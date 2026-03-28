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व्यापारिक विसंगतियां दूर करे WTO, विकासशील देशों को मिले तरक्की का बराबर हक: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ( ani )

याउंडे: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मंच से विकासशील देशों की आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि वैश्विक व्यापार में नवाचार, विकास और अवसरों का बंटवारा सभी सदस्य देशों के बीच समान रूप से होना चाहिए. कैमरून के याउंडे में आयोजित 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) को संबोधित करते हुए गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि WTO की चर्चाओं में उन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, जो 'उरुग्वे दौर' के समय से चली आ रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तभी सफल मानी जाएगी जब हर देश को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और वैश्विक व्यापार में सार्थक भागीदारी करने का उचित अवसर मिले. प्रमुख द्विपक्षीय बैठकें और व्यापारिक समझौते

सम्मेलन के इतर पीयूष गोयल ने दुनिया के कई प्रभावशाली नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं, जिनमें भारत के व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दी गई: अमेरिका के साथ चर्चा

गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जैमिसन ग्रीर से मुलाकात की. इस दौरान भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के अगले चरणों और आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर विस्तार से चर्चा हुई.