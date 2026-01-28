ETV Bharat / business

ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और स्टोरेज इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी: विनीत मित्तल

अवाडा के विनीत मित्तल ने कहा कि, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और स्टोरेज इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 8:49 PM IST

सुरभि गुप्ता

गोवा: अवाडा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत मित्तल ने कहा है कि, भारत का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एक ऐसे फेज में जा रहा है जहां सोलर पावर और एनर्जी स्टोरेज मिलकर एक अहम रोल निभाएंगे.

उन्होंने इसका कारण बताया कि, देश तेजी से रिन्यूएबल कैपेसिटी (नवीकरणीय क्षमता) बढ़ाने और ग्रिड स्थिरता, बिजली की बढ़ती डिमांड और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए काम कर रहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, मित्तल ने कहा कि अवाडा अगले पांच सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का प्लान बना रहा है, जिसमें ज्यादा पूंजी बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा.

मित्तल के मुताबिक, ज्यादातर निवेश अवाडा के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर (IPP) बिजनेस में जाएगा, जिसमें यूटिलिटी-स्केल सोलर पार्क, विंड प्रोजेक्ट्स, पंप स्टोरेज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी ने सेंट्रल यूटिलिटीज के जरिए पहले ही कई हजार मेगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए हैं. उन्होंने आगे कहा कि, इनमें से कई प्रोजेक्ट्स पहले ही पावर परचेज एग्रीमेंट्स में बदल चुके हैं, और अब वे उन्हें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू कर रहे हैं.

PPA के क्रियान्वयन से जुड़ा निवेश परिनियोजन
मित्तल ने कहा कि अवाडा के पास पहले से ही प्रोजेक्ट विजिबिलिटी अच्छी है और कैपिटल डिप्लॉयमेंट (पूंजीगत परिनियोजन) की रफ्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि दिए गए परियोजना कितनी जल्दी साइन किए गए पावर परचेज एग्रीमेंट में बदले जाते हैं.

उन्होंने कहा, "अभी की विजिबिलिटी के आधार पर, अगर सभी प्रोजेक्ट पावर परचेज एग्रीमेंट में बदल जाते हैं, तो हम 2031 तक इस फंड फ्लो को डिप्लॉय कर पाएंगे." जेनरेशन एसेट्स के अलावा, अवाडा भारत में एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन बनाने के लिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में भी विस्तार कर रहा है.

मित्तल ने कहा कि कंपनी पॉलीसिलिकॉन से लेकर इनगॉट, वेफर, सेल और मॉड्यूल तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को टारगेट कर रही है, जिनका इस्तेमाल फिर बिजली बनाने के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अवाडा भारत में सोलर ग्लास उत्पादन में सक्रिय रूप से खोज कर रहा है. यह एक ऐसा सेगमेंट है जहां देश अभी भी काफी हद तक इम्पोर्ट पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि, वे उस सेक्टर में भी निवेश करेंगे.

इसके अलावा, कंपनी ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल में मौके देख रही है, जिनसे इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करने और फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट कम करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. मित्तल ने कहा कि, ये सभी सेक्टर मिलकर हमें यह बड़ा निवेश करने में मदद करेंगे.

ग्रिड स्टेबिलिटी और पीक डिमांड के लिए स्टोरेज जरूरी है
मित्तल ने दोहराया कि जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) की पहुंच बढ़ेगी, भारत के ऊर्जा मिक्स में सोलर-प्लस-स्टोरेज का दबदबा बढ़ता जाएगा. उन्होंने बताया कि सोलर और विंड कैपेसिटी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनका रुक-रुक कर चलने वाला नेचर ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी स्टोरेज को जरूरी बनाता है. उन्होंने कहा, "सोलर और विंड नेचर से ही रुक-रुक कर चलने वाले हैं, और स्टोरेज ग्रिड स्टेबिलिटी देने में मदद करता है."

भारत को पीकिंग पावर की भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, कुछ राज्यों में सुबह और शाम दोनों समय डिमांड पीक होती है. इन घंटों के दौरान, राज्य की यूटिलिटीज अक्सर बाजार से ऊंची कीमतों पर बिजली खरीदती हैं. मित्तल ने कहा कि, उन पीकिंग घंटों के लिए, स्टोरेज एक बढ़िया समाधान है.

