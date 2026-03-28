व्यापारिक विसंगतियां दूर करे WTO, विकासशील देशों को मिले तरक्की का बराबर हक: पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने याउंडे, कैमरून में आयोजित 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) में भाग लिया, इस दौरान उन्होंने व्यापारिक विसंगतियों को दूर करने पर जोर दिया.
Published : March 28, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 10:34 AM IST
याउंडे: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मंच से विकासशील देशों की आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि वैश्विक व्यापार में नवाचार, विकास और अवसरों का बंटवारा सभी सदस्य देशों के बीच समान रूप से होना चाहिए.
कैमरून के याउंडे में आयोजित 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) को संबोधित करते हुए गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि WTO की चर्चाओं में उन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, जो 'उरुग्वे दौर' के समय से चली आ रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तभी सफल मानी जाएगी जब हर देश को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और वैश्विक व्यापार में सार्थक भागीदारी करने का उचित अवसर मिले.
Had a very productive discussion with @USTradeRep Jamieson Greer on the sidelines of the WTO Ministerial Conference.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 27, 2026
Exchanged views on the #WTOMC14 agenda, next steps in the India-US BTA negotiations and explored ways to further deepen our economic cooperation and bilateral… pic.twitter.com/iVz0pNJZgS
प्रमुख द्विपक्षीय बैठकें और व्यापारिक समझौते
सम्मेलन के इतर पीयूष गोयल ने दुनिया के कई प्रभावशाली नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं, जिनमें भारत के व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दी गई:
अमेरिका के साथ चर्चा
गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जैमिसन ग्रीर से मुलाकात की. इस दौरान भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के अगले चरणों और आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर विस्तार से चर्चा हुई.
भारत-कनाडा संबंध
कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में हाल ही में शुरू हुई भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) की प्रगति की समीक्षा की गई.
न्यूजीलैंड के साथ FTA
न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले के साथ मुलाकात में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने और निवेश बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा की गई.
मोरक्को और कैरिबियाई देश
गोयल ने मोरक्को के उद्योग एवं व्यापार राज्य मंत्री उमर हेजीरा के साथ ऐतिहासिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया. इसके अलावा, उन्होंने जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस के विदेश व व्यापार मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की.
भारत का रुख: निष्पक्षता और विकास
पीयूष गोयल ने दोहराया कि भारत WTO को वैश्विक व्यापार के केंद्र में बनाए रखने के लिए रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि नई तकनीकों और अवसरों का लाभ केवल कुछ विकसित देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका फायदा दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े देशों तक भी पहुंचना चाहिए.
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