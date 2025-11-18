ETV Bharat / business

WEF Report: 2030 तक ग्रीन ट्रांजिशन से पैदा होंगी 96 लाख नौकरियां!

हैदराबाद: हरित परिवर्तन दुनिया भर के श्रम बाजारों में आमूलचूल परिवर्तन ला रहा है. विश्व आर्थिक मंच द्वारा मैकिन्से एंड कंपनी के सहयोग से प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन नीतियों और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी को अपनाने से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 96 लाख नौकरियों का शुद्ध सकारात्मक लाभ होने का अनुमान है. हालांकि ये भी आशंका जताई गई है कि यह व्यापक बदलाव अब भी 1.44 करोड़ नौकरियों को बाधित करेगा. इससे 24 लाख नौकरियों का नुकसान होगा. यह आवश्यक और उत्पादक नौकरी परिवर्तन के दौरान श्रमिकों की सहायता के लिए सहायता तंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है. हरित परिवर्तन पर विश्व आर्थिक मंच (WEF) रिपोर्ट की खास बातें: