहयोग से प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन नीतियों और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी को अपनाने से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 96 लाख नौकरियों का शुद्ध सकारात्मक लाभ होने का अनुमान है.

हालांकि ये भी आशंका जताई गई है कि यह व्यापक बदलाव अब भी 1.44 करोड़ नौकरियों को बाधित करेगा. इससे 24 लाख नौकरियों का नुकसान होगा. यह आवश्यक और उत्पादक नौकरी परिवर्तन के दौरान श्रमिकों की सहायता के लिए सहायता तंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है.

हरित परिवर्तन पर विश्व आर्थिक मंच (WEF) रिपोर्ट की खास बातें:

  • रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक 1.44 करोड़ नौकरियां प्रभावित होने की आशंका है. इनमें से 2.4 करोड़ नौकरियां चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो सकती हैं.
  • व्यावसायिक नेताओं द्वारा तीन प्रमुख बाधाओं की पहचान की गई है. यह 126 देशों के 11,000 से अधिक अधिकारियों के सर्वेक्षण के आधार पर कही गई है.
  • ऊर्जा और वस्तुओं की बढ़ती लागत से 37% अधिकारी इसे प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा मानते हैं, जो निम्न-आय अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 50% तक बढ़ जाती है.
  • नियामक अनिश्चितता और अनुपालन की वजह से 36% अधिकारी अस्पष्ट या बदलते नियमों को एक बाधा मानते हैं. साथ ही उच्च-आय वाले देशों में यह चिंता सबसे अधिक है.
  • निवेश पर धीमा प्रतिफल से 32% लंबी चुकौती अवधि और परियोजनाओं की सीमित बैंकिंग क्षमता की ओर इशारा करते हैं.
  • रिपोर्ट हरित वित्त और प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच की ओर इशारा करती है.
  • निम्न-आय अर्थव्यवस्थाओं में 49% अधिकारी सीमित हरित वित्त को एक बड़ी बाधा मानते हैं, जो उच्च-आय अर्थव्यवस्थाओं में 23% से दोगुने से भी अधिक है.
  • 80% अधिकारियों का कहना है कि वित्तपोषण तक असमान पहुंच उनके देश के कम से कम एक उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करती है.
  • 71% अधिकारी प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी तक पहुंच में अंतर को भी इसी तरह की चिंता बताते हैं.
  • 51% अधिकारी संक्रमण के आगे बढ़ने के साथ प्रमुख उद्योगों में कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं. वहीं 66% अधिकारी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच पर पड़ने वाले प्रभावों की आशंका जताते हैं.
  • श्रम के मोर्चे पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां, श्रमिकों और उपभोक्ताओं पर संक्रमण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में व्यवसायों की कम चिंताओं से संबंधित हैं.
  • श्रम के मोर्चे पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां, श्रमिकों और उपभोक्ताओं पर संक्रमण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में व्यवसायों की कम चिंताओं से संबंधित हैं.
  • इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, रिपोर्ट छह "समान संक्रमण देश आदर्श" (इक्विटेबल ट्रांज़िशन कंट्री आर्कटाइप्स) को परिभाषित करती है, यह स्वीकार करते हुए कि हरित संक्रमण में विभिन्न देशों को अलग-अलग जोखिमों और अवसरों का सामना करना पड़ता है.
  • इन आदर्शों में, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (जिनमें भारत भी शामिल है) को ऐसे राष्ट्रों के रूप में रेखांकित किया गया है, जिन्हें ऊर्जा की सामर्थ्य, पहुंच संबंधी चुनौतियों और उभरते हरित-प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ हरित निवेशों का सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा.
  • व्यवसायों के लिए, यह रिपोर्ट उनकी जलवायु रणनीतियों में सामाजिक-आर्थिक विचारों को शामिल करने के लिए मार्गदर्शक प्रश्नों की एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है. इसमें सहयोग, हितधारक जुड़ाव और जलवायु महत्वाकांक्षा को मानव विकास के साथ संरेखित करने पर जोर दिया गया है.
  • यह रिपोर्ट देशों को "जीवाश्म ईंधन निर्यातकों" से "हरित विकासकर्ताओं" तक, समतामूलक संक्रमण देश आदर्शों में ढालने की एक नई प्रक्रिया प्रस्तुत करती है.
  • विश्व आर्थिक मंच के नेताओं के अनुसार, मुद्रास्फीति, असमानता और बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता जैसी सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं की अनदेखी करने से जलवायु लक्ष्य और आर्थिक लचीलापन, दोनों ही कमज़ोर हो सकते हैं.

विकासशील अर्थव्यवस्था भारत: भारत की हरित परिवर्तन यात्रा बड़ी महत्वाकांक्षाओं से भरी है, फिर भी उल्लेखनीय बाधाएं बनी हुई हैं. अधिकारियों का कहना है कि हरित प्रौद्योगिकियों (35%) और कुशल प्रतिभाओं (34%) तक सीमित पहुंच देश की मुख्य बाधाएं हैं, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है, और अनुसंधान एवं विकास में लगातार कम निवेश (जीडीपी का केवल 0.65%) प्रगति में बाधा बन रहा है.

कई लोगों को यह भी चिंता है कि हरित वस्तुएं और सेवाएं आम लोगों के लिए कम सुलभ हो सकती हैं, हालांकि 81% लोगों ने इसे सबसे बड़ा जोखिम बताया है. श्रमिकों का विस्थापन और तकनीकी जानकारी व तकनीकी क्षमता की आवश्यकता, हरित परिवर्तन से जुड़े अन्य प्रमुख जोखिम हैं, जो भारत में असमानताओं को बढ़ा सकते हैं.

ये भी पढ़ें - (KVS में निकलीं 15000 नौकरियां, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ? जानें वेतन, पात्रता और लास्ट डेट)

TAGGED:

WEF REPORT
WORLD ECONOMIC FORUM
JOBS
GREEN TRANSITION
WEF REPORT ON GREEN TRANSITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.